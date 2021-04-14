Пять признаков высокого интеллекта

Умение оценить интеллектуальность человека — довольно полезный навык. Если вы просите совета, проводите собеседование или просто общаетесь, важно понимать, кто ваш собеседник. Универсальных способов оценить чужой ум нет, однако есть признаки, на которые стоит обратить внимание. Вот пять качеств, которые коррелируют с высоким интеллектом.

Они практикуют интеллектуальное смирение

Интеллектуалы ценятся во многих сферах — от науки до финансов. Поэтому менеджеры во время приема на работу стараются как можно быстрее и достовернее «считать» кандидата и понять, что он из себя представляет. В этом плане собеседования довольно ненадежны, так как каждый делает все возможное, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Однако существует способ понять, как человек действует в непредвиденных ситуациях: для этого задают вопрос, на который соискатель не знает ответа, а затем наблюдают за его реакцией. Если он признается, что не знает ответа — это хороший знак.

Такое поведение — это признак интеллектуального смирения, которое свидетельствует о хороших способностях в принятии решений. Люди с этим качеством критически относятся к выводам, основанным на чужой аргументации. Например, вместо того, чтобы говорить: «Это определенно правда!», они скажут: «Судя по тому, что я видел, это могло бы быть правдой». Они открыты для критики, разных точек зрения и ставят истину выше своего эго.

Они разбираются не только в науке

Хитрость и смекалка также говорит о наличии высокого интеллекта. Ученые из Йельского университета обнаружили, что бытовая смекалка так же важна для сотрудников, как и их академические способности. То есть ученик с посредственными оценками, который проявляет находчивость в жизненных ситуациях, сможет добиться больших результатов в будущем.

Они погружены в себя

Интеллектуально развитые люди часто демонстрируют самопознание. Они анализируют собственный мыслительный процесс и подвергают сомнению свою природу. Они знают, когда и как они работают лучше всего. Неудивительно, что люди с высоким самопознанием часто бывают отличными учениками и сотрудниками. Они используют свои способности к саморефлексии в своих интересах.

Они любопытны

Умным людям свойственно любопытство. Им не терпится узнать больше, углубиться в детали просто ради того, чтобы получить больше знаний.

Любопытство является показателем интеллекта и у других животных. Например, было проведено исследование с участием трех обученных языку шимпанзе, по условиям которого приматы должны были с помощью клавиатуры называть лакомство. Когда еда была видна, они просто нажимали кнопку и получали еду. Но когда еда была спрятана в контейнерах, более сообразительные шимпанзе пытались заглянуть внутрь, прежде чем давать ответ. То есть они понимали, что если они узнают дополнительную информацию, шансы на победу возрастут.

Данный эксперимент доказывает, как важно получать знания. Соответственно, его результаты применимы и к людям. Интеллектуальные навыки прямо пропорциональны способности терпеливо учиться и устранять проблемы.

Они упрощают решение больших проблем

Интеллектуально развитые люди, как правило, умеют упрощать сложные проблемы и решать их. Часто этот навык является генетическим. Сами люди не отдают себе отчет в том, что именно они для этого делают. Например, для достижения одних и тех же результатов некоторым людям приходится прикладывать больше усилий. Однако любой может взять этот прием на вооружение.

Большая проблема — это просто совокупность маленьких проблем. Научитесь их разделять.

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