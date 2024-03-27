Таможенное оформление и его этапы

В статье узнаете, что такое таможенное оформление, особенности и этапы этой процедуры и какие документы нужны, чтобы избежать проблем на таможне.

Любые товары, которые бизнес ввозит в страну или вывозит за рубеж, требуют таможенного оформления. Это обязательная процедура для тех, кто хочет вести предпринимательскую деятельность без проблем с законом.

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Что такое таможенное оформление

Согласно официальному определению, таможенное оформление — это комплекс регламентированных мер, выполняемых участниками ВЭД (внешнеэкономической деятельности) при перемещении товаров через таможню. В профессиональной среде используются такие термины, как «растаможка», «таможенная очистка», «декларирование». Иногда специалисты называют процедуру оформлением экспорта/импорта.

При пересечении таможенной границы регистрации подлежат все товары и грузы. При этом нет разницы, ввозите ли вы товары или вывозите и какой транспорт используете — автомобильный, железнодорожный, морской, воздушный или комбинированный.

В международной торговле таможенное оформление имеет важное значение для свободного товарного обмена между странами. Соблюдение регламента гарантирует, что нормы и требования, введенные законодательством, не будут нарушены.

Для предприятий, занятых в сфере производства или торговли, таможенное оформление товаров — обязательная бюрократическая процедура, которая напрямую влияет на эффективность бизнеса на международном рынке. Регулирование этой процедуры отражается на конкурентоспособности предприятия и его затратах, а также определяет точки роста.

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Если оформить документы неправильно, предпринимателю грозят срыв поставок, штрафы и другие санкции вплоть до ареста и конфискации грузов.

Основная цель процедуры таможенного оформления — прохождение товаров через границу с полным соблюдением норм законодательства.

Владелец товаров предоставляет все предусмотренные разрешительные документы и уплачивает пошлину. Конкретные требования зависят от статуса участника ВЭД и вида товаров, провозимых через границу. Таможня пресекает перемещение товаров, запрещенных к ввозу/вывозу, и защищает экономические интересы государства.

Многие участники ВЭД сталкиваются с трудностями при таможенном оформлении, поэтому делегируют решение этого вопроса профильным компаниям. Их задача — максимально облегчить процедуру, когда товар проходит через границу, правильно определить код и оптимизировать платежи.

Кто проводит таможенное оформление

С принимающей стороны таможенным оформлением в России занимается Федеральная таможенная служба (ФТС). На местах процедуру проводят должностные лица этой структуры.

Вторая сторона процесса — это декларант груза либо таможенный брокер, который действует от имени владельца груза и по его поручению. Это может быть также представитель компании, отвечающий за процедуру провоза товаров.

Этапы таможенного оформления

Последовательность действий на границе определяется регламентом и нормативными актами — Таможенным кодексом ЕАЭС, федеральными законами и приказами ФТС. Есть несколько режимов процедур, предусмотренных законом.

В общих случаях порядок действий состоит из пяти этапов. Каждый из них стоит подробного рассмотрения.

Подача таможенной декларации

Прежде чем отправлять груз, необходимо подготовить пакет документов. Полный список бумаг приведен в соответствующем разделе. Потребуется собрать информацию о характере груза, его ценности и происхождении. Если при декларировании используется электронный документооборот, необходимо подготовить цифровые копии всех документов.

Должностные лица проводят тщательную проверку, сверяют груз с заполненной декларацией. При этом бумажные документы должны соответствовать электронным по всем пунктам. Недостоверные или заведомо ложные сведения влекут за собой штрафы, административную ответственность и арест товара.

Определение корректности кодов

На этом этапе таможенного оформления выполняется подробный контроль данных, указанных в декларации. Особое внимание сотрудники уделяют правильности кодов декларируемых товаров. По результатам проверки декларант может получить тарифные льготы либо другие преференции.

Контроль стоимости

На этой стадии проводится контроль валютной и таможенной стоимости партии товара.

Обязательные пункты:

Оформление документов для процедуры валютного контроля. Проверка внешнеторгового договора на соответствие установленным требованиям. Определение таможенной стоимости партии товара. Контроль корректности таможенной стоимости.

Таможенные структуры вправе потребовать от декларанта документы, подтверждающие ценообразование товара и проверить корректность этих бумаг, сделав запрос в соответствующие органы страны-экспортера. Контролируется также соблюдение сроков перечисления выручки на расчетные счета банков, указанных в контрактах.

Контроль платежей

Декларант или другое ответственное лицо проводит все необходимые платежи для таможенного оформления. Важно, чтобы владелец (физическое или юридическое лицо) не имел задолженностей по уплате таможенных платежей, в том числе процентов за просрочку. Препятствием будут любые непогашенные платежи.

Декларант обязан соблюдать сроки подачи декларации и следить за правильностью заполнения платежных и других документов. Сотрудники таможни проверяют корректность определения тарифных и налоговых льгот.

Осмотр товара и его выпуск

Финальный этап таможенного оформления — осмотр груза и проверка на соответствие сопроводительным документам. Если никаких ошибок не выявлено, груз покидает пост таможни.

Если таможенная служба найдет нарушения процедуры на любой из стадий, оформление приостанавливается до устранения замечаний.

Сроки таможенного оформления

Если в документах нет ошибок, декларации заполнены правильно, а все платежи проведены в соответствии с установленными тарифами, оформление груза на таможне и его последующий выпуск занимают несколько часов.

Согласно нормативным актам ЕАЭС, процедура должна быть завершена не позже рабочего дня, следующего за регистрацией декларации. Если требуется экспертиза груза, по инициативе служб сроки могут быть продлены. Такие паузы будут критичны при провозе скоропортящейся продукции или иных товаров с ограниченным сроком годности.

При корректировке таможенной стоимости или кодов ВЭД сроки оформления могут быть увеличены до 10 рабочих дней.

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На стоимость влияет несколько составляющих. Это фиксированная сумма таможенного сбора, НДС (от 0% до 20% в зависимости от товарной номенклатуры), акциз, которым облагаются некоторые товары.

Список документов для таможенного оформления грузов

Перечень документов для общих случаев:

внешнеторговый договор и соглашение на поставку товара;

накладные и прочие товарно-транспортные документы;

основание для присвоения товарам их классификационного кода;

подтверждение оплаты пошлины и других обязательных платежей;

платежные поручения;

контракты ВЭД и подтверждение заявленной валютной стоимости груза;

разрешительные документы на экспорт-импорт — лицензии, сертификаты соответствия и безопасности, ветеринарные и санитарные допуски и так далее;

доверенность — в случае, если оформлением занимается представитель владельца;

информация о компании для юрлиц — уставные документы, свидетельство от налоговой о постановке на учет, справка о внесении в ЕГРЮЛ, банковские выписки.

Дополнительно от экспортеров могут потребовать контракты о заключении внешнеэкономических сделок, разрешение на закупку в РФ, калькуляцию стоимости и технические бумаги с характеристиками товара и серийными номерами.

Штрафы за нарушение таможенного законодательства

Таможенные органы вправе наложить штрафы на физических лиц и организации. Размеры штрафных выплат могут быть фиксированными и выражаться в процентах от стоимости партии товара.

За отсутствие декларирования полагаются денежные наказания. Их размер варьируется от половины до двукратной стоимости товара.

Декларанты вправе оспорить постановление о штрафных санкциях. С момента выписки штрафа у них есть на это 10 календарных дней. После постановление вступает в законную силу. На оплату дается 60 дней.

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