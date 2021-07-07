Почему криптовалюта Tether беспокоит экономистов

Tether — стейблкоин, то есть его стоимость привязана к традиционным активам и защищена от волатильности. Однако председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Бостона Эрик Розенгрен недавно назвал криптовалюту потенциальным риском для финансовой стабильности, а инвесторы считают, что потеря доверия к ней может стать черным лебедем, который затронет не только рынок криптовалют. И вот почему.

Что такое Tether?

Как и биткоин, это криптовалюта. Фактически она занимает третье место в мире по рыночной стоимости после биткоина и эфириума. Но она сильно отличается от них.

Tether — это стейблкоин, цифровая валюта, стоимость которой привязана к реальным активам. Поэтому у них более стабильная стоимость, в отличие от большинства криптовалют, которые, как известно, волатильны. Например, в апреле биткоин вырос до максимума в почти $65 тысяч, но с тех пор подешевел почти вдвое.

Tether привязан к доллару. В то время как другие криптовалюты часто колеблются в цене, цена Tether обычно эквивалентна $1. Однако так бывает не всегда, и изменения ее курса в прошлом пугали инвесторов.

Криптотрейдеры часто используют Tether для покупки криптовалют в качестве альтернативы доллару США. Такой более стабильный актив дает им возможность безопаснее переждать периоды волатильности на крипторынке.

Однако криптовалюты не регулируются, и из-за этого риска многие банки не сотрудничают с биржами цифровых валют. И обычно здесь появляются стейблкоины.

Почему это вызывает споры?

Некоторые инвесторы и экономисты обеспокоены тем, что у эмитента Tether недостаточно резервов в долларах, чтобы оправдать привязку к этой валюте.

В мае Tether сократил резервы для своего стейблкоина. Компания сообщила, что всего 2,9% ее активов было в наличных, а большая часть — в коммерческих бумагах, в форме необеспеченного краткосрочного долга. По данным JPMorgan, таким образом Tether может войти в топ-10 крупнейших держателей коммерческих бумаг в мире. Tether сравнивают с традиционными фондами денежного рынка, но без какого-либо регулирования.

Стоимость Tether в обращении — более 60 $млрд. Таким образом, у него больше депозитов, чем у многих банков США.

Критики давно высказывают опасения, что с помощью Tether манипулируют ценами на биткоины. Согласно одному исследованию, при помощи этой криптовалюты поддерживали стоимость биткоина в 2017 году.

Ранее генпрокуратура Нью-Йорка достигла соглашения с Tether и Bitfinex, аффилированной биржей цифровых валют. Высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов штата обвинил компании в том, что они перевели сотни миллионов долларов, чтобы покрыть убытки в $850 млн. Tether и Bitfinex согласились выплатить $18,5 млн в качестве компенсации и были отстранены от работы в штате Нью-Йорк, однако не признали никаких нарушений.

Заражение рынка

Аналитики JPMorgan уже предупреждали, что внезапная потеря доверия к Tether может привести к «серьезному падению ликвидности на рынке криптовалют в целом».

Кроме этого, существуют опасения, что внезапный и массовый вывод Tether приведет к потенциальному заражению рынка, которое затронет активы за пределами криптовалют.

В июне председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен упомянул Tether и другие стейблкоины в качестве потенциальных рисков финансовой стабильности.

Во время презентации он рассказал: «Эти стейблкоины набирают популярность. Они становятся все более важным элементом финансового рынка, и могут легко спровоцировать кризис в будущем, если мы не начнем их регулировать и не убедимся, что то, что предлагается публике как стабильная валюта, на самом деле стабильно».

На прошлой неделе агентство Fitch Ratings предупредило, что внезапный массовый выкуп токенов Tether может дестабилизировать рынки краткосрочных кредитов.

«Меньшие риски представляют монеты, которые полностью обеспечены безопасными, высоколиквидными активами, хотя власти все еще могут быть обеспокоены тем, будет ли их влияние потенциально глобальным или системным. При этом стейблкоины, которые используют частичные резервы или более рискованные распределенные активы, могут столкнуться с большим риском».

Tether — не единственная стабильная монета, но, безусловно, самая популярная. Другие наиболее известные стейблкоины — USD Coin и Binance USD.

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