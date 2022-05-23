Прогноз: что ждет стартапы в условиях экономического спада

Технологическая отрасль вступает в период спада. Спустя 13 лет бычьих настроений практически весь рынок окрашен в красный. Технологические гиганты, которые были любимцами фондового рынка, испытывают трудности, и многие не оправдывают ожиданий аналитиков.
К чему готовиться стартапам и какие стратегии они могут предпринять, — в переводе материала VC Cafe.
Рост инфляции и повышение процентных ставок, рост долга к ВВП, конфликт России и Украины (и вызванная им глобальная нестабильность), повышение цен на энергоносители, изменение потребительских привычек после коронавируса, проблемы с цепочками поставок — все эти факторы ведут к падению фондового рынка (и акций технологических компаний в частности). И рынки отреагировали на все это.
Мы достигли дна, или спад продолжится? Снижение цены на 70% кажется выгодной сделкой. Однако в 2008 году акциям потребовалось 10 лет, чтобы восстановиться после рецессии, и некоторые потеряли до 90% стоимости. Поэтому сейчас трудно предсказать, как далеко мы от дна.
Где мы находимся сейчас?
Крипторынок чувствует себя не намного лучше: за неделю он потерял триллион долларов стоимости. Такие стейблкоины, как TerraUSD (с рыночной капитализацией в $40 млрд), которые должны были быть привязаны к доллару и сохранять стабильную стоимость, обесценились практически до нуля.
Рынок в мае 2022 года. Инфографика: viz.ai
Тем временем, на частных рынках (например, рынках венчурного капитала и прямых инвестиций) индекс венчурного капитала (по Refinitiv) показывает снижение почти на 40%. Это не значит, что бизнес уже внес падение рынка в графу убытков. Однако, согласно «дилемме заключенного» на стадии роста, перерасчет реальной стоимости портфелей — лишь вопрос времени.
Такие кроссоверные фонды, как Tiger Global, Softbank Vision fund и Coatue, понесли серьезные потери в своем публичном портфеле, что вынудило их значительно сократить активность. Tiger сообщил об убытках в размере около $17 млрд, а Softbank потерял около $20 млрд и объявил, что до марта 2023 года сократит инвестиции на 50-75%.
Что происходит на венчурном рынке прямо сейчас?
В то время как 1 кв. 2022 года выглядел нормально, на венчурном рынке наблюдается эффект замедления в оценках. Сделки, которые анонсируются в 1 и начале 2 кв. 2022 года, могли быть подписаны в 4 кв. 2021 года. Можно ждать раундов на понижение.
- Для многих инвесторов это необычная ситуация, и протоколы о намерениях отзываются. В обычных условиях это считается недопустимым.
- Суммы раундов, вероятно, уменьшатся в краткосрочной перспективе.
- Коррекция может длиться 1,5-2 года.
Общие рекомендации для основателей стартапов
2021 год был небывало успешным для венчурного капитала, но в мае 2022 год все быстро изменилось. Все это было ожидаемо, но по состоянию на прошлую неделю стало ясно, что «коррекция» уже наступила.
Гил Дибнер, генеральный партнер и основатель Angular Ventures, в своей последней рассылке пишет, что ситуация серьезная, и прежде чем добиться результатов, компаниям нужно хотя бы выжить.
«Риски вернулись, и многие компании не доживут до 2023 или 2024 года. CEO и основатели должны реалистично взглянуть на реальность и начать планировать, чтобы обеспечить выживание уже сегодня. Ситуация в каждой компании разная и требует иного подхода. CEO и основатели, которые не осознают потенциальную серьезность этого спада, склонны придерживаться менее надежных стратегий».
Чтобы сфокусироваться на чем-то более осязаемом, попробуйте ответить на следующие вопросы.
- Каков ваш план, если половина ваших нынешних клиентов обанкротится?
- Есть ли у вас план выживания, если вы не сможете привлечь капитал в течение следующих двух лет?
Этот уровень неопределенности может обескураживать руководителя стартапа. Поэтому, отмечает Гил, он хотел бы дать не очевидный совет вроде «тратьте меньше, зарабатывайте больше» и поделиться рекомендациями от уважаемых им венчурных капиталистов.
В Craft Ventures обсудили текущий экономический спад, его причины и как его пережить, сохранив все компании в портфеле.
Главный совет Craft Ventures: Если вашей компании в ближайшие два года необходимо привлечь финансирование, экономия денежных средств должна быть важнее, чем рост.
Ниже — пять ключевых выводов для стартапов.
1. Фандрайзинг станет сложнее
Основатели стартапов должны соответствующим образом скорректировать ожидания.
Дэвид Сакс предлагает использовать несколько критериев: рост выручки, валовую прибыль, NDR (Net Dollar Retention; доля регулярного дохода, полученного от существующих клиентов), CAC Payback (период окупаемости стоимости привлечения клиентов) и Burn Multiple (отношение скорости сжигания финансовых ресурсов к средней норме рентабельности).
2. Четыре стартап-сценария на период рецессии
Томаш Тунгуз из Redpoint Capital поделился 4 сценариями, которые стартапы должны рассмотреть сейчас, в зависимости от их эффективности продаж и денежных запасов. Это еще один способ взглянуть на приведенную выше диаграмму Дэвида Сакса:
- Время жевать гравий: стартап еще не достиг эффективного коммерческого успеха, и состояние его банковского счета будет равно нулю в течение 12 месяцев. Это самое трудное положение из возможных. Компании, вероятно, потребуется 1-2 квартала для разработки продукта, а затем 2 квартала, чтобы наладить бизнес. Возможные варианты — продать бизнес, провести внутренний раунд или активизировать усилия, чтобы спасти бизнес.
- Время для стратегии: у стартапа есть ресурсы для роста, но продукт пока не готов для выхода на рынок. Ключевая метрика на этом этапе — эффективность. Сведите к минимуму затраты, чтобы удлинить период развития и не просто разработать качественный продукт, но и вывести его на рынок.
- Рост или прибыль: клиентам нравится продукт, и компания верит, что объем заказов и отток не изменятся во время спада. У вас есть выбор: стремиться к прибыльности, пожертвовать ростом ради полного контроля над своей судьбой. Или привлечь капитал, несмотря на неопределенность на рынке, чтобы расставить приоритеты в росте. Многие из этих предприятий должны добиться успеха на рынке фандрейзинга, но на других условиях, чем четверть года назад.
- Мир — ваша устрица: потратьте доллар и получите более $0,70 валовой прибыли? У вас много наличных? Полный вперед.
3. Пересмотрите свою оценку
Падение на публичных рынках демонстрирует, какая корректировка может ожидать множество компаний в текущих условиях. Джастин Кал и Дэвид Джордж из A16Z предлагает быструю формулу для стартапов, на рынках которых есть сопоставимые публичные компании:
«Вы можете получить приблизительную оценку изменения вашей оценки, посмотрев на ведущие публичные компании в вашем секторе. Если они упали на 60%, есть большая вероятность, что вы находитесь в аналогичном положении. Попробуйте сравнить свой коэффициент оценки ARR с показателями быстрорастущих публичных компаний, разрабатывающих ПО. Они находятся в общем доступе как метрики общепринятых норм бухгалтерского учета».
Мыслите позитивно
Не отчаивайтесь: как отмечает Нико Бонацос из General Catalyst, хорошие компании будут и дальше получать финансирование. На рынке много денег и ликвидных средств, но это означает новые ожидания в отношении рентабельности, роста и эффективности продаж.
Как известно, кризис — лучшее время для запуска стартапа, и некоторые из самых успешных компаний были созданы во время экономических спадов.
Фото на обложке: seewhatmitchsee /
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