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Где MedTech-компаниям искать поддержку — опыт резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Истории
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Сегодня в медкластер «Технополис Москва» входит более 20 компаний. Они производят лекарства, медицинское оборудование и расходные материалы, снабжают запчастями медицинский транспорт. Так, в 2020 году во время пандемии резиденты поставили более восьми тысяч единиц товаров в 45 регионов страны.

Эти достижения не остались незамеченными: издание fDi Magazine включило московскую особую экономическую зону в мировой рейтинг Global Free Zones of the Year и признало лидером в номинации «Развитие медицинских технологий и фармацевтических препаратов, связанных с COVID-19». 

Вместе с резидентами медкластера разбираемся, какие выгоды для развития MedTech-бизнеса дает этот статус.

Где MedTech-компаниям искать поддержку — опыт резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»

Тест: узнай, сможешь ли ты грамотно выйти на рынок в другой стране

В особой экономической зоне (ОЭЗ) Москвы находятся предприятия, которые производят:

  • антикоагулянты и иммунодепрессанты («Амедарт»);
  • аппараты искусственной вентиляции легких («Хирана+»);
  • медицинские изделия на основе биополимеров («Сигма Лаб»);
  • изделия для стомированных больных («ГемаТех»);
  • дезинфекционно-моечные установки для обработки медицинских принадлежностей («ТЗМОИ») ;
  • ортопедическую обувь («Ортомода»).

Помимо этого оснащают медтехникой автомобили скорой помощи («Медплант») и многое другое. 

 

 

Компании постоянно развиваются и совершенствуют свои производства. В пандемию они наладили выпуск передового оборудования для дезинфекции медизделий, первой помощи и водоочистки, снабжали предприятия смежных отраслей необходимыми комплектующими. 

По словам Александра Прохорова, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, за шесть месяцев 2021 года на долю резидентов медкластера пришлось уже больше 80% инвестиций в ОЭЗ — это 10 млрд рублей.

Большие темпы производства и объемы продукции стали возможны благодаря инвестированию в собственное развитие и, главное, условиям, созданным для локализации производств на площадках особой экономической зоны и статусу резидента. 

«Статус резидента дает нам множество налоговых преференций, а также ряд других льгот и услуг, которые снизили расходы и высвободили ресурсы на дальнейшие разработки», — поделился Илья Тюрин, начальник конструкторско-технологического отдела компании «Медплант». 

«Такое сокращение издержек позволяет инвестировать не только в создание современного производства, но и в создание новых продуктов, развитие технологий и научную базу», — добавил Алексей Дрондель, руководитель компании «ГемаТех».

«Низкая ставка налога на прибыль, таможенные льготы, привлекательные условия аренды позволяют нам значительно снизить затраты на производство продукции и уменьшить ее себестоимость, а значит, быть более конкурентными и гибкими», — резюмировал Василий Шимко, генеральный директор компании «Хирана+».

Еще один секрет успеха — это возможность создавать востребованный продукт, руководствуясь не только собственными разработками, но и опытом других компаний, входящих в медкластер ОЭЗ. 

«Наличие кластерности позволяет оперативно реализовывать выгодные предложения и находить дополнительный фриланс при росте объемов производства», — подтвердил Алмаз Бекбаев, генеральный директор компании «Сигма Лаб».  

 

 

Возможность кооперации с другими компаниями-резидентами ускоряет и процессы запуска производства изделий: так, для «Медплант» соседи из компании «Гудвин» изготавливают и сами же монтируют печатные платы для новых серийных изделий, а корпуса для них макетируют при помощи 3D-печати в компании SIU System.

«Соседство и постоянный обмен опытом с действующими резидентами — компаниями из других высокотехнологичных сфер — помогают синтезировать в продукте самые прогрессивные подходы. Именно благодаря кооперации наша компания наладила выпуск портативных моделей ИВЛ с российскими комплектующими, которые производят как раз соседи по ОЭЗ «Технополис Москва», — поделился Василий Шимко, генеральный директор компании «Хирана+». 

Высокая результативность резидентов ОЭЗ, как персонально компаний, так и в рамках совместных проектов, обеспечивается еще и низкими затратами на поддержку всей необходимой для деятельности инфраструктуры. При этом решение части вопросов команда «Технополиса Москва» берет на себя.

«Именно сотрудники управляющей компании ОЭЗ оказали полное содействие в локализации производства на данной площадке», — отметил Алексей Дрондель, руководитель компании «ГемаТех».

«Наличие качественной инфраструктуры, понятный и прозрачный путь вхождения на площадку, оперативное решение всех трудностей и удобный сервис, заточенный под резидентов и их потребности, помогли нашей компании сразу запустить производство», — поделился Алмаз Бекбаев, генеральный директор компании «Сигма Лаб».

Василий Шимко, генеральный директор компании «Хирана+», соглашается: «Это повышает скорость работы и концентрацию на основных задачах бизнеса. Добавлю, что в лице сотрудников и руководства ОЭЗ мы получили надежного и понимающего партнера».

По мнению Геннадия Дегтева, генерального директора «Технополиса Москва», об эффективности работы всего технологического сообщества столичной ОЭЗ говорит международное признание ее заслуг в развитии медицинских технологий для борьбы с COVID-19. 

Фото на обложке и в тексте: предоставлены «Технополисом Москва» 

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