«Ходить в интернет — решение роковое»: главное про токсичный контент с выступления Ашманова

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), основатель компании «Крибрум» Игорь Ашманов предлагает создать реестр токсичного контента в интернете. Мы посмотрели видеозапись его выступления на заседании Общественной палаты, презентацию проекта и делимся с вами главными тезисами.
Напомним, что впервые с этой идеей он выступил еще в ноябре 2021 года, представил на заседании СПЧ 9 декабря 2021 года.
В январе президент России Владимир Путин распорядился до 1 июня 2022 года рассмотреть идею создания «саморегулируемого реестра токсичного контента» силами Администрации.
Выступление Ашманова в Общественной палате прошло 17 февраля. Основатель «Крибрум» считает, что необходимо отдельно регулировать «токсичный контент», который не запрещен, но активно подталкивает к потреблению запрещенного контента.
Видеозапись выступления Игоря Ашманова на заседании Общественной палаты
Ключевые тезисы его выступления:
- Токсичный контент — вся негативная информация, оказывающая разрушающее, деструктивное психологическое воздействие на личность, семью, социальные группы и общество.
- Существует запрещенный на законодательном уровне контент, есть инструменты по его блокировке и удалению, но все процессы очень медленные, а у Роскомназдора не везде хватает мандата. Тем не менее, эта работа все же ведется.
- Токсичный контент не запрещен и, возможно, никогда не будет запрещен на уровне закона, но государство и общество должно что-то сделать, чтобы предотвратить эту «грязь». И эта идея поддерживается в том числе на уровне Совфеда.
- Токсичный контент — средство вовлечения в запрещенный деструктивный контент.
- Токсичный контент не осознается как проблема на государственном и общественном уровне. Нет политики и практики удаления такого контента.
- К тому же он является средством заработка цифровых платформ, поэтому они изо всех сил будут сопротивляться нововведениям.
- В качестве подтверждения тезиса о зарабатывании на токсичном контенте Ашманов рассказал историю о том, как видел переписку сисадмина одной из сетей с автором паблика, на которого ополчилось родительское сообщество: «Админ не снес эту группу, а рассказывал, как отбиться, чтобы они могли дальше вместе зарабатывать на этой грязи».
- Пропаганда и продажа наркотиков и ПАВ, наем закладчиков, реклама маркетплейсов.
- Пропаганда, оправдание и защита педофилии, ссылки на порноресурсы, сервисы для педофилов.
- Пропаганда абортов, ложь о безопасности абортов, ненависть к детям.
- Шок-контент, треш-стримы: убийства, пытки, казни, изнасилования, увечья, избиения, суициды.
- Колумбайн-сообщества, романтизация школьных расстрелов и их исполнителей.
- Мошенники, пирамиды, социотехники, разводки.
- Эксплуатация детей и подростков, TikTok-хаусы, сексуализация, развращение, обучение «заработку».
- Деструктивные сообщества, опасное поведение, челленджи. Руферы, зацеперы, трейнхопперы.
- Пропаганда снюсов, вейпов, электронных сигарет.
- Пропаганда феминизма, чайлдфри.
- Оффники, группы забивов, криминальные субкультуры.
- Пропаганда ЛГБТ, смены пола, «прочих извращений».
- Пропаганда анорексии.
- Фурри-сообщества, «рисованная порнография».
- Ставки на спорт, букмекерские сайты.
- Аниме жанры яой, юри и др.
- «Я бы тут использовал метафору "цифрового водопровода": интернет является "транспортом", который доставляет информацию. У нас много такого "транспорта": канализационные службы доставляют воду, газовые — газ… и так далее. Эти виды "транспорта" в основном безопасны: государство тщательно следит за газом, за водой. А интернет — это такой кран в каждой квартире, в каждом кармане, который абсолютно не защищен. Его безопасностью не занимаются или занимаются недостаточно. Я считаю, что цифровое пространство должно быть базово безопасным, и этим должно заниматься государство».
- Существует проблема поиска запрещенного контента: он ведется разными ведомствами, которые разобщены, нет общей системы, нет единого ответственного органа. Процедура запрещения и блокировки медленная — контент успевает мигрировать. Платформы сопротивляются, особенно западные. Надежда на закон о «приземлении» есть, но она невелика: решать вопросы контента экономическими методами бесполезно.
- Есть и идеологическая проблема: «Цифровизаторы за развитие цифровой экономики, а не за чистоту контента. В их среде не принято говорить о зачистке цифрового пространства, там только о том, как все заколосится, как нам всем станет круто. И поэтому войну за чистоту контента мы проигрываем».
- Казалось бы, в чем проблема открытых обсуждения тех или иных тем. Но Ашманов подчеркивает: главная беда — радикализация идей в тематических сообществах (любых — от феминистических до обсуждающих school shooting): «Они замыкаются в семантические капсулы. Начинают там просаливаться, начинают друг друга нагревать, власть захватывают самые оголтелые бездельники, у которых есть время этим заниматься».
- «Все начинается с простого "А что такого, если мы просто не хотим рожать". Но я заходил в эти сообщества, там концентрация негатива, со второй фразы тебя банят, абсолютная ненависть к мужчинам и детям, которых называют "личинки". Хоть не заходи, хотя ходить в интернет вообще решение роковое».
- Опасность сообществ с токсичным контентом велика: вовлечение строится по воронке от безобидных обсуждений до закрытых групп, а потом и реальных действий.
- Законодательный запрет на контент работает: мы видим, как стабилизируется ситуация с контентом про school shooting, националистическим радикализмом и т.п. Следовательно, токсичный контент тоже надо ограничить.
- Токсичный контент — как герпес. Он всегда есть в организме, но если следить за собой и не переохлаждаться, болячка не выскочит. То же самое с токсичным контентом: больше концентрация — больше вовлечения в запрещенный контент. Меньше концентрация — меньше проблем.
- При этом важен не всегда только контент. Ашманов подчеркивает, что в среде детей и подростков развивается цифровая наркомания. Причем эта архитектурная аддиктивность цифровых платформ заложена в самой их структуре, она не зависит от контента, поэтому эту проблему вообще нельзя решить.
- «TikTok является абсолютным вселенским злом независимо от контента».
- «Подросток зашёл в TikTok, очнулся через 3 часа, что смотрел — толком не помнит. Офисный планктон тратит на ролики 2-3-4 часа рабочего времени. YouTube и TikTok имеют миллиарды просмотров, это тысячи украденных жизней в день. Даже если смотрят не токсичную дрянь (хотя там её 70-80%), а безобидные приколы и "полезные" ролики, это всё равно потерянные жизни».
- Памятуя, с каким боем принимали «Закон Яровой», Ашманов проговаривает возможные возражения и напоминает о «дилемме Анны Карениной». Речь идет о том, что при запрете на суицидальный контент необходимо будет запретить и роман Льва Николаевича.
- «Тогда была абсолютная этическая медийная истерика. "Каренину" не запретили, но осадочек остался. А давайте предположим, что запретили бы. Вот что лучше: оставить больше грязи, чтобы не запрещать "Анну Каренину", или избыточно зачистить, а потом уже думать, что делать с "Карениной". В конце концов, родитель пойдет и купит ребенку эту книгу, если сочтет нужным, решит этот вопрос. Добавить грязи по вкусу всегда можно. Но когда избыточная грязь не запрещена, родитель и учитель ничего сделать не могут, у них нет инструментов эту грязь вычистить, вот в чем проблема».
- Кто должен заниматься зачисткой контента в сети? У родителей нет соответствующей квалификации, учителя завалены бумажной работой, цифровые платформы хотят продолжать зарабатывать на «грязи», государство имеет в распоряжении законы и технические средства, но ему «не хватает решимости», хотя «жевать эти сопли уже нельзя».
- Общество могло бы решить проблему, но ему нужны инструменты и диалог с государством.
- Одним из инструментов может стать общая этическая платформа, которая бы разъясняла, что у нас в стране приемлемо из контента, а что вообще неприемлемо. По сути основа этого регламента у нас есть, но растворена в самых разных законах и «подзаконах».
- Этическая составляющая интернет-контента осознается обществом, ее надо только артикулировать. И примеры такой артикуляции есть: Кодекс этики ИИ, Альянс защиты детей и пр.
- Принимать решения надо быстро: «На нас с неба надвигается интернет имени Маска, который будет наливать нам на голову всякую дрянь мимо национальных провайдеров. Маск не хочет помочь жителям Якутии смотреть порно в темноте полярной ночи, это не его задача. Даже заработать на этом не хочет. У него есть задание от его правительства: накрыть всю планету эти душем идеологии и поливать всех, не спрашивая национальные правительства. С этим надо что-то делать».
Решение — создание реестра токсичного контента и открытый общественный проект по добровольному присоединению цифровых игроков к разработанной этической платформе.
План действий, таким образом, по Ашманову выглядит так:
- Расширить списки запрещенного контента (создать рубрикатор токсичного контента).
- Перестать бояться избыточной чистоты и беречь избыточную грязь.
- Выработать «нулевую общественную толерантность» по отношению к экстремальным меньшинствам, к токсичному контенту.
- Запустить проект общественного контроля за токсичным контентом.
- Перенести моральную и юридическую ответственность на сами цифровые платформы.
- Перестать надеяться на экономические методы и жалеть заработки цифровых платформ на грязи на головы наших детей.
- Привыкать к мыслям о блокировках — как обучающих. так и постоянных.
- Выработать жесткую политику против «интернета с неба» и средств обхода фильтрации.
Фото на обложке: Nikoli Afina / Unsplash
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