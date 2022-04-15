Пять футуристичных инноваций в медицине

Современная медицина продлевает нашу жизнь и облегчает течение множества заболеваний. Но наука продолжает развиваться: иногда достижения напоминают то, что можно встретить только в научной фантастике. Представляем пять таких медицинских инноваций, некоторые из которых уже применяют в реальных условиях.

Роботы-хирурги

Современные машины сильно зависимы от человека. Тем не менее исследователи из Университета Джона Хопкинса создали робота, который, похоже, самостоятельно справляется с некоторыми хирургическими процедурами.

Ранее в этом году команда опубликовала результаты экспериментов, показывающие, что разработанный ею робот STAR (Smart Tissue Autonomous Robot) способен выполнять сложную лапароскопическую операцию на свиньях, требующую соединять концы кишечника. И, по-видимому, STAR справлялся с задачей с большей точностью, чем человек-хирург.

Фото в тексте: Университет Джона Хопкинса

В обозримом будущем STAR и аналогичные роботы, скорее всего, будут лишь ассистировать людям. Однако его разработчики считают, что в будущем эти машины будут работать самостоятельно в экстренных ситуациях, например оказывать помощь пациентам с травмами по дороге в больницу.

Электростимуляция мозга для борьбы с депрессией

Лечение психических заболеваний с помощью электричества сопровождается некоторой стигматизацией из-за мрачной истории «шоковой терапии», которая применялась на заре психиатрии.

Однако сегодня различные способы стимуляции мозга показывают многообещающие результаты в борьбе с депрессией и прочими заболеваниями, которые кажутся неизлечимыми. В теории они могут «перезапустить» и «стабилизировать» беспорядочную мозговую активность, связанную с психоневрологическими нарушениями. И эта технология, похоже, совершенствуется.

Рентгеновский снимок устройства для глубокой стимуляции мозга. Фото в тексте: Wikimedia Commons

В октябре прошлого года команда исследователей опубликовала результаты испытаний своей техники персонализированной глубокой стимуляции мозга. Путем имплантации в мозг устройства, напоминающего кардиостимулятор, им удалось вылечить тяжелую форму депрессии у пациентки по имени Сара.

Читайте по теме: Мозговой имплант оказался эффективен в борьбе с депрессией

На данный момент эта технология стоит очень дорого, требует хирургического вмешательства и, вероятно, подходит только тем, у кого нет другого выбора. Однако со временем на основе опыта Сары и других пациентов могут появиться новые открытия о работе мозга и о том, как помочь людям с депрессией.

Контактные линзы, доставляющие лекарства

Иногда инновации заключаются в разработке не новых и улучшенных лекарств, а иных способов давать их людям. В марте в США были одобрены первые в мире контактные линзы, доставляющие лекарство прямо в глаза. Они постепенно выделяют антигистаминное средство в течение нескольких часов, предотвращая и снижая зуд в глазах.

В будущем эта технология сможет применяться для лечения и других глазных заболеваний, таких как глаукома, инфекции и катаракта.

Генная терапия

Десятилетиями ученые надеялись, что редактирование генов поможет лечить сложные и, казалось бы, неизлечимые заболевания. И наконец, их усилия начали приносить результаты.

С 2017 года в США были одобрены как минимум два метода генной терапии, которые корректируют и заменяют вредные мутации, вызывающие заболевание. Смежная область исследований — CAR-T-клеточная терапия, которая редактирует T-клетки человека в лаборатории так, чтобы они эффективнее противостояли некоторым видам рака. Затем клетки возвращают обратно в организм.

Читайте по теме: Генная инженерия поможет справиться с хроническими болями

В декабре 2021 года были опубликованы результаты небольшого испытания, в рамках которого деформированные эритроциты у пациентов с серповидно-клеточной анемией исправили с помощью генной терапии. Похоже, оно прошло успешно: спустя три года после лечения клетки сохранили правильную форму, и, что более важно, волонтеры больше не испытывали сильные боли и прочие симптомы, характерные для этого заболевания.

Результаты этого и других исследований впечатляют и дают надежду на то, что генная терапия станет надежным методом лечения генетических расстройств. В ближайшее время этот вид терапии могут опробовать для борьбы с буллезным эпидермолизом (кожное заболевание, также известное как «синдром бабочки»), гемофилией и большим видом рака.

Пересадка свиных органов людям

Медицина давно стремится к тому, чтобы стабильно снабжать органами всех, кто в них нуждается. Теперь эта цель кажется вполне достижимой.

В прошлом году две разные команды исследователей успешно пересадили органы генно-модифицированных свиней пациентам, у которых уже умер мозг.

В январе этого года команда из Университета Мэриленда первая в мире пересадила модицированное свиное сердце неизлечимо больному пациенту. После операции мужчина прожил два месяца.

Свиньи, использованные в испытаниях, были модифицированы для большей совместимости с организмом человека. К примеру, в их мышцах не производится сахар, из-за которого срабатывает наша иммунная система.

Эксперименты показали, что свиные органы могут пережить трансплантацию. Однако чтобы доказать, что технология способна продлевать жизнь пациентов, потребуются клинические испытания. Еще больше времени может понадобиться на то, чтобы эти органы начали работать столь же эффективно, как пожертвованные людьми.

Тем не менее, учитывая постоянную нехватку донорских органов, в ближайшем будущем этот метод будет спасать жизни многих людей.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash