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Платежная система Skrill: все о работе в России

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Skrill — британская платежная система, позволяющая переводить и получать деньги лишь с помощью email-адреса. Еще в марте сервис объявил о том, что ограничивает доступ для российских пользователей. Тем не менее владельцам кошельков по-прежнему доступны некоторые операции. Разбираемся, какие функции Skrill работают в России, как вывести деньги и чем отличается обычный аккаунт от VIP.

Платежная система Skrill: все о работе в России

Содержание:

Введение

Хоть сервис Skrill по-прежнему доступен в России, многие функции заблокированы. В частности, российские пользователи не могут регистрировать новые аккаунты, выводить средства привычными способами и переводить деньги за границу.

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Тем не менее все еще можно совершать переводы в пределах страны, а также выводить средства на свой зарубежный банковский счет (при наличии).

Доступен ли кошелек?

Да, кошельки российских пользователей по-прежнему доступны, но работают с ограничениями.

Регистрация персонального аккаунта 

На данный момент жители России не могут открывать новые учетные записи. Если аккаунт уже зарегистрирован, им можно пользоваться, но с ограничениями. Вам также потребуется пройти верификацию при следующем входе в систему, если ваша учетная запись не подтверждена.

Регистрация бизнес-аккаунта

Регистрация бизнес-аккаунта также недоступна для жителей России.

Как вывести деньги?

На данный момент пользователи из России не могут выводить средства традиционными способами: на российские банковские счета, а также на карты Visa и Mastercard, выпущенные в стране. Тем не менее средства можно вывести на свой зарубежный банковский счет или отправить другим пользователям Skrill, зарегистрированным в России. Деньги также можно потратить на сайтах, где доступна оплата электронным кошельком Skrill.

Пластиковая карта Skrill

Пластиковая карта Skrill MasterCard работает как обычная предоплаченная карта MasterCard, баланс которой равен счету Skrill. С 2016 года оформить такую карту могут только жители Европейской экономической зоны.

Виртуальная карта Skrill

Виртуальной картой Skrill Virtual Prepaid MasterCard можно расплачиваться на сайтах, которые принимают Mastercard. Как и пластиковая, такая карта также доступна только тем пользователям, которые зарегистрированы в Европейской экономической зоне.

Переводы и платежи в Skrill

Российские пользователи могут обмениваться платежами только с теми, кто также зарегистрирован в России. Перевести средства также можно на собственный зарубежный счет. Онлайн-платежи возможны на сайтах, которые принимают электронные кошельки Skrill. 

Пополнение кошелька в Skrill

Пополнить кошелек Skrill привычным способом не получится — эта функция полностью заблокирована для жителей России. Однако есть альтернативные способы: вы можете получать переводы от других пользователей, зарегистрированных в России, а также оплату от покупателей в своем интернет-магазине, если он принимает электронный кошелек Skrill в качестве метода оплаты.

Комиссия сервиса Skrill

Skrill позволяет бесплатно совершать оплату в интернет-магазинах, получать деньги от других пользователей, а также не взымает средства за обслуживание счета (при активном использовании). Комиссия берется за следующие операции.

  • Отправка денег пользователям со статусом Skriller — 2,99%.
  • Конвертация валют (по курсу Skrill) — 4,49%.
  • Обслуживание — €5 или эквивалент этой суммы, если за последние полгода пользователь не входил в систему и не выполнил ни одной транзакции.
  • Покупка криптовалют — 1,5% (Skriller/True Skriller); 1,4% (Silver VIP); 1,3% (Gold/Diamond VIP).
  • Покупка и продажа криптовалют между физическими лицами — 0,5%.

Лимиты

Ограничения на транзакции зависят от результатов верификации счета и выбранного способа его пополнения. Чтобы увеличить лимиты, необходимо проверить личность и (в некоторых случаях) банковскую карту. Лимиты устанавливаются на сутки, неделю и месяц и отсчитываются с момента совершения транзакции.

Верификация

Чтобы верифицировать аккаунт и расширить возможности Skrill, потребуется загрузить фотографии удостоверения личности и селфи, а также документы, подтверждающие подлинность адреса. Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Верификация». Согласно информации на официальном сайте сервиса, проверка документов занимает не более 5 минут.

Статус VIP-клиента Skrill и его достоинства

Skrill предлагает VIP-пользователям более выгодное обслуживание, в том числе увеличенные лимиты на транзакции и сниженные комиссионные сборы. Чтобы получить один из VIP-статусов, нужно совершить транзакции на определенную минимальную сумму в течение квартального периода (январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь и октябрь-декабрь):

  • Silver (не менее €15 тысяч или эквивалент в другой валюте);
  • Gold (не менее €45 тысяч или эквивалент в другой валюте);
  • Diamond (не менее €90 тысяч или эквивалент в другой валюте).

В статье использовались материалы из следующих источников:

Skrill.com, Ewallet-optimizer.com

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock

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