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Стартап ищет деньги: ABC-Love

Истории
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Мы продолжаем рассказывать о проектах в нашей рубрике «Фандрайзинг». Новым героем стал мобильный сервис знакомств ABC-Love. Компания хочет привлечь $1 млн в обмен на 20% в проекте.

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Стартап ищет деньги: ABC-Love

Кратко о проекте:

Мобильное приложение для знакомств. Доступны чат, видеозвонки, поиск по параметрам. 

Сервис был запущен в разработку в марте 2018 года в Санкт-Петербурге. По словам основателя стартапа Станислава Кублина, потребовалось несколько месяцев тщательного обдумывания, где есть «боль рынка», можно ли ее решить.

Кублин отмечает, что проект соответствует важным для дейтинг-сферы критериям:

  • Доступный чек для любого человека;
  • Понятный естественный спрос (люди всегда будут иметь базовые потребности, одна из которых — влечение друг к другу);
  • Возможность масштабирования на любые территории;
  • Проект для массового рынка, возможно и b2b, и b2c. 

Приложение предлагает пользователям:

  1. функционал видеосвязи;
  2. открытый, свободный, безлимитный чат;
  3. поиск по параметрам (страна, город, пол, возраст, цель знакомства);
  4. поиск партнера по геолокации (при желании в настройках отключается);
  5. углубленный поиск по интересам (парень ищет девушку, которая, например, увлекается горными лыжами или чтением Шекспира);
  6. отсутствие рекламы;
  7. честные списания (пользователь сам выбирает, сколько купить монет, и ровно столько спишется);
  8. программа лояльности (скидки от партнерских организаций);
  9. партнерская программа для владельцев массового трафика (работает по индивидуальным промокодам);
  10. простой и понятный интерфейс;
  11. выгодные цели знакомства: «совместная аренда жилья», «совместные путешествия», «совместные занятия спортов» и т.д.

По собственным данным, сейчас сервис насчитывает больше 34 тысяч пользователей.

Команда: 

Основатель и CEO — Станислав Кублин, предприниматель. По собственным словам, партнер крупнейших инвестиционных компаний РФ (сфера финансов).

Команда разработчиков: Дмитрий Карпов (проект-менеджер, Senior Software Engineer), Евгений Иванов (Senior Software Engineer, iOS-разработчик), Павел Московкин (Senior Software Engineer, C++, Algorithms, Optimization, Architecture), Константин Пилин (системный администратор), Дмитрий Спрут (дизайнер мобильных приложений).

Какие проблемы решает проект: 

Приложение помогает людям, желающим познакомиться онлайн, быстро найти подходящего собеседника по поиску и связаться по видеосвязи (или чату) вместо бесконечных «свайпов».

Монетизация: 

  • Freemium. Деньги берутся только за подарки и видеозвонки.
  • Подписочная модель. Деньги берутся за углубленный поиск, монеты, пуш-уведомления о найденном партнере в радиусе 25 км.

Стадия развития:

ABC-Love — работающий проект. Компания выпустила iOS и Android-версии приложения. Сервис доступен на русском и английском языках. От пользователей получены первые 20 платежей, средний чек — 570 рублей.

Как говорят в компании, сейчас трафик обходится в 2-3 рубля за регистрацию. ARPPU (средний платеж на платящего пользователя) уже более 600 рублей, так как это минимальная стоимость пакета. Покупки уже идут, поэтому меньше 600 рублей ARPPU не будет, заявляют в стартапе. 

При получении $1 млн сервис сможет привлечь больше 20 млн юзеров с учетом реинвестирования выручки в трафик. Потребуется 2,5-3 года для набора такой базы, уверены в ABC-Love.

Клиенты и партнеры:

Клиенты — мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет. Целевая платящая аудитория — мужчины 20-40 лет.

Оценка рынка:

По данным Nomura Instinet, к 2020 году объем мирового рынка онлайн-знакомств достигнет $12 млрд. 

Прошлые инвестиции (если есть):

Собственные средства. 

Требуемая сумма:

$1 млн за 20% проекта. Компания ищет инвестора с опытом продвижения ИТ-проектов на массовую аудиторию (рынки США, Великобритании, Израиля, России).

Срок окупаемости проекта:

По заявлением стартапа, срок окупаемости составляет 4-5 лет.

Цели:

  • Набор базы 50-100 млн юзеров, из них число платящих — 1-2%.
  • ARPPU в размере $10-12.

Контакты:

Станислав Кублин, гендиректор ООО «АBC»

+7 921 952 95 00

[email protected]

Хотите привлечь инвестиции? Пишите нам на почту [email protected], чтобы попасть в рубрику «Фандрайзинг». А еще — заходите в наш сервис Pipeline, где инвесторы знакомятся со стартапами.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock.com

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19 января 2020

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