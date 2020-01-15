Юсаку Мэзава, первый коммерческий пассажир SpaceX, заявил, что хочет отправиться в полет на Луну со спутницей. Он создал сайт, на котором претендентки смогут размещать свои заявки до 17 января 2020 года. Об этом пишет Bloomberg.

Японский миллиардер начал искать спутницу для полета на Луну. Его поддержал Илон Маск