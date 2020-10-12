В США создали соцсеть Telepath — «добрую» альтернативу Facebook. Как она работает?

В социальных сетях легко столкнуться с агрессией, враждебностью и дезинформацией. Крупнейшие платформы тратят значительные ресурсы на модерацию и борьбу с ложными сообщениями. Создатели соцсети Telepath решили исправить ситуацию: они стремятся создать атмосферу доброты, а доступ выдают только по приглашениям. Однако эксперты сомневаются, что попытка будет успешной.

В 2009 году Нора Тан зарегистрировалась в Facebook, в 2010 году завела аккаунт в Instagram, а во время учебы в средней школе — Twitter.

Однако ее беспокоило, что контент в социальных сетях не модерируется и используется в политических кампаниях и для продвижения новостной повестки. В результате она удалила Twitter, оставила в подписках Instagram только друзей и аккаунты о природе. Еще Тан загрузила расширение Chrome, которое показывало ей только уведомления от друзей, когда она набирала в поисковой строке Facebook.

Поэтому она скептически отнеслась к приглашению подруги поучаствовать в частном бета-тесте новой социальной платформы Telepath в марте 2019 года. Восемнадцать месяцев спустя Тан использует только эту соцсеть.

Одним из сооснователей Telepath стал бывший глава Quora Марк Бодник, и это заметно — проекты отчасти похожи. Приложение Telepath доступно только по приглашениям и позволяет следить за определенными темами или подписываться на людей. Также Telepath использует механику Snapchat: сообщения исчезают через месяц.

Чтобы зарегистрироваться в Telepath, необходимо подать заявку, которую рассмотрят модераторы соцсети

Telepath отличается от других соцсетей тем, что требует от пользователей указывать настоящие имена. Это помогает команде модерации контента эффективно работать и не тратить время на борьбу с одноразовыми аккаунтами. По мнению создателей платформы, с помощью политики настоящих имен можно поддерживать атмосферу доброты и стимулировать уважительные дискуссии.

«Нам нужны уникальные телефонные номера и верификация, поэтому это не может быть одноразовый номер в Google voice. Именно аккаунты ботов создают самый отвратительный контент на других платформах», — рассказывает глава отдела безопасности Telepath Татьяна Эстевес.

Однако политика соцсети уже вызвала критику со стороны наблюдателей, которые считают, что она может поставить под угрозу безопасность пользователей.

«Широко распространено мнение, что если люди используют свои настоящие имена, они будут вести себя лучше в социальной среде, потому что другие могут идентифицировать их, а для их действий могут быть социальные последствия. Хотя в 1980-х годах в ряде случаев это подтвердилось, тестирование не проводилось в многонациональных группах, и оно не объясняет того, что мы сейчас видим в интернете», — говорит Дж. Натан Матиас, профессор и основатель Лаборатории граждан и технологий в Корнелльском университете.

На самом деле многие люди, использующие псевдонимы, принадлежат к более маргинализированным или уязвимым группам и делают это, чтобы обезопасить себя от онлайн-преследований и доксинга.

Доксинг — использование персональной информации, чтобы преследовать человека и угрожать ему. Это критическая проблема для многих уязвимых групп населения, которые часто страдают из-за доксинга в Facebook и Twitter. Социальные сети часто критикуют за то, что они не защищают группы риска (хотя и Twitter, и Facebook в последнее время пытались это исправить, например, удаляя твиты, пропагандирующие дезинформацию).

Эстевес говорит, что, хотя она хорошо понимает эту ситуацию, но проверка имени телефона и доступ только по приглашениям необходимы, чтобы предотвратить оскорбительное поведение.

Она провела много лет в качестве волонтера-модератора в Quora, прежде чем возглавить команду модераторов, и привнесла в Telepath правила сообщества Quora «Будь милым, будь уважительным». «Люди хорошо реагируют на хорошее обращение, — говорит Эстевес. — Они становятся счастливее. Людей действительно привлекают добрые сообщества и места, где они могут высказаться и не чувствовать себя осмеянными».

Команда Telepath очень осторожно формулирует эту концепцию.

«Мы приняли решение использовать слово "доброта" вместо "вежливость", — рассказывает Бодник. — Вежливость подразумевает какую-то границу, к которой можно подойти, не нарушая, как будто ты “просто любопытствуешь " или "просто задаешь вопросы". Мы считаем, что доброта — это хороший способ описать добрые намерения, позволить друг другу сомневаться и не участвовать в личных нападках. Мы надеемся, что именно это привлекает людей».

Исторически социальные сети неохотно обеспечивали базовую безопасность пользователей, не говоря уже о добром отношении, отмечает Даниэль Цитрон, профессор права в Юридической школе Бостонского университета, которая писала о модерации контента и консультировала платформы социальных сетей. «Вежливость — неплохая идея», — говорит Цитрон.

Однако порой доброты недостаточно. Если пользователь повторяет оскорбления, кто-то должен дать ему отпор и провести воспитательную беседу. Насколько успешно Telepath справится с этим, будет зависеть от внутренней команды модерации.

Мы только недавно начали понимать, насколько травматичной может быть проверка контента. При этом модераторы часто работают по контракту с минимальной зарплатой. Даже если бы этот труд хорошо оплачивался, контент может травмировать. Эстевес подчеркивает, что в Telepath модерация контента будет «всесторонней» и станет полноценной штатной работой.

Создатели Telepath считают, что фильтровать контент поможет доступ по приглашениям (в настоящее время платформа поддерживает около 3 тысяч пользователей).

«Сдерживая рост до некоторой степени, мы делаем сервис лучше для себя», — говорит Эстевес.

Но это не единственный нюанс, который нужно предусмотреть. «Одна из распространенных проблем, с которой столкнулись многие социальные платформы, запущенные в США, — это проблема разнообразия, — говорит Матиас. — Если они начинают с группы пользователей, которые не отличаются разнообразием, то в сети могут возникнуть культуры, которые являются неприветливыми и в некоторых случаях враждебными к уязвимым группам людей».

Например, в начале этого года было запущено приложение Clubhouse, голосовой чат, используемый многими из тех, кто связан с Кремниевой долиной. Оно уже неоднократно попадало в скандалы из-за женоненавистничества и антисемитизма.

До сих пор в сообществе Telepath присутствовали в основном пользователи из Кремниевой долины, журналисты и другие, имеющие сферы влияния за пределами приложения. Это примерно та же аудитория, что и у Clubhouse: это технологичные люди левых взглядов. Тан говорит, что разговоры в приложении очень разнообразны, и она была «приятно удивлена» глубиной обсуждения.

«Любая социальная сеть может превратиться в замкнутую среду, в зависимости от того, на кого вы подписаны», — добавляет она.

Telepath сейчас находится на распутье: возможно ли поощрять живые, но уважительные споры на платформе, не видя, как они перерастают в оскорбления? Большинство пользователей полагают, что в интернете мы неизбежно сталкиваемся с оскорблениями. Наиболее часто это происходит с женщинами и представителями уязвимых групп. В идеале так быть не должно.

«Пользователи должны быть уверены, что "доброта" это не просто слова, — говорит Цитрон. — Часто сначала выходит бета-версия продукта, а затем создатели думают о вреде, но тогда уже слишком поздно. К сожалению, такова история интернета».

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