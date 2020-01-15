Стартап ищет деньги: ABC-Love
Мы продолжаем рассказывать о проектах в нашей рубрике «Фандрайзинг». Новым героем стал мобильный сервис знакомств ABC-Love. Компания хочет привлечь $1 млн в обмен на 20% в проекте.
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Кратко о проекте:
Мобильное приложение для знакомств. Доступны чат, видеозвонки, поиск по параметрам.
Сервис был запущен в разработку в марте 2018 года в Санкт-Петербурге. По словам основателя стартапа Станислава Кублина, потребовалось несколько месяцев тщательного обдумывания, где есть «боль рынка», можно ли ее решить.
Кублин отмечает, что проект соответствует важным для дейтинг-сферы критериям:
- Доступный чек для любого человека;
- Понятный естественный спрос (люди всегда будут иметь базовые потребности, одна из которых — влечение друг к другу);
- Возможность масштабирования на любые территории;
- Проект для массового рынка, возможно и b2b, и b2c.
Приложение предлагает пользователям:
- функционал видеосвязи;
- открытый, свободный, безлимитный чат;
- поиск по параметрам (страна, город, пол, возраст, цель знакомства);
- поиск партнера по геолокации (при желании в настройках отключается);
- углубленный поиск по интересам (парень ищет девушку, которая, например, увлекается горными лыжами или чтением Шекспира);
- отсутствие рекламы;
- честные списания (пользователь сам выбирает, сколько купить монет, и ровно столько спишется);
- программа лояльности (скидки от партнерских организаций);
- партнерская программа для владельцев массового трафика (работает по индивидуальным промокодам);
- простой и понятный интерфейс;
- выгодные цели знакомства: «совместная аренда жилья», «совместные путешествия», «совместные занятия спортов» и т.д.
По собственным данным, сейчас сервис насчитывает больше 34 тысяч пользователей.
Команда:
Основатель и CEO — Станислав Кублин, предприниматель. По собственным словам, партнер крупнейших инвестиционных компаний РФ (сфера финансов).
Команда разработчиков: Дмитрий Карпов (проект-менеджер, Senior Software Engineer), Евгений Иванов (Senior Software Engineer, iOS-разработчик), Павел Московкин (Senior Software Engineer, C++, Algorithms, Optimization, Architecture), Константин Пилин (системный администратор), Дмитрий Спрут (дизайнер мобильных приложений).
Какие проблемы решает проект:
Приложение помогает людям, желающим познакомиться онлайн, быстро найти подходящего собеседника по поиску и связаться по видеосвязи (или чату) вместо бесконечных «свайпов».
Монетизация:
- Freemium. Деньги берутся только за подарки и видеозвонки.
- Подписочная модель. Деньги берутся за углубленный поиск, монеты, пуш-уведомления о найденном партнере в радиусе 25 км.
Стадия развития:
ABC-Love — работающий проект. Компания выпустила iOS и Android-версии приложения. Сервис доступен на русском и английском языках. От пользователей получены первые 20 платежей, средний чек — 570 рублей.
Как говорят в компании, сейчас трафик обходится в 2-3 рубля за регистрацию. ARPPU (средний платеж на платящего пользователя) уже более 600 рублей, так как это минимальная стоимость пакета. Покупки уже идут, поэтому меньше 600 рублей ARPPU не будет, заявляют в стартапе.
При получении $1 млн сервис сможет привлечь больше 20 млн юзеров с учетом реинвестирования выручки в трафик. Потребуется 2,5-3 года для набора такой базы, уверены в ABC-Love.
Клиенты и партнеры:
Клиенты — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Целевая платящая аудитория — мужчины 20-40 лет.
Оценка рынка:
По данным Nomura Instinet, к 2020 году объем мирового рынка онлайн-знакомств достигнет $12 млрд.
Прошлые инвестиции (если есть):
Собственные средства.
Требуемая сумма:
$1 млн за 20% проекта. Компания ищет инвестора с опытом продвижения ИТ-проектов на массовую аудиторию (рынки США, Великобритании, Израиля, России).
Срок окупаемости проекта:
По заявлением стартапа, срок окупаемости составляет 4-5 лет.
Цели:
- Набор базы 50-100 млн юзеров, из них число платящих — 1-2%.
- ARPPU в размере $10-12.
Контакты:
Станислав Кублин, гендиректор ООО «АBC»
+7 921 952 95 00
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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock.com
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