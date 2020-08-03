«Не жалейте ресурсов на вдохновение»: как внедрять инновации и перестать думать шаблонно

Джин Лидтка, Рэнди Зальцман и Дейзи Эйзер, авторы книги, рассказывают о методике, которая должна помочь некоммерческим проектам избавиться от стереотипов при принятии решений. Мы публикуем тезисы из главы «Как создать в организации способность к изменениям» и отмечаем, что советы могут пригодиться не только социальным проектам, но и бизнесу.

Никто не может заставить менеджера выделить необходимые ресурсы или убедить правление организации, которой и так не хватает денег, профинансировать новую идею.

Никто не знает и даже представить не может заранее, что может помешать развитию инноваций, когда на этот процесс влияют самые разнообразные и активно выражающие свои позиции стейкхолдеры, когда существует несколько противоречащих друг другу определений проблемы, когда в дело привносятся политические соображения, а люди боятся рисковать.





Как добиться результата на индивидуальном уровне

Не жалейте ресурсов на вдохновение. Свежие идеи не возникают сами по себе. Их можно выманить из укрытия с помощью глубоких инсайтов о тех людях, для которых вы стремитесь создать новую ценность. Не жалейте времени и энергии для этнографических исследований: они помогут вам получить новые и глубокие инсайты.

Привлекайте новые голоса. Личный опыт помогает людям добиться успеха, но из‑за него мы воспринимаем окружающий мир так, как делали это всегда. Если же мы слышим голоса, высказывающие другие взгляды, то это отрывает нас от заранее запрограммированных ответов. С самого начала ищите тех, кто сможет по-новому повлиять на обсуждение, включая даже те голоса, которые вам неприятны, с которыми вы не согласны или те, которым, как вам кажется, вообще нечего сказать.

Сумейте добраться до того, что важнее всего. Вам придется принимать нелегкие решения о том, чему вы будете уделять внимание, а чему — нет.

Лучше всего выражают эту мысль знаменитые слова из «Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери: «Совершенство достигнуто не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать».

Легко составить длинный список критериев дизайна, а вот сократить его, оставив только по-настоящему важные вещи, тяжело. Но именно в такой ситуации вам помогут направленность внимания, согласие относительно общих принципов и вовлечение.

Инновации осуществляются в неопределенных обстоятельствах, и, как бы хорошо ни было проведено исследование, мы все равно можем оказаться не правы. Несмотря на все наши усилия лучше понять задачи, подлежащие выполнению, с точки зрения стейкхолдеров, и путешествия будущих пользователей, некоторые наши решения все же могут оказаться неверными.





Ошибки руководителей

Опытные венчурные капиталисты предполагают, что бизнес-предприятия, которые они поддерживают, чаще проваливаются, чем добиваются успеха. А значит, для них не менее важно понять, когда перестать инвестировать, чем когда начать. Так же обстоит дело и с инновациями.

Следовательно, инноваторам очень важно развивать умение тестировать гипотезы. И в данном случае инструменты дизайн-мышления дают возможность минимизировать типичные ошибки при принятии решений.

Когнитивные психологи уже более 50 лет изучают набор хорошо известных ошибок, которые совершают руководители при тестировании гипотез. Среди них:

излишний оптимизм (ошибка планирования);

неспособность обратить внимание на данные, опровергающие высказанное предположение (предвзятость подтверждения гипотезы);

привязанность к первоначальным решениям (эффект вложения);

предпочтение тех вариантов, которые легко себе представить (эффект доступности).

Подход дизайн-мышления к гипотезам уменьшает воздействие всех этих эффектов, так как предлагает инноваторам разрабатывать сразу много концепций, создавать прототипы, выявлять неартикулированные предположения и активно искать противоречащие им данные.

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Как ускорить внедрение инноваций

В конечном счете успех любых изменений зависит от ощущения постоянного движения вперед, разгона. Если разгона нет, то прогресс замедляется, и даже самые большие энтузиасты теряют свою энергию.

Если мы привлекаем к обсуждению нужные голоса, даем им возможность самим выработать определение проблемы и отобрать критерии дизайна, отражающие самую ее суть, то мы тем самым формируем круг заинтересованных людей, которые, скорее всего, воспользуются предоставленной им возможностью, начнут действовать и быстро делать мелкие ставки.

Те, кто не заинтересован и (или) не совсем понимает, что делать, действуют по необходимости, а значит, будут тащиться вперед нога за ногу в ожидании указаний сверху.

Объединение вокруг общей цели позволяет командам инноваторов преодолевать интриги на рабочем месте и сотрудничать, тем самым смягчая замедляющие работу трения. Направляемые обсуждения дают инноваторам возможность сконцентрировать свое внимание на важнейших и действительно нужных критериях дизайна и не отвлекаться на несущественные данные. А направляемое прототипирование делает ненужными бесконечные дебаты, позволяя стейкхолдерам сформировать набор вариантов и выбрать из него лучшие.

Увлеченность, скоординированные представления и руководство процессом в итоге дают скорость. Инерция, подчинение, внутренние интриги и неясность замедляют наши действия.





Дизайн-мышление и креативность

Во-первых, дизайн-мышление повышает креативность за счет того, что команды работают вместе достаточно долго, чтобы иметь возможность переосмыслить само определение своих проблем.

Во-вторых, дизайн-мышление усиливает креативность за счет того, что использует данные, полученные в результате этнографических исследований стейкхолдеров, для формулирования критериев дизайна, которые дают возможность генерировать идеи. Глубокое погружение в миры стейкхолдеров вместо навязывания экспертных мнений приносит важнейшие инсайты.

В-третьих, дизайн-мышление придает особое значение привлечению к работе широкого круга стейкхолдеров и сотворчеству с ними, что помогает понять разные взгляды на ситуацию и прийти к решениям высшего порядка сначала с помощью диверсификации команды, а затем благодаря структурированной дискуссии, дающей возможность членам команды использовать существующие различия в общих интересах.

Во время обсуждения с участием разных людей дизайн-мышление избегает попыток достичь быстрых, подчас весьма посредственных компромиссов, а вместо этого сосредоточивается на поиске таких решений, которые помогают не допустить нежелательных издержек.

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Как руководить изменениями

Одна популярная теория i , объясняющая механизм изменений, наглядно иллюстрирует то, как дизайн-мышление поддерживает важнейшие элементы перемен. Она утверждает, что изменения поведения зависят от четырех факторов:

неудовлетворенности существующей ситуацией;

ясного образа будущего, который находит отклик у людей;

существования пути, по которому можно пойти;

все перевешивает предполагаемые потери, связанные с изменениями.

В конечном счете инновации происходят, когда определенная группа людей начинает вести себя по-новому. Дизайн-мышление отвергает традиционное представление об одном оптимальном решении, которое выбирается из заранее составленного перечня альтернатив.

В дизайн-мышлении его заменяет поиск многочисленных возможных решений, когда самые многообещающие идеи возникают в ходе процесса, в результате обсуждения участвующих в работе игроков.





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