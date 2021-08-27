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Истории

От мяса и рыбы до гарниров: стартап из США производит квадратную еду

Истории
Яна Носенко
Яна Носенко

Редактор «Историй» RB.RU

Яна Носенко

Стартап из Майами SquarEat предложил новую форму хорошо знакомой еды. Курица, говядина, спаржа и прочие продукты прессуются в готовые к употреблению квадраты. Их можно есть отдельно или комбинировать с привычными блюдами. Интернет-пользователи уже сравнили задумку с едой из антиутопий «Сквозь снег» и «Зелёный сойлент».

От мяса и рыбы до гарниров: стартап из США производит квадратную еду

SquarEat, вероятно, родился из простой идеи: что, если бы вся еда была квадратной? Компания заявляет, что она «создала новую концепцию еды», просто измельчив ингредиенты и спрессовав их в готовые к употреблению 50-граммовые квадраты. Их можно приобретать в упаковках по 4 или 6 штук, или заказывать доставкой на дом.

Продукт можно есть горячим или холодным, разогреть в микроволновой печи или на сковороде. Линейка вкусов довольно обширна: курица, говядина, спаржа, арахис, сибас и лосось.

Фото в тексте: SquarEat

Стартап из Майами был основан в июне. Многие пользователи в Twitter сравнивают новый продукт с едой из антиутопического телешоу «Сквозь снег» и фильма «Зелёный сойлент»..

Лаура Вакафлорес, директор по маркетингу SquarEat,  уверяет, что многие не поняли суть новой концепции. Она отметила, что квадратная форма продуктов позволяет стандартизировать процесс приготовления пищи и саму упаковку, и что отдельный квадрат не сможет заменить полноценный прием пиши. Предполагается, что нужно употреблять по несколько квадратов (что удобно для подсчета калорий) или сочетать их с продуктами обычной формы.

«Благодаря квадратной форме мы можем запускать массовое производство с использованием технологий для гурманов, что позволяет нам создавать продукты питания высшего качества и продавать их по доступной цене, — отметила Вакафлорес. — Мы не первые придумали использовать квадратную форму для продуктов питания. Единственное, о чем мы просим потребителей — отказаться от привычных убеждений о внешнем виде еды».

Вакафлорес также добавила, что каждый квадратик состоит из качественных ингредиентов и сразу готов к употреблению. «Мы не используем заменители. В составе куриного квадрата — куриная грудка, черный перец, лимон и розмарин, — рассказала она. — Никаких добавок. Многие считают, что это заменитель еды, но это не так, это просто курица». 

В настоящее время стартап ведет краудфандинговую кампанию на платформе WeFunder.

Источник. 

Фото на обложке: marilyn barbone / Shutterstock

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