7 советов, которые помогут правильно тестировать принимаемые решения в бизнесе и жизни

В издательстве «Бомбора» вышла книга Озана Варола, бывшего инженера NASA, «Думай как Илон Маск» . Автор рассказывает, как эффективно справляться с проблемами в повседневной жизни с помощью стратегий, которыми пользуются астронавты и новаторы вроде Илона Маска. Мы публикуем седьмую главу (с сокращениями) с советами, которые помогут избежать ошибок при принятии решений.

Тестируй так, будто уже летишь, лети так, будто еще тестируешь

Как быть на высоте и при запуске нового продукта, и на собеседовании

Проблема с тестами

Большинство наших жизненных решений основаны не на тестах, а на догадках и ограниченной информации. <...> Даже проводя тесты, мы выполняем поверхностные репетиции, которые вдобавок являются частью самообмана. Мы проводим тесты не для того, чтобы доказать свою неправоту, а для того, чтобы подтвердить то, что мы считаем истинным. Мы корректируем условия тестирования или интерпретируем неоднозначные результаты так, чтобы подтвердить свои предубеждения. <...>

В хорошо продуманном тесте результаты не предопределены заранее. Вы должны быть готовы потерпеть неудачу. Тест должен проводиться, чтобы пролить свет на неопределенность, а не подтвердить предубеждения. <...>

Самообман — лишь часть проблемы. Другая ее часть — разрыв между реальностью и условиями тестирования.

Фокус-группы и группы испытуемых часто помещают в искусственные условия и задают им вопросы, которые они никогда не слышали в реальной жизни. В результате этих «экспериментов» получаются отшлифованные и в корне неверные выводы.

Ракетостроение же предлагает путь вперед с обманчиво простым принципом: тестируй так, будто уже летишь, лети так, будто еще тестируешь. Согласно этому принципу эксперименты на Земле должны в максимально возможной степени имитировать условия полета.

Ракетостроители проверяют космический аппарат так, словно он уже запущен. Если испытание проходит успешно, полет должен проходить в аналогичных условиях. Любое существенное отклонение между тестированием и полетом может привести к катастрофе — будь то ракета, государственный сайт, собеседование или ваш следующий продукт.

При правильном тестировании цель состоит не в том, чтобы обнаружить все, что может пойти правильно. Напротив, цель в том, чтобы найти все, что может пойти не так, и найти предел прочности.

Предел прочности

Лучший способ определить предел прочности объекта — сломать его. <...> И, возвращаясь к предыдущей главе, этот подход помогает избавиться от сомнений. Тестирование может помочь превратить неизвестное в известное. <...>

Но даже в ракетостроении условия испытаний часто не совпадают с реальным запуском. Есть некоторые вещи, которые физически нельзя проверить на Земле. Например, невозможно сымитировать гравитационные силы, испытываемые ракетой при запуске, или полностью смоделировать перемещение по Марсу. Но можно попытаться к этому приблизиться. <...>

Вам же не нужны ни огромная вакуумная камера, ни большой бюджет, чтобы найти предел прочности ваших приспособлений. Вы можете тестировать свои устройства на прототипах или предварительных версиях ваших продуктов или услуг, используя репрезентативную группу клиентов.

Все, что для этого требуется, — готовность разработать тесты для наихудшего, а не для наилучшего сценария развития событий.

Но с запуском космического аппарата испытания не заканчиваются. Даже после взлета мы должны убедиться, что приборы правильно работают в неизвестной и изменчивой космической среде, прежде чем мы сможем им доверять.

Мы достигаем этой точности с помощью процесса, называемого калибровкой. <...> В нашей повседневной жизни мы ошибаемся гораздо чаще, чем нам кажется. Нам нужна калибровочная мишень, а лучше несколько надежных советчиков, которые смогут предупредить нас, что мы ошибочно воспринимаем происходящее, когда смотрим на зеленый блок, но видим красный. Тщательно подбирайте свои калибровочные мишени и убедитесь, что можете доверять их оценкам. Если их суждение неверно, то и ваше тоже. <...>

Чудовище Франкенштейна

<...> Тестировать так, будто уже летишь, требует многоуровневого подхода. <...> Компоненты, которые правильно функционируют по отдельности, могут не сработаться после сборки. Другими словами, система может производить эффекты, отличные от ее отдельных компонентов. Эти системные эффекты могут быть катастрофическими. <...> Мы можем назвать эту проблему чудовищем Франкенштейна, собранного из человеческих тел. Но когда они собираются вместе, результат становится совсем не человеческим.

<...> отказ от системного тестирования может привести к непредсказуемым последствиям. Когда вы вносите изменения в продукт в последнюю минуту и завершаете над ним работу, не проверяя все заново, вы рискуете столкнуться с катастрофой. <...>

Парни что надо

<...> Повседневная реальность жизни астронавта сильно отличается от той, которую вы видите в голливудских фильмах. Астронавты — это рабочие лошадки, а не космические искатели приключений. Они не летают в космос, чтобы заработать себе на жизнь. Они тренируются и готовятся к космическим полетам, чтобы заработать себе на жизнь.

<...> Мы не тренируемся в условиях, имитирующих реальность. Перед важным выступлением мы готовимся в своем доме, отдохнув и выспавшись. Мы проводим воображаемые собеседования с другом, одевшись в спортивные штаны и используя заранее подготовленный набор вопросов.

Если бы мы применили правило «тестируй так, будто уже летишь», мы бы практиковали нашу речь в незнакомой обстановке, выпив несколько эспрессо, чтобы казаться взволнованным. Мы бы устраивали воображаемые собеседования в неудобном костюме и с незнакомцем, который может спросить что угодно.

Бизнес тоже может извлечь из этого принципа выгоду. Как пишут три профессора бизнес-школы в журнале Harvard Business Review, корпоративные симуляции, следующие правилу «тестируй так, будто уже летишь», могут «повысить способность организации принимать решения с высокими ставками».

Ракетостроение общественного мнения

Если бы Apple нарушила правило «тестируй так, будто уже летишь», мир бы не увидел айфон. Айфон, один из самых прибыльных потребительских товаров в современной истории, проваливался во всех опросах, проведенных до его выпуска. <...>

Айфон не доказал, что опрос был ошибочным. Как объясняет автор исследования Дерек Томпсон, опрос точно измерил «безразличие участников к продукту, который они не видели и не понимали». Другими словами, опрос не соответствовал правилу «тестируй так, будто уже летишь». Думать о гипотетическом айфоне — совсем не то же, что видеть его вживую.

Как только потребители увидели айфон в магазинах, как только они познакомились с брендом и подержали в руках новое революционное устройство, они не смогли его отпустить. Их безразличие быстро стало желанием.

<...> вместо того чтобы создавать для теста оторванную от реальности искусственную среду, лучше наблюдать за поведением клиентов в реальной жизни.

Если вы хотите издавать лучшую газету, наблюдайте за тем, как люди читают ее. Если вы хотите создать лучшую зубную щетку для детей, посмотрите, как дети чистят зубы. Если вы хотите увидеть, полюбят ли люди айфон, дайте его им. Этот подход намного лучше субъективной самооценки в искусственных условиях. Но он не устраняет расстояние между тестированием и полетом до конца. Оказывается, наблюдение за людьми способно влиять на их поведение.

Эффект наблюдателя

Эффект наблюдателя — одно из самых ошибочно понимаемых понятий в науке. Он породил псевдонаучные утверждения о том, что сознательный разум может, как по волшебству, менять реальность и заставлять ложку двигаться по столу. Но научная концепция проста. Наблюдая явление, вы можете на него повлиять. <...>

Эффект наблюдателя часто является бессознательным процессом. Даже когда мы предполагаем, что не влияем на участников — даже когда мы тщательно следим за тем, чтобы не протолкнуть монетку в диванные подушки, — мы можем дать им тонкий, но очень важный намек. <...>

Идеально спланированные тесты могут давать совершенно неверные результаты, если сам тестирующий инструмент неисправен. <...>

Многократное тестирование

<...> Если вы готовы полагаться на один прибор для тестирования — и положить все яйца в одну корзину, — вы должны проверить корзину, чтобы убедиться, что она не дырявая. <...> Относитесь к своим инструментам тестирования как к инвестициям и диверсифицируйте их. <...>

Будь то запуск ракеты, подготовка к спортивному соревнованию, рассмотрение дела в Верховном суде или проектирование телескопа, основополагающий принцип всегда один и тот же. Тестируйте так, будто уже летите, подвергните себя тем же условиям, которые вы испытаете во время полета, и вскоре вы будете парить над землей.