Стейдж-дизайн в эпоху TikTok: создавать декорации не только для зрителей, но и их подписчиков

Проникновение социальных сетей в нашу жизнь отражается и на индустрии развлечений. На любом шоу будут зрители, снимающие все на смартфон, — а значит, декорации должны хорошо смотреться и на гигантской арене, и на вертикальном экране.

«У вас может быть лучшая в мире идея, но если она не помещается в кузов, она обречена», — говорит Рэй Уинклер. Он загружает идеи в грузовики уже почти 30 лет.

Уинклер — CEO Stufish, где он возглавляет команду архитекторов, которые разрабатывают проекты умопомрачительных декораций — от стадии чертежа до оборудования концертных залов и стадионов по всему миру. Его лондонский офис (он же мастерская и студия) завален пластиковыми макетами; воспроизводящими ключевые моменты самых громких событий последнего времени.

Здесь есть модели в цветах британского флага для концерта в честь коронации и лестница с танцорами для выступления Бейонсе на Coachella в 2018 году. На другом конце комнаты стоит мольберт, с которого свисает бальзовый макет паукообразной конструкции, использовавшейся в туре U2 360°. Он проходил с 2009 по 2011 годы и на протяжении десяти лет носил звание самого кассового тура в истории.

В 2023 году это звание перешло к пятилетнему прощальному туру Элтона Джона. В студии есть макет и этой сцены — полированная золотая рамка с тиснением, изображающим значимые вехи карьеры музыканта.

Уинклер открывает другую дверь, показывая партию работающих 3D-принтеров (они загружены 24 часа в сутки). «Это стало моей навязчивой идеей», — говорит он с энтузиазмом ребенка, открывающего первый конструктор в своей жизни.

Еще недавно модели кропотливо изготавливались вручную. «Это было довольно муторно, — говорит Уинклер. — По сути, приходилось весь день сидеть в комнате, дыша клеем».

В наши дни, наряду с пластиком, команда использует цифровые 3D-реконструкции, чтобы артистs могли изучить сцену за несколько месяцев до начала работ. Но сегодня Уинклер хочет обсудить другие гаджеты — смартфоны.

На современном стадионном шоу толпу невозможно представить без множества маленьких экранов. Это означает, что такие компании, как Stufish, разрабатывают декорации не только для тысяч зрителей, которые могли бы заполнить стадион «Уэмбли» или O2 Arena, но и для потенциальных миллионов — если не миллиардов — ожидающих возможности увидеть это в TikTok и Instagram*.

Раньше Уинклеру и его команде приходилось думать, как будет выглядеть сцена с расстояния в 50 м, когда вид частично заслоняет стоящий спереди высокий парень. Теперь они учитывают, как она будет смотреться на экране смартфона.

«У каждого отдельного человека на этом стадионе немного иная точка зрения, и каждый — куратор контента, которым он собирается поделиться с остальным миром. О любом шоу в основном судят по тому моменту, когда кто-то нажимает кнопку отправки на снимке, сделанном за миллисекунду до этого.

«Таким образом, нужно убедиться, что то, на что они направляют камеру, будет хорошо смотреться в кадре», — говорит Уинклер.

В индустрии это называют «инстаграммным* моментом». И хотя это приложение ассоциируется с перфекционизмом, инстаграммный момент должен работать «в самых нелестных условиях». Люди не очень хорошо умеют фотографировать на концертах.

Решение Stufish заключается в создании огромных силуэтов, которые впечатляюще выглядят в любую секунду и под любым углом.

Это золотая арка Элтона Джона, дерево на концерте U2 и традиционный домик Ханок, под крышей которого поет K-pop группа BLACKPINK. На концерте Бейонсе появляется 9-метровая надувная лошадь — что само по себе является достойным напоминанием о том, что покойный основатель Stufish Марк Фишер сам начал создавать гигантские надувные скульптуры для тура Pink Floyd Animals в 1976 году.

Уинклер подходит к другой модели, на этот раз это миниатюрная версия выступления The Rolling Stones в рамках тура No Filter в 2017 году.

Макет выглядит на удивление просто: чистая сцена, короткая консольная крыша, выступающая над Джаггером и компанией, а затем четыре огромных монолитных экрана высотой 22 м, напичканных светодиодами, которые использовались для того, чтобы показать зрителям каждого отдельного участника группы — и, подчеркивает Уинклер, — обязательно в портретной ориентации.

«Это очень важно в мире TikTok и Instagram*», — говорит он.

Не случайно он говорит о социальных сетях как о том, что существует в параллельных мирах. Многое из того, что делает Stufish, направлено на то, чтобы удержать фанатов в моменте и дать им то, что хорошо смотрится в социальных сетях. При этом приходится искать баланс с пожеланиями артистов: некоторые могут стесняться, что на 15-метровом экране видно каждую морщинку.

«Это как любой другой инструмент. Нужно принять и хорошее, и плохое», — признает Уинклер.

Испанская артистка Розалия в недавнем мировом турне выбрала довольно игривый подход и исполняла песни прямо на селфи-камеры танцоров, а изображения с них транслировались на вертикальные экраны по всей арене. Это была простая, но мастерски реализованная идея: признать и использовать новые реалии и изменения в диалоге между фанатами и артистами.

Уинклер признается, что все еще испытывает восторг, когда видит толпы фанатов, наблюдающих за невероятными сценами, поднимающих руки и поющих хором — как на концертах, так и в TikTok или Instagram*.

«Что объединяет людей, так это чувство принадлежности к племени, которое может поделиться этим опытом. Это бесценно», — говорит он.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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