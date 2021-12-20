Южнокорейская авиакомпания разработала технологию осмотра самолетов с помощью «роя беспилотников»

Развитие технологии беспилотников в последние годы побудило все большее число авиакомпаний использовать эти летательные аппараты для проверки безопасности самолетов. Однако авиакомпания Korean Air первой в отрасли начала использовать для визуальных проверок целый рой дронов, что значительно сокращает время на выполнение такой задачи.

«Если раньше специалистам по техническому обслуживанию приходилось проводить визуальный осмотр фюзеляжа самолета с высоты до 20 м, теперь беспилотники повышают безопасность труда и позволяют увеличить точность и скорость», — говорится в релизе перевозчика.

Компания Korean Air разработала и собрала для этой работы собственный квадрокоптер. Его диаметр составляет 1 м, а масса — 5,5 кг.

Во время проверки внутри ангара Korean Air использует четыре БПЛА одновременно. Каждый из них оснащен высокотехнологичными камерами, способными распознавать детали размером до 1 мм.

Аппараты управляются специальным программным обеспечением, которое направляет их на сбор изображений с определенных частей самолета. Если в ходе процедуры один или несколько дронов выходят из строя, оставшиеся запрограммированы на то, чтобы взять на себя их функции и завершить работу.

По словам перевозчика, одновременное использование четырех беспилотников позволяет инженерной команде сократить время осмотра с 10 часов всего до 4.

«Данные проверки поступают в облако, что позволяет сотрудникам легко проверять результаты работы в любом месте и в любое время, — объяснил перевозчик. — Авиакомпания также применила систему предотвращения столкновений и геозонирование, чтобы поддерживать безопасное расстояние от окружающих объектов и предотвращать выход из зоны выполнения задания».

Операторы беспилотной проверки работают над повышением точности процесса в ходе текущих испытаний. Если все пойдет по плану, Korean Air планирует официально внедрить систему «роя» в следующем году.

Впервые беспилотные технологии для осмотра самолетов в 2015 году использовал европейский лоукостер easyJet, объявивший о тестировании собственной системы. Совсем недавно для тех же работ беспилотники начали использовать и Austrian Airlines.

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