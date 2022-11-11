«Мы были слишком оптимистичны»: почему технологические гиганты массово увольняют сотрудников

Многочисленные сообщения об увольнениях показывают, что эти времена остались позади. О тренде и его причинах — в пересказе материала New York Times.

В Кремниевой долине борьба за кадры стала чем-то большим, чем просто заполнение вакансий. Раздувая штат и удерживая позиции самых привлекательных работодателей для выпускников, техногиганты оставались символами престижа, капитала и щедрых льгот, а для их сотрудников работа становилась частью их идентичности.

Когда Stripe, платежный стартап стоимостью $74 млрд, уволил в этом месяце более тысячи сотрудников, его соучредители обвинили в этом себя. «Мы слишком много нанимали для того мира, в котором живем. Мы были слишком оптимистичны», — писали они.

После того, как Илон Маск, новый владелец Twitter, на прошлой неделе сократил штат компании вдвое, Джек Дорси, основатель и бывший CEO сервиса социальных сетей, назвал себя ответственным. «Я слишком быстро расширял компанию», — признался он в Twitter.

А в среду, когда Meta*, материнская компания Facebook* и Instagram*, сократила 11 тысяч человек или около 13% штата, Марк Цукерберг назвал в качестве причины чрезмерный рост. «Я принял решение значительно увеличить наши инвестиции. К сожалению, результат был не таким, как я ожидал» — говорилось в его письме к сотрудникам.

Подобные заявления звучат по всей Кремниевой долине, поскольку отрасль спешит сократить расходы, обвиняя в этом ухудшающуюся экономику.

Однако резкий рост числа увольнений была вызван и внутренними факторами — по крайней мере, отчасти. Когда компании наслаждались растущей прибылью и верой в то, что бум, вызванный пандемией, будет продолжаться, они активно расширялись, накапливая самый востребованный и дорогой ресурс в бизнесе программного обеспечения: кадры.

Технологические компании из Кремниевой долины уже давно относятся к найму как чему-то большему, чем просто заполнение вакансий. Борьба за кадры показала, что такие компании, как Google и Meta*, набирают самых лучших и наиболее одаренных.

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Раздувая штат и сохраняя лидерство в рейтингах самых привлекательных работодателей для выпускников, техногиганты оставались символами роста, престижа и большого капитала. А для сотрудников работа стала чем-то большим — частью их идентичности.

Этот менталитет закрепился в крупнейших технологических компаниях, которые предлагали многочисленные льготы в роскошных корпоративных кампусах, которые выглядели не хуже университетов. Им подражали и небольшие стартапы, которые привлекают сотрудников опционами на акции — шансом получить богатство, которое перевернет всю жизнь.

Теперь эта практика вызывает у технологической индустрии несварение желудка.

«Времена изобилия приводят к излишествам, а излишества — к раздутому штату и оптимизму. За последние 10 лет изобилие наличных привело к избыточному найму», — прокомментировал Джош Вулф, инвестор Lux Capital.

По данным сайта Layoffs.fyi, который отслеживает увольнения, в этом году работу потеряли более 100 тысяч сотрудников технологических компаний. Это и хорошо известные публичные компании вроде Meta*, Salesforce, Booking.com и Lyft, так и частные стартапы с высокой оценкой — служба доставки Gopuff и финансовые платформы Chime и Brex.

Значительное число сокращений происходит в наиболее экспериментальных сферах.

На этой неделе производитель ракет Astra сократил 16% персонала, хотя в прошлом году увеличил команду втрое.

В криптосфере, которая в этом году переживает кризис, крупнейшие компании, в том числе Crypto.com, Blockchain.com, OpenSea и Dapper Labs за последние месяцы уволили сотни людей.

Аналитики считают, что руководители бизнеса слишком медленно реагировали на признаки экономического спада, появившиеся этой весной, после того как многие компании уже несколько лет активно набирали персонал. Meta*, оценка которой превысила $1 трлн, за последние три года увеличила число сотрудников почти вдвое до 87,314. Приложение для торговли акциями Robinhood за 2020 и 2021 год нарастило штат почти в 6 раз.

«Они действовали по плану, который больше не был основан на реальности», — прокомментировала Кейтлин Меттир, директор по подбору персонала Lever, поставщика ПО для подбора персонала.

Для многих это стало шоком. Последние 10 лет в технологической индустрии регулярно возникали опасения в духе «Не в пузыре ли мы?». Но они быстро сменялись возвратом к оптимизму. Впрочем, были и те, кто предсказывал ослабление того потребительского поведения, что возникло во время пандемии и дало импульс Zoom, Peloton, Netflix и Shopify. Теперь они говорят, что недооценили масштабы.

Многие считают, что этот спад продлится дольше из-за макроэкономических факторов, которые его спровоцировали. В течение последнего десятилетия низкие процентные ставки подталкивали инвесторов к риску, который предполагал большую прибыль. Инвесторы ценили быстрый рост больше, чем прибыль, и вознаграждали риск компаний.

В последние годы технологические компании отреагировали на приток денежных средств от инвесторов и быстро растущий бизнес, вложив деньги в расширение через продажи и маркетинг, наем, приобретения и экспериментальные проекты. Избыточный капитал побуждал компании увеличивать штат, разжигая войну за таланты.

«Давление принуждало тратить деньги настолько быстро, чтобы быстро расти и оправдать те инвестиции, которые хотят сделать венчурные компании», — отметил Эрик Рахлин, предприниматель, который стал соучредителем Body Labs, компании, разрабатывающей программы для ИИ, которую купил Amazon.

Увеличение численности персонала также было способом для менеджеров продвинуться по карьерной лестнице. «Привлечь больше людей в команду проще, чем сказать всем усерднее работать», — добавил Рахлин.

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В итоге технологическая индустрия приобрела репутацию раздутых корпораций. Часто ходили слухи о высокооплачиваемых работниках, которые работали всего несколько часов в день или совмещали несколько удаленных заданий одновременно, при этом пользуясь привилегиями вроде бесплатной прачечной, массажа и знаменитых поваров в корпоративном кафе. Этой весной Meta* отменила часть льгот, включая услуги прачечной.

В прошлом технические работники могли быстро сменить работу или встать на ноги, если их сокращали из-за множества открытых вакансий, но теперь, сказал Рахлин, пока неизвестно, «получится ли это у всех, кто сейчас попал под увольнение».

Впрочем, в громких новостях об увольнениях инвесторы видят возможность. Они указывают, что наиболее успешные проекты последнего десятилетия — Airbnb, Uber, Dropbox — были созданы после Мирового экономического кризиса 2008 года.

На этой неделе венчурная компания Day One Ventures объявила о программе Funded Not Fired («Финансировать, а не увольнять»), цель которой — вложить $100 тысяч в 20 новых стартапов, где по крайней мере один основатель был уволен из технологической компании. По словам основательницы компании Маши Бухер, в течение 24 часов они получили сотни заявок.

«Некоторые говорят: "Это знак, которого я так долго ждал". Это действительно дает людям надежду», — рассказала она.

Вполне вероятно, что скоро нас ждут и новые объявления об увольнениях, составленные по стандартному шаблону —мрачные экономические перспективы, раскаяния в слишком быстром росте, поддержка для пострадавших, выражения сочувствия и благодарность.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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