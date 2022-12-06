Платежная система Skrill: все о работе в России

Skrill — британская платежная система, позволяющая переводить и получать деньги лишь с помощью email-адреса. Еще в марте сервис объявил о том, что ограничивает доступ для российских пользователей. Тем не менее владельцам кошельков по-прежнему доступны некоторые операции. Разбираемся, какие функции Skrill работают в России, как вывести деньги и чем отличается обычный аккаунт от VIP.
Содержание:
- Введение
- Доступен ли кошелек?
- Регистрация персонального аккаунта
- Регистрация бизнес аккаунта
- Как вывести деньги?
- Пластиковая карта Skrill
- Виртуальная карта Skrill
- Переводы и платежи в Skrill
- Пополнение кошелька в Skrill
- Комиссия сервиса Skrill
- Лимиты
- Верификация
- Статус VIP-клиента Skrill и его достоинства
Введение
Хоть сервис Skrill по-прежнему доступен в России, многие функции заблокированы. В частности, российские пользователи не могут регистрировать новые аккаунты, выводить средства привычными способами и переводить деньги за границу.
Тем не менее все еще можно совершать переводы в пределах страны, а также выводить средства на свой зарубежный банковский счет (при наличии).
Доступен ли кошелек?
Да, кошельки российских пользователей по-прежнему доступны, но работают с ограничениями.
Регистрация персонального аккаунта
На данный момент жители России не могут открывать новые учетные записи. Если аккаунт уже зарегистрирован, им можно пользоваться, но с ограничениями. Вам также потребуется пройти верификацию при следующем входе в систему, если ваша учетная запись не подтверждена.
Регистрация бизнес-аккаунта
Регистрация бизнес-аккаунта также недоступна для жителей России.
Как вывести деньги?
На данный момент пользователи из России не могут выводить средства традиционными способами: на российские банковские счета, а также на карты Visa и Mastercard, выпущенные в стране. Тем не менее средства можно вывести на свой зарубежный банковский счет или отправить другим пользователям Skrill, зарегистрированным в России. Деньги также можно потратить на сайтах, где доступна оплата электронным кошельком Skrill.
Пластиковая карта Skrill
Пластиковая карта Skrill MasterCard работает как обычная предоплаченная карта MasterCard, баланс которой равен счету Skrill. С 2016 года оформить такую карту могут только жители Европейской экономической зоны.
Виртуальная карта Skrill
Виртуальной картой Skrill Virtual Prepaid MasterCard можно расплачиваться на сайтах, которые принимают Mastercard. Как и пластиковая, такая карта также доступна только тем пользователям, которые зарегистрированы в Европейской экономической зоне.
Переводы и платежи в Skrill
Российские пользователи могут обмениваться платежами только с теми, кто также зарегистрирован в России. Перевести средства также можно на собственный зарубежный счет. Онлайн-платежи возможны на сайтах, которые принимают электронные кошельки Skrill.
Пополнение кошелька в Skrill
Пополнить кошелек Skrill привычным способом не получится — эта функция полностью заблокирована для жителей России. Однако есть альтернативные способы: вы можете получать переводы от других пользователей, зарегистрированных в России, а также оплату от покупателей в своем интернет-магазине, если он принимает электронный кошелек Skrill в качестве метода оплаты.
Комиссия сервиса Skrill
Skrill позволяет бесплатно совершать оплату в интернет-магазинах, получать деньги от других пользователей, а также не взымает средства за обслуживание счета (при активном использовании). Комиссия берется за следующие операции.
- Отправка денег пользователям со статусом Skriller — 2,99%.
- Конвертация валют (по курсу Skrill) — 4,49%.
- Обслуживание — €5 или эквивалент этой суммы, если за последние полгода пользователь не входил в систему и не выполнил ни одной транзакции.
- Покупка криптовалют — 1,5% (Skriller/True Skriller); 1,4% (Silver VIP); 1,3% (Gold/Diamond VIP).
- Покупка и продажа криптовалют между физическими лицами — 0,5%.
Лимиты
Ограничения на транзакции зависят от результатов верификации счета и выбранного способа его пополнения. Чтобы увеличить лимиты, необходимо проверить личность и (в некоторых случаях) банковскую карту. Лимиты устанавливаются на сутки, неделю и месяц и отсчитываются с момента совершения транзакции.
Верификация
Чтобы верифицировать аккаунт и расширить возможности Skrill, потребуется загрузить фотографии удостоверения личности и селфи, а также документы, подтверждающие подлинность адреса. Это можно сделать в разделе «Настройки» → «Верификация». Согласно информации на официальном сайте сервиса, проверка документов занимает не более 5 минут.
Статус VIP-клиента Skrill и его достоинства
Skrill предлагает VIP-пользователям более выгодное обслуживание, в том числе увеличенные лимиты на транзакции и сниженные комиссионные сборы. Чтобы получить один из VIP-статусов, нужно совершить транзакции на определенную минимальную сумму в течение квартального периода (январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь и октябрь-декабрь):
- Silver (не менее €15 тысяч или эквивалент в другой валюте);
- Gold (не менее €45 тысяч или эквивалент в другой валюте);
- Diamond (не менее €90 тысяч или эквивалент в другой валюте).
В статье использовались материалы из следующих источников:
Skrill.com, Ewallet-optimizer.com
Фото на обложке: FellowNeko /
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