Истории
Японский миллиардер начал искать спутницу для полета на Луну. Его поддержал Илон Маск
Истории
Анна Бородкина
Юсаку Мэзава, первый коммерческий пассажир SpaceX, заявил, что хочет отправиться в полет на Луну со спутницей. Он создал сайт, на котором претендентки смогут размещать свои заявки до 17 января 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.
Японский миллиардер начал искать спутницу для полета на Луну. Его поддержал Илон МаскАнна Бородкина
Среди основных требований: возраст от 20 лет, яркая личность, всегда позитивная, желающая побывать в космосе и с возможностью участвовать в подготовке, выступающая за «мир во всем мире»
«Мне 44 года. На меня постепенно начинают накатывать чувства одиночества и пустоты, и я думаю только о том, чтобы любить одну женщину», — пишет Мэзава на странице.
Пост в Твиттере со ссылкой на сайт миллиардера получил более 10 тысяч ретвитов. Илон Маск также поддержал Мэзаву.
Как сообщается, турист начнет рассматривать поступившие предложения в конце января и вынесет свое решение к концу марта. Он также собирается заказать документальный фильм под названием Full Moon Lovers.
[WANTED!!!]— Yusaku Maezawa (MZ) 前澤友作 (@yousuck2020) January 12, 2020
Why not be the ‘first woman’ to travel to the moon?#MZ_looking_for_love https://t.co/R5VEMXwggl pic.twitter.com/mK6fIJDeiv
Согласно биографии Мэзавы на сайте, его состояние оценивается в $2 млрд. Он основал и продал компанию Zozotown, а теперь активно инвестирует в искусство. Также известен тем, что его запись в Твиттере поставила мировой рекорд по ретвитам.
Фото: abema.tv
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