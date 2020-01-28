Стартап ищет деньги: Plannerix

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Сегодня в рубрике «Фандрайзинг» речь пойдет о проекте Plannerix . Компания разработала сервис по созданию цифровых двойников недвижимости и генеративному дизайну интерьеров. Стартап хочет привлечь до $500 тысяч в обмен на 10% в компании.

Кратко о проекте:

Plannerix — это робот-дизайнер интерьера. Он анализирует потребности клиента, генерирует нестандартные планировочные решения. Сервис распознает поэтажные планы и картинки БТИ, эскизы и чертежи архитекторов. Зная профайлы новоселов, генерирует планы дизайн-проекта и квартирографию дома.

Команда разрабатывает алгоритмы и обучает нейросеть интерактивной расстановке мебели, оборудования и отделочных материалов, настенного и настольного декора, настраивает систему лидогенерации на поставщиков товаров и услуг.

Компания заявляет, что в отличие от конкурентов не вкладывается в дорогую 3D-визуализацию и шаблоны, а делает ставку на быстрое создание уникального web-контента.

Plannerix хранит у себя интерактивные виджеты 2D-планировок и низкополигональных 3D WebGL AR/VR виртуальных объектов, рабочую документацию и сметы в BIM, а также 360-градусные панорамы и видео, озвученное «Алисой».

Команда:

Основатели — Наталья и Алексей Сорокины — дизайнеры интерьера. Преподавали дизайн-менеджмент в БВШД и Школе «Детали», придумали настольную игру для самостоятельного проектирования «Планнерикс»;

СТО — Денис Габдрахманов — владелец IT-компании «Генезикс». Руководит разработчиками, в группе десять человек: WebGL, BIM, backend и frontend-разработчики, а также специалисты по CV/ML;

CIO, специалист по компьютерному зрению и голосовым интерфейсам — Артем Игнатов — реализовывал проекты в Samsung, Huawei и МТС. Магистр компьютерных наук CV/ML Национального университета Кангвон (Корея). Автор патентов и научных публикаций в США и России;

Датасайнтист — Олег Соколов — специалист в области СV/ML в NEC и Банке Америки. Алгоритмы генеративного дизайна, предиктивная аналитика, профилирование пользователей и товаров;

Разработчик 2D САПР для автоматизированного проектирования чертежей и алгоритмов — Сергей Всемогущий — BIM-разработчик Archilogic;

Руководитель маркетплейса — Ксения Родионова — руководитель цифровых продуктов в «Лента», ранее в Castorama Russia.

Команда проекта консультируется у экспертов таких компаний, как «ЦИАН», Ozon, Leroy Merlin, «Гильдия риэлторов Москвы».



Основатели Plannerix Наталья и Алексей Сорокины

Какие проблемы решает проект:

Как говорят в компании, Plannerix улучшает качество контента застройщиков, риэлторов и классифайдов, снижает их затраты на дизайн интерьеров, 3D AR/VR.

Партнеры могут демонстрировать недвижимость с интерактивной планировкой и рейтингом (эффективная площадь, энергоэффективность, эргономика и прочее), что улучшает подбор недвижимости.

Зная заранее бюджет на отделку и меблировку, есть возможность включать ее в ипотечный или потребительский кредит, привести клиента банку или страховщику.

Для частных пользователей, которые выбирают интерьеры для себя, скоро будет доступен генератор отделки и меблировки. Можно будет выбрать интерьерные стили и комбинации в рамках бюджета из товаров, которые есть на складе.

С помощью голосового помощника Plannerix можно заменить сложные CAD-интерфейсы с множеством кнопок и проще менять обстановку в VR-режиме.

Упростить восприятие создаваемого пространства можно виртуальными 3D-персонажами, имитирующими жильцов и персонал, дизайнеров и риэлторов, которые рассказывают об объекте и товарах, рекомендуют и направляют. Plannerix планирует научить нейросеть имитировать стилистику дизайнеров, голос и создавать их цифровые двойники.

Как заявляют в стартапе, все это ускорит проникновение e-commerce в сегмент дизайнерских товаров и услуг.

Монетизация:

Пользователь загружает картинки своей планировки и получает векторные чертежи и 3D-виджеты с настраиваемым дизайном. Рекомендованная розничная цена — $4 за объект недвижимости площадью до 100 кв. м плюс $0,04 за каждый дополнительный метр. Себестоимость производства чертежей и модерации — ниже $0,4 за весь объект. B2B-клиенты могут полностью брендировать виджеты: разместить свой логотип, изменить цвет фона, стен, текста и прочее. А также могут заказывать конфигураторы отделки, которую предлагают своим покупателям. Лидогенерация из виджетов на сайты поставщиков товаров и услуг. Все товары, которые пользователь увидит на планировках и в виртуальных интерьерах, можно будет купить «здесь и сейчас». Cost per lead (оплата за покупателя) составляет 3-7%, с дизайнерских товаров — выше 15%. Например, Leroy Merlin платит 6,7%, Hoff — 7%, «М.Видео» — 3%, с премиальных дизайнерских товаров и услуг оплата за покупателя выше 10-15%. В России на ремонт и меблировку обычной квартиры тратят в среднем более 1 млн рублей. Запуск этой бизнес-модели позволит сделать услугу дизайна интерьера полностью бесплатной. Спецпроекты с брендами позволяют заработать на продакт-плейсменте товаров в интерьерах, создавать интерьеры из прошлого и будущего для рекламы и кино.

Стадия развития:

На сегодняшний день компания протестировала гипотезы, договорилась с крупными агентствами недвижимости, классифайдами и поставщиками мебели и отделочных материалов. Получила данные для разметки нейросети и первую выручку (2 млн рублей).

Работает MVP, api.plannerix.com с «Яндекс.Толока» и чат-боты в мессенджерах Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.

Ведутся разработки дрона для автоматического сканирования помещений внутри и снаружи (через окна), тестируются лидары, фотограмметрия и сети 5G.

Клиенты и партнеры:

Первыми клиентами стали застройщики и риэлторы, которые заказывали 3D-виджеты и видеоролики для своих сайтов для продажи недвижимости. Так Plannerix заработал первый миллион рублей.

Получен запрос от девелоперов: создание test fit офисов, интерактивных навигационных карт зданий, выставок и торговых центров.

Поставщики товаров и услуг заинтересовались продакт-плейсментом и лидогенерацией: «Петрович», «М.Видео», Leroy Merlin, Hoff, «Лазурит», Mr.Doors, «Кухни Мария» и другие.

Среди ремонтных компаний заинтересовались «ПИК-Ремонт», «Квадрим», «Сделано» и другие.

Производители товаров для интерьера заказывают web-конфигуратор их ассортимента на свои сайты, например Tabula Sense.

Достижения:

Стали участниками Nvidia Inception Program, получили грант в размере $105 тысяч на AWS, обучение и маркетинговую поддержку. Стартап также планирует получить гранты от Microsoft и Google. Разработали MVP распознавания, api.plannerix.com и протестировали нагрузку от «ЦИАН», трафик. Получили первую выручку в размере 2 млн рублей. Получили предложение на спецпроект от «Яндекс.Карты» и от Hobbyworld совместно издавать настольную игру «Планнерикс».

Оценка рынка:

У проекта два рынка: рынок цифровых двойников недвижимости и рынок товаров и услуг для обустройства интерьеров.

Рынок цифровых двойников еще не оценен, нет открытой информации. По данным Росреестра, в России насчитывается больше 66 млн квартир и еще 2,5 млн квартир, по данным портала «Дом.РФ», строятся. То есть всего 68,5 млн квартир предстоит оцифровать. Таким образом SAM (доступный объем рынка) равен $259 млн.



Сервис в начале 2020 года оцифрует все базы классифайдов, новостройки и заработает $10 млн (2,5 млн квартир по $4 за каждую).



Рынок товаров и услуг для обустройства интерьеров: по данным Global e-commerce report за 2018 год, SAM составляет $1,014 млрд. TAM (целевой объем рынка) – $61 млрд – рынок товаров и услуг для ремонта «под ключ», которые продаются онлайн. SOM (реально достижимый объем рынка) – $3 млрд.



Plannerix ожидает занять 5% рынка товаров и услуг для обустройства в 2020 году и получить выручку в размере $90 млн.

Прошлые инвестиции (если есть):

Plannerix привлек 500 тысяч рублей в виде займа от московского бизнес-ангела, имя которого не раскрывается. Заем был предоставлен осенью 2019 года.

Требуемая сумма:

Plannerix планирует привлекать средства поэтапно, под заявленные основателями KPI:

$100 тысяч — на запуск монетизации, дополнительный функционал и интеграцию продукта в порталы партнеров;

$150 тысяч — на создание экосистемы низкополигональных BIM-моделей и бесшовных текстур товаров, маркетплейса товаров и услуг;

$250 тысяч — на международную экспансию: выставки и интеграцию продукта в международные проекты. Масштабирование на рынки генеративного ландшафтного дизайна, HoReCa, геймдизайна, интерактивного кино и архитектуры.

Срок окупаемости проекта:

Точки безубыточности в компании намерены достичь в течение 1-2 квартала 2020 года, окупаемости — в течение 1-2 лет.

Цели:

В планах на 2020 год интеграция виджетов в «ЦИАН», «ДомКлик», Avito, «Юлу», «Яндекс.Недвижимость», N1, а также в сайты банков, застройщиков и риэлторов, в CRM-системы для них;

Производительность свыше миллиона распознанных планировок в месяц;

Переход разработчиков на фултайм и круглосуточную работу модерации;

Уменьшение времени на распознавание и генерацию интерьера с семи минут до нескольких секунд;

Запуск монетизации CPL/CPS в России и за рубежом;

Распознавание базы Росреестра, новостроек «Дом.РФ», всех жилых и коммерческих объектов;

Интеграция в Google Maps и «Яндекс.Карты».

Контакты:

Алексей Сорокин

сооснователь Plannerix

[email protected]

+79264724957

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