Шесть полезных привычек для тех, кто работает в сфере умственного труда

Многие люди считают, что для того, чтобы работать в интеллектуальной сфере, достаточно просто иметь соответствующее образование. Однако это иллюзия, которая мешает прогрессу. Нежелание развиваться и учиться новому в психологии называется когнитивной ленью. Вот шесть привычек, которые помогут избежать умственной стагнации.

Практикуйте письмо

Физик Ричард Фейнман, лауреат Нобелевской премии, не был писателем. Тем не менее он постоянно писал. В одном интервью репортер спросил его: «Ваши записи представляют собой отчет о проделанной работе?». Фейнман ответил: «Они и есть работа».

Репортер настаивает: «Ну, вся работа происходит в голове, а это просто заметки». Но Фейнман говорит: «Работа происходит в письменной форме. И вот мои записи. Ясно?».

Многие люди до сих пор не понимают, что Фейнман пытался объяснить репортеру: письмо — тоже работа, потому что оно помогает думать и концентрироваться на мыслях.

Также оно позволяет стать креативнее. Согласно исследованию, лучшие идеи возникают именно во время письма. Так что чем больше мы творим, тем выше наши способности к творчеству.

Для начала необходимо выделить время для этого время. Далее возьмите бумагу или откройте пустой документ на компьютере и ответьте на эти вопросы:

Какую проблему нужно решить?

Что вам об этом известно?

Что вы упускаете из виду?

О какой идее вы не можете перестать думать?

Используйте системы управления личными знаниями

Система управления личными знаниями помогает искать, потреблять, фиксировать и применять все накопленные знания. При правильной реализации этот инструмент очень полезен для карьерного роста.

Существуют разные вариации подобных систем, например библиотека рабочих заметок Энди Матушака, цифровой сад Мэгги Эпплтон или коробка с заметками Лумана.

Луман стал живым доказательством эффективности подобных инструментов. За свою жизнь он написал 70 книг и 500 научных статей. Он сказал, что все это благодаря его системе Zettelkasten, что в переводе с немецкого значит «ящик с заметками».

Zettelkasten — это как машина для генерации идей. Она позволяет замечать вещи, о которых вы изначально не задумывались. По мере накопления заметок вы начнете видеть закономерности, которые могут послужить основой оригинальной работы.

Записывайте на отдельных листах интерпретации чужих идей или собственные мысли. Порой это бывает сложно: приходится кратко формулировать мысли, чтобы передать их суть. Вот почему этот прием также помогает отслеживать прогресс.

Всегда просите об обратной связи

Конструктивная критика помогает развиваться, но получить ее бывает сложно. Однако большинство людей и сами не желают слышать откровенные отзывы о своей работе. На вопрос: «Что мне сделать, чтобы стать лучше?», вы, скорее всего, получите вежливый ответ: «У вас хорошо получается».

Поэтому вместо того, чтобы просить людей критиковать вас, спросите их о вашей общей цели: «Можете ли вы помочь мне сделать это лучше для нас?»

Применяйте принципы чтения

Жалели ли вы когда-нибудь о потраченном на научно-популярную литературу времени? Если вам кажется, что книга не сможет сделать вас лучше, скорее всего, вы не знаете важнейших принципов чтения.

Чтобы прочесть книгу этого жанра, потребуется 6-9 часов. Выделяя на литературу такое количество времени, хочется получить больше, чем просто досуг.

Чтобы чтение стало эффективным инструментом, необходимо учитывать два компонента обучения и памяти: саму усвоенную информацию и так называемый поисковый ориентир, который помогает найти изученный материал в памяти.

Вот как это сделать.

Прорабатывайте информацию. Попробуйте своими словами пересказывать прочитанное и связывать его с тем, что уже знаете. Прочитав интересное предложение, запишите свои мысли на странице книги или в приложении для заметок.

Попробуйте своими словами пересказывать прочитанное и связывать его с тем, что уже знаете. Прочитав интересное предложение, запишите свои мысли на странице книги или в приложении для заметок. Восстанавливайте знания. Вы запоминаете что-то не только тогда, когда связываете это с тем, что уже знаете (шаг 1), но и когда пытаетесь получить доступ к знаниям. После прочтения книги составьте небольшой план по памяти.

Вы запоминаете что-то не только тогда, когда связываете это с тем, что уже знаете (шаг 1), но и когда пытаетесь получить доступ к знаниям. После прочтения книги составьте небольшой план по памяти. Возвращайтесь к заметкам. Чем больше времени прошло, тем труднее вспомнить прочитанное. Но, время от времени просматривая пометки, вы лучше запомните информацию.

Учитесь учиться

Если мы не можем объяснить другим то, что нам якобы известно, скорее всего, мы этого не знаем. Поэтому лучший способ самопроверки — это научить этому окружающих, коллег, членов семьи и друзей.

Выберите тему, которую необходимо запомнить, и представьте, что объясняете ее 12-летнему ребенку. Если какие-то нюансы трудно изложить, следует освежить их в памяти.

Анализируйте свой опыт

Прогресс начинается с самосознания. Если мы не знаем о проблеме, мы не сможем ее решить. Джули Чжуо, бывший вице-президент Facebook, советует задавать себе следующие два вопроса.

Какие качества помогли вам добиться успеха в прошлый раз?

Что вам советуют коллеги и руководитель чаще всего?

Ключ к управлению собой — понимание своих сильных и слабых сторон. Для этого полезно подумать о своем прошлом.

Вот что об этом говорят исследователи: «Рефлексия — это намеренная попытка синтезировать, абстрагироваться и сформулировать ключевые уроки, извлеченные из опыта».

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