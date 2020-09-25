Чем я могу помочь: как построить комьюнити предпринимателей на принципе взаимодоверия

Яна рассказала Rusbase, как появилось сообщество «Место» и какие у него ценности, а ещё поделилась чек-листом для тех, кто хочет построить своё комьюнити.

Так считает Яна Белова, лидер сообщества предпринимателей « Место». Ещё до появления «Места» синергия трёх встретившихся людей сработала на появление чего-то нового и нужного людям — несмотря на то, что Андрей Дороничев (директор по продуктам Google) и Николай Давыдов (сооснователь фонда Gagarin Capital) были в Калифорнии, а Яна в Сиднее.

«Я из тех, кто железобетонно верит: окружение формирует нас, нашу норму, подсказывает нам мечты, подаёт примеры. Окружение — это не город на карте, не долина, не корпорация. Это в первую очередь люди. И я хочу, чтобы «Место» стало таким окружением для всех, кому оно нужно».

История проекта и его лидеры

Все самые значимые дела начинаются с простого шага: на бегу, оставив комментарий под постом в Instagram Андрея Дороничева, родилась идея создать комьюнити, в котором русскоязычные предприниматели и стартаперы смогут найти друг друга.

Предпосылкой стал фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине, который вышел месяцем ранее — оказалось, что в России есть тысячи людей, которые хотят создавать и помогать в работе над стартапами и большими проектами. Андрей Дороничев и Николай Давыдов — герои этого фильма. С самого старта мы говорим об одних и тех же ценностях и видим, как «Место» может развиваться.

Сейчас «Место» — это сообщество предпринимателей, инвесторов и специалистов, которые помогают друг другу создавать полезные компании и продукты.

За три месяца зарегистрировались на платформе более одиннадцати тысяч человек. Что важно — это русскоязычные ребята со всего мира разных возрастов и интересов. Но все мы говорим на двух языках: на русском, и на языке взаимопомощи — именно эта ценность лежит во главе «Места».

Мой предыдущий опыт работы в построении комьюнити показал, что готовность платформы, наличие четкого плана развития, готовая сработавшаяся команда поддержки сообщества на старте — важны, но вторичны. Куда важнее — создать среду, в которой единомышленникам, людям с одинаковыми ценностями, будет комфортно, интересно и безопасно. Команда волонтёров сообщества выросла из самого сообщества буквально за считанные дни. Теперь точно так же, силами сообщества, друзей и единомышленников, растёт «Место» как продукт и «Место» как система взаимодействий. Мы всё делаем вместе.

Комьюнити и его ритуалы

Сегодня «Место» функционирует так, что каждый его участник становится со-создателем, и даже если он не слишком популярен, у него есть определенный круг, где к его мнению прислушиваются. Он может поддерживать беседу, спрашивать и предлагать свою помощь в общих чатах, а еще создавать свои собственные каналы по интересам, проводить в нем эфиры, питчить свои идеи и получать обратную связь по своему вопросу или продукту.

В «Месте» регулярно проходят онлайн-митапы с менторами и экспертами — это позволило сплотить и познакомить еще большее количество «местных» для работы над будущими проектами.

Постепенно начали закрепляться и еженедельные ритуалы: проведение лекций, завтраков и квартирников, на которых порой не только делятся опытом, но и придумывают новые точки соприкосновения. Это сразу же дало результат — начали активно развиваться авторские каналы: от совместной подготовки к IronMan до разговорных клубов, челленджей и открытых уроков английского. Также, у нас есть Mesto.Kitchen – это местная кухня, где можно случайно попасть в два часа ночи на завтрак с удивительными собеседниками с разных концов света. Все эти дополнительные каналы помогают нашему комьюнити сплотиться еще сильнее. Как внутри сообщества так и команды — мы чувствуем, что чем больше свободы и общения, тем выше уровень доверия к тому, кто на одной волне с тобой.

Как попасть в комьюнити

Чтобы попасть в «Место», нужно заполнить анкету на сайте. После проверки анкеты на почту приходит письмо с ссылкой для входа в сообщество. Все заявки проходят ручную модерацию, их читают живые люди, поэтому ожидание может занять до семи дней. Если заявка одобрена, то приходит приглашение в мессенджер Openland, на платформе которого работает сообщество, и можно начинать общение, погружаться в тематические чаты и становиться настоящим «местным».

Мы с командой Openland «на всех парах» развиваем платформу под нужды сообщества. Всё, что мы в ближайшее время реализуем, будет работать на одну задачу — упростить поиск единомышленников и близких по духу идей.

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Волонтеры и местные

Участники комьюнити — это не только местные, но и волонтеры. Созданием и развитием проекта ежедневно занимаются около 30 человек со всего мира. У каждого из них помимо волонтерства в «Месте» есть основная работа, и тут важно заметить одно: развивать комьюнити может человек, работающий в компании на любой позиции: от ассистента до СЕО. Важна не его должность, а роль в комьюнити. Каждый вносит свой вклад в развитие «Места» и так же может попробовать взять на себя новые роли: модератора, комьюнити-стратега или фасилитатора.

Важно отметить, что волонтерство возникает только там, где есть неподдельный интерес к идее. Именно вовлеченность и взаимодоверие объединяет единомышленников и заставляет их вникать в жизнь сообщества, не думая о финансовой части и потраченном времени.

Найти общий язык и выйти на одну волну с волонтерами — это минимум. Нужно быть уверенной и доверять абсолютно всем в команде, ведь от всех нас зависит как развивается жизнь внутри комьюнити. Все мы — хранители смысла и важно быть на одной волне, верно транслировать ценности участникам «Места».

Главное в отношениях с волонтерами — это абсолютная честность и доверие. Мы все в одной лодке, мы больше, чем команда, — мы партнёры, семья. Здесь не может быть недомолвок или вторых смыслов. Если ты ошибся — приди и прямо скажи об этом! Если ты не согласен — не молчи, аргументируй! Если ты видишь, что кто-то устал — обними, пусть это будет виртуальное объятие в мессенджере.

Сообщество растет ежедневно, и мы постоянно адаптируемся: пристально следим за настроением в комьюнити, новыми людьми, которые приходят по рекомендациям и еще пристальнее следим за теми, кто с самого начала: здесь появляется необходимость удержания внимания аудитории, поиска новых форматов общения и работы друг с другом. Мы перераспределяем своё время в команде и стараемся держать руку на пульсе: быстрый рост — это всегда быстрые изменения.

Советы для тех, кто хочет построить комьюнити:

Доверяйте тем, с кем вы строите сообщество, и тем, кого вы в нём объединяете. Не работайте с теми, кому не можете доверять. Чётко озвучивайте смыслы и шаги. Не бойтесь повторять снова и снова: для чего мы здесь, что мы хотим, к чему идём, как идём, какая помощь нужна. Чем прозрачнее коммуникация, тем проще людям в сообществе участвовать в происходящем, помогать, предлагать новое. Задавайте правила игры: это для нас ок, это не ок. Так мы делаем, так не делаем. Не нужно стесняться прямо говорить о том, что принято, а что не принято, если вы действуете в интересах всего сообщества. Хвалите за классные примеры, спокойно и чётко предлагайте альтернативы там, где взаимодействие людей становится неэффективным. Просто быть вместе — мало. Ищите поводы для совместной деятельности и помогайте людям лучше узнать друг друга. Наши завтраки и квартирники, челленджи и подготовки к Штурмам, встречи в офлайне и звонки друг другу в любое время суток — то, что создаёт наши общие воспоминания. Децентрализуйте! Не берите на себя все задачи — распределяйте, ищите экспертов внутри сообщества, ищите тех, кто сделает лучше вас. Сильное сообщество стоит крепко, опираясь на десятки внутренних центров. Стремитесь создавать их, вдохновляйте сильных классных специалистов внутри сообщества брать больше ответственности на себя. Растите систему навстречу друг другу.

Что у нас получилось

Социальный инстинкт в «Месте» сработал моментально: мы видим, как тысячи лояльных к проекту и разделяющих его ценности пользователей быстро включаются в обсуждения, предлагают свою помощь, находят единомышленников и создают проекты, над которыми вместе работают. Многие уже встретили своих будущих партнёров и единомышленников, начали дело своей мечты, собрали команду, изменили свою жизнь и жизнь многих, запустив продукт или сервис, который до этого не делал никто. Например, команда MindBalance запустила приложение на тестовую группу и получила 50 фидбеков на данный момент. Также, ребята уже подписали договоры с пятью благотворительными фондами о сотрудничестве. Другой проект Vinolyze запустил опросник в «Месте», который позволил сильно улучшить модель по предсказанию вкуса по вину. Также, как только появляется новый человек в сообществе, профессионально связанный с вином, Vinolyze получает об этом сообщение. И это только две истории из сотен.