Пять способов перестать постоянно жаловаться

В среднем люди жалуются 15-20 раз в день. Однако некоторые воспринимают такую модель поведения, как обычную форму общения. Постоянное нахождение в этом состоянии не только не позволяет развиваться и решать проблемы, но и негативно сказывается на окружении. Вот пять способов, которые помогут избавиться от этой привычки.

Негативные последствия

Постоянные жалобы значительно ухудшают качество жизни. Вот лишь некоторые из возможных последствий.

Ухудшаются отношения. Жалобы влияют на зеркальные нейроны — клетки головного мозга, одной из функций которых является копирование поведения окружающих. Эффект распространяется как волна, ухудшая нашу способность к эмпатии. Это сказывается на отношениях с окружающими.

Жалобы влияют на зеркальные нейроны — клетки головного мозга, одной из функций которых является копирование поведения окружающих. Эффект распространяется как волна, ухудшая нашу способность к эмпатии. Это сказывается на отношениях с окружающими. Создается зависимость. Жалобы, которые люди часто интерпретируют как способ избавиться от негативных переживаний, создают паттерн зависимости, выгорания и беспокойства. В мозгу поведение подкрепляется практикой. Поэтому, чтобы контролировать порывы пожалеть себя, необходимо уметь преодолевать искушение им поддаваться.

Жалобы, которые люди часто интерпретируют как способ избавиться от негативных переживаний, создают паттерн зависимости, выгорания и беспокойства. В мозгу поведение подкрепляется практикой. Поэтому, чтобы контролировать порывы пожалеть себя, необходимо уметь преодолевать искушение им поддаваться. Вам становится сложнее получать удовольствие от жизни. Если для вас стакан всегда наполовину пуст, вам сложно будет замечать и ценить все хорошее, что происходит вокруг.

Если для вас стакан всегда наполовину пуст, вам сложно будет замечать и ценить все хорошее, что происходит вокруг. Это вредит мозгу. Исследование, проведенное Стэнфордским университетом показало, что жалобы влияют на уменьшение размера гиппокампа мозга — области, которая отвечает за способность к рассуждению и помогает решать жизненные проблемы. Поэтому негативные ментальные установки неизбежно скажутся на качестве мыслительного процесса, что в свою очередь затруднит повседневную жизнь.

Исследование, проведенное Стэнфордским университетом показало, что жалобы влияют на уменьшение размера гиппокампа мозга — области, которая отвечает за способность к рассуждению и помогает решать жизненные проблемы. Поэтому негативные ментальные установки неизбежно скажутся на качестве мыслительного процесса, что в свою очередь затруднит повседневную жизнь. Повышается уровень стресса. Из-за постоянных жалоб организм выделяет кортизол, который является гормоном стресса и ослабляет иммунную систему. Это влияет на предрасположенность к определенным заболеваниям, таким как проблемы с сердцем, желудочно-кишечные недуги, диабет и высокий уровень холестерина.

Важно помнить, что не обязательно полностью отказываться от жалоб, поскольку в определенных условиях они могут быть полезными для принятия решений. Речь идет о привычке жалеть себя, которую многие люди используют в качестве обычной формы общения.

Пять способов перестать жаловаться

1. Сосредоточьтесь на решении

Предрасположенность к такой модели поведения можно изменить. Как правило, люди, склонные к постоянным жалобам, в будущем сталкиваются с негативными мыслями. В результате даже то, что на первый взгляд кажется безобидным замечанием, содержит оговорки и оценочные суждения. Фактически это та же жалоба, только менее эмоциональная.

Чтобы избавиться от этой привычки, необходимо сосредоточиться на решении. Как только вы начнете замечать способы преодоления проблем, количество жалоб уменьшится.

2. Ищите альтернативы

Если вам трудно сосредоточиться на поиске решения, как только возникает повод для жалобы, необходимо искать другие возможные сценарии. Учитывая негативные последствия этой привычки, важно найти способ ее чем-то заменить.

В этом случае правильные вопросы могут быть очень полезными. На что я жалуюсь? В чем основная причина? Какие у меня есть альтернативы? Что я буду чувствовать, если не буду жаловаться? Так вам будет проще формировать новую модель поведения.

3. Анализируйте свое поведение

Необходимо избавиться от любых мыслей, которые подпитывают жалобы. В этом может помочь методика STOP коуча Тима Галлвея:

S = stop (остановитесь),

T = think (подумайте),

O = observe (понаблюдайте),

P = proceed (действуйте).

Попробуйте подумать о том, что бы произошло, если бы вы поступили иначе. Глубокое погружение в анализ позволяет отодвинуть жалобы на второй план. Применяя эту практику постоянно, можно значительно уменьшить или даже устранить эту привычку.

4. Задавайте себе вопросы

Люди делают только то, что выгодно для них самих. Даже то, что на первый взгляд кажется бессмысленным, может принести какую-то пользу.

Есть одно упражнение, которое позволит изменить вредное поведение. Для него вам понадобится тетрадь и карандаш. Спросите себя, в чем преимущества такого поведения? Что вы получаете? И начните составлять список, опираясь на свой внутренний голос. Затем отложите его минимум на час и перечитаете его, чтобы убедиться, что ваши мотивы по-прежнему актуальны.

5. Принимайте то, что нельзя изменить

«Все, что мы не принимаем, заставляет нас страдать», — сказал колумбийский философ Херардо Шмедлинг. Следовательно, в ситуациях, которые вы не можете изменить, необходимо практиковать безоговорочное принятие.

Но это не подразумевает собой согласие или оправдание фактов. Необходимо уметь принимать и отпускать ситуацию. В противном случае мы начинаем постоянно жаловаться, а это вредит и нам, и окружающим.

Помните, что в любых обстоятельствах только от нас зависит, как относиться к тем или иным вещам. Умение достойно переживать любые невзгоды позволит вести менее конфликтную и более гармоничную жизнь.

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Фото на обложке: Viktor Gladkov / Shutterstock