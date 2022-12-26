5 трендов в сфере продаж и маркетинга в 2023 году

2022 год подходит к концу — самое время подвести итоги и разработать новые стратегии, чтобы привлечь покупателей и увеличить доход в предстоящем году. Представляем пять тенденций в 2023 году, на которые стоит обратить внимание командам по продажам и маркетингу.

Рост популярности RevOps

Внутренняя фрагментация процесса продаж долгое время вызывала препятствия на пути покупателя. Revenue Operations (RevOps) — один из способов его объединить. Эта бизнес-модель побуждает всех стремиться к одной цели — получению дохода. А поскольку доход тесно связан с покупками клиентов, команды мотивированы объединить усилия, чтобы создавать для них лучший опыт.

Для этого потребуется внедрить процессы и тактики, ориентированные на обмен данными, согласованные процедуры и четкую коммуникацию. Если модель RevOps будет успешно реализована, то удовлетворенность внутренних клиентов может вырасти на 10-20%.

Тщательный подбор контента

В цифровую эпоху контент является одним из мощнейших инструментов для бизнеса. Покупатели становятся все более самостоятельными, и лучший способ привлечь их внимание — предоставлять им актуальную информацию на протяжении всего цикла продаж.

Сейчас компании располагают большим объемом данных о потенциальных клиентах. Анализируя их предыдущие действия и информацию из отдела маркетинга, команды по продажам могут узнавать, какой контент видели потенциальные клиенты. Затем на основе исторических данных они могут принимать обоснованные решения, чтобы сделать последующий контент наиболее ценным.

Это позволяет не только предоставлять клиентам актуальную информацию, но и показать, что к ним прислушиваются и понимают их проблему. Это, в свою очередь, помогает формировать доверие.

Рост автоматизации

Может показаться, что автоматизация препятствует индивидуальному обслуживанию клиентов. Однако на деле она открывает возможность для массовой персонализации.

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Автоматизация в продажах и маркетинге направлена на анализ больших объемов информации и выполнение повторяющихся задач. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на более приоритетных целях и снижает вероятность упустить что-либо.

Персонализация через маркетинг ключевых клиентов

Качество важнее количества: можно показать рекламу сотне человек, но это не принесет продаж, если аудитория вам не подходит. «Беспорядочный» маркетинг, нацеленный на просмотры и клики, а не вовлечение и интерес, уже вышел из моды. Современные клиенты завалены рекламой и не обращают внимания на то, что их не интересует.

На этой концепции базируется маркетинг ключевых клиентов (account-based marketing). Он предполагает изучение конкретного покупателя и выстраивания с ним коммуникации исходя из его потребностей.

Этот подход сочетается с RevOps и объединяет команды по продажам и маркетингу, позволяя на основе общей информации определить лучших и наиболее вероятных покупателей.

Стремление к самообслуживанию

Все больше потребителей, особенно среди молодого поколения, предпочитают самостоятельно проходить путь покупателя, не взаимодействуя с командами по продажам и маркетингу. 81% клиентов сообщают, что хотят видеть больше вариантов самообслуживания.

Это сложная проблема для компаний, которые десятилетиями продвигали продукты с помощью людских ресурсов. Теперь им нужно сосредоточиться на опыте продукта и предоставить покупателям возможность взаимодействовать с ним. После этого они с большей вероятностью будут обращаться к специалистам по продажам, поскольку смогут задавать вопросы исходя из полученного опыта.

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