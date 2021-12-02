Три веские причины принимать оплату с помощью «Системы быстрых платежей»

Россия не отстает от мирового тренда. Например, аудитория сервиса оплаты с помощью «Системы быстрых платежей» (СБП) всего за два года существования выросла в 14 раз, составив 3,5 млн граждан, а количество платежей с помощью него — в 12 раз, и их общая сумма составила 44 млрд рублей.

Все больше пользователей предпочитают безналичные способы оплаты товаров и услуг. Так, по прогнозам аналитиков PwC, количество безналичных транзакций в мире к 2025 году может увеличиться более чем на 80% — с 1 трлн до 1,9 трлн, а к 2030 году — и вовсе утроиться.

«Система быстрых платежей» (СБП) — сервис Банка России, с помощью которого можно не только совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, но и принимать платежи. Сейчас к сервису оплат СБП подключены более 60 банков.

В чем преимущества СБП для бизнеса

Экономия за счет низкой комиссии

В СБП комиссия за прием безналичных платежей составляет до 0,4% и до 0,7% в зависимости от вида деятельности компании. Тогда как при классическом карточном эквайринге ставки могут превышать 1,5%.

Меньший процент в СБП установлен для медицинских и образовательных учреждений, страховых компаний, благотворительных организаций, производителей и продавцов потребительских товаров, лекарств и товаров медицинского назначения (с полным списком можно ознакомиться здесь). Для всех остальных — 0,7%.

При этом максимальная комиссия за одну транзакцию не превышает 1,5 тыс. рублей вне зависимости от суммы операции. Это особенно актуально для компаний с высоким средним чеком (люксовые бренды, ювелирные изделия и т.д.).

Мгновенное зачисление денежных средств на счет компании

При использовании карточного эквайринга деньги поступают на счет продавца обычно в течение нескольких дней, и это повышает риск кассового разрыва. В СБП зачисление средств происходит мгновенно: сервис работает в круглосуточном режиме без выходных.

Повышение лояльности клиентов

По наблюдению Сергея Куренкова, основателя сети отелей Elisa, где принимают оплату СБП, до 50% клиентов отказываются совершать онлайн-платежи, если для этого необходимо вводить данные карты.

При оплате товаров и услуг с помощью СБП покупателям не нужно вводить реквизиты своего счета — достаточно сканировать QR-код, перейти по ссылке или нажать кнопку и уже в приложении банка совершить платеж.

Как происходит оплата товаров и услуг через СБП

Оплата по QR-коду

QR-код может быть размещен в любом удобном продавцу месте: на платежном терминале, пречеке, сайте и т.д. Все, что нужно сделать покупателю, — отсканировать его с помощью камеры смартфона, открыть появившуюся ссылку для перехода в приложение банка и совершить оплату.

Платежные ссылки и кнопки

В мобильных версиях сайтов и приложениях интернет-магазинов наиболее распространена оплата по СБП в виде платежных ссылок и кнопок. Выбрав такой метод оплаты, покупатель переходит в мобильное приложение своего банка, в котором совершает платеж. В этом случае покупателю также не нужно вводить никаких реквизитов.

Как бизнесу подключить оплату СБП

Для этого нужно просто обратиться в один из банков-участников СБП, предоставляющих своим клиентам возможность принимать оплату с помощью системы, и подписать с ним договор. Список таких банков можно посмотреть на сайте СБП в разделе «Оплатить».

Система быстрых платежей становится надежным инструментом бизнеса. Его удобство уже оценили 3,5 млн россиян, и эта цифра растет. Кроме того, с 1 июля по 31 декабря 2021 года представители малого и среднего бизнеса могут получить компенсацию затрат на банковские комиссии за прием оплат с помощью СБП. И по предложению Центрального банка эту инициативу могут продлить и на 2022 год.

Чтобы вернуть комиссию, компании нужно числиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, принимать оплату с помощью СБП и быть клиентом банков, отобранных Минэком — сегодня их уже более 50.