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Истории

Ученые создали улыбающегося робота из кожи человека

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор направления «Истории»

Дарья Сидорова

В Токийском университете создали лицо гуманоидного робота — оно состоит из человеческой кожи, которая выращена в лаборатории и способна самовосстанавливаться. Разработка пригодится в косметической индустрии и для обучения пластических хирургов.

Ученые создали улыбающегося робота из кожи человека
  1. Истории

В рамках исследования ученые создали в лаборатории искусственную кожу из живых клеток. Они сымитировали связки человеческой кожи, преимущественно состоящие из коллагена и эластина, с помощью миниатюрных соединительных тканей, которые прикрепляют кожу к нижележащим тканям. Это позволило закрепить слой кожи и обеспечило плавную мимику.

«Мы нашли способ прикрепить кожу к сложным структурам — для этого мы сымитировали структуры связок кожи человека и использовали V-образные отверстия в твердых материалах», — рассказал Седзи Такеучи, ведущий автор исследования и профессор Токийского университета. Такеучи считают пионером в области биогибридной робототехники, которая объединяет биологию и машиностроение.

Поскольку компоненты надежно соединены, а кожа обладает естественной эластичностью, она может двигаться вместе с механическими компонентами робота, не разрываясь и не отслаиваясь.

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По словам Такеучи, теперь перед учеными стоят новые задачи. «Мы считаем, что для создания более толстой и реалистичной кожи нужно добавить потовые и сальные железы, поры, кровеносные сосуды, жир и нервы», — сказал он.

Такеучи добавил, что еще одна важная цель — воссоздать человеческие выражения лица. Для этого в робота нужно интегрировать сложные приводы, которые выступят в качестве мышц.

Источник.

Фото на обложке: Такеучи и др., Токийский университет

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