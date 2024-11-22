Почему успех и достижения не делают нас счастливее

Почему это происходит и как бороться с проблемой, рассказали в Fast Company.

Они идут к победе за победой, у них отличная работа, красивая семья, а образу их жизни завидуют все друзья. Однако даже самые успешные «достигаторы» все равно бывают несчастны. И таких людей все больше.

В 2023 году более 1,9 тыс. CEO уволились, а 19 умерли на работе — и это только в США. Согласно опросу Deloitte, 82% руководителей высшего звена в Канаде «чувствуют истощение, указывающее на выгорание» и жалуются на ухудшение психического здоровья.

Другое исследование Национального бюро экономических исследований США показало: когда в отрасли сложные времена, продолжительность жизни CEO снижается на 1,5 года.

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Появляется все больше и больше так называемых «несчастных достигаторов», рассказывает психотерапевт Джон Доудс. Такие люди регулярно добиваются того, что хотят, но по-прежнему чувствуют стресс и опустошенность.

Амбициозные, но несчастные: кто они?

Как правило, у них отличная работа, красивая семья, а образу их жизни завидуют все друзья. Они идут к победе за победой, веря, что после следующей наконец-то смогут отдохнуть. Но удовлетворение быстро исчезает, и они снова пытаются что-то доказать или кого-то впечатлить своими достижениями. Они могут казаться душой компании, но на самом деле измождены и по-настоящему отдохнуть могут только в одиночестве.

Им стыдно рассказывать о своих трудностях. В мире, где все стремятся к материальному и профессиональному успеху, странно признаваться, что мы несчастливы, несмотря на то, что у нас все есть.

Как им помочь?

Прежде всего нужно задать себе правильный вопрос. Вместо: «Почему я не могу оценить свои достижения?», лучше задумайтесь: «Почему я вообще чувствую, что обязан чего-то достигать?».

Несмотря на то, что можно научиться наслаждаться успехом и испытывать благодарность, проблема часто кроется не в этом. Люди становятся несчастными достигаторами из-за обстоятельств, сформировавших их отношение к успеху.

У многих из них было схожее детство: взрослые слишком фокусировались на их победах, и ребенок рос с ощущением, что для того чтобы быть ценным, нужно постоянно чего-то добиваться. Достижения из радости превратились в необходимость. Такие люди чувствуют, что должны всегда побеждать, чтобы быть любимыми, поэтому они не могут остановиться и отдохнуть.

Усугубляет ситуацию популярность соцсетей и зависимость от внешнего одобрения. Современный мир требует не только достижений, но и публичных свидетельств успеха: «лайков», подписчиков, признания авторитетов.

Публикуя свои достижения в соцсетях, несчастные достигаторы не могут победить. Либо их публикации не привлекут много внимания (и тогда это еще один повод ощутить свою неполноценность), либо внимания будет много, и это станет очередным подтверждением, что только победы имеют значение.

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Ничто из этого не дает того, в чем так нуждаются несчастные достигаторы — устойчивого внутреннего чувства самоуважения, которое может выдержать как провал, так и успех.

Чтобы обрести покой и счастье, необходимо вырваться из порочного круга и задуматься: что принесет очередная победа? Как вы будете себя чувствовать, когда радость от достижения потускнеет? Что случится, если вы решите отказаться от этого свершения или пойти в другом направлении?

Может, это поможет ощутить облегчение и чувство контроля. Помните, что наивысшее достижение — по-настоящему понять и принять себя.