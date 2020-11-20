Восемь токсичных привычек, которые ухудшают качество жизни

Нам трудно осознать, как сильно привычки меняют нашу жизнь. Существенный эффект могут иметь даже незначительные действия. Важно помнить, что негативное поведение влияет на нас особенно сильно, заставляет чувствовать упадок сил и снижает качество жизни. Вот как избавиться от токсичных привычек.

Долго обдумывать выбор

Чем больше мы думаем, тем сложнее нам принять решение.

Автор книги «Озарение. Сила мгновенных решений» Малькольм Гладуэлл считает, что мы принимаем решения очень быстро. Но мы этого не осознаем и хотим найти логическую причину, поэтому зря расходуем время.

В результате можно слишком долго обдумывать простые ситуации и потратить на это слишком много времени.

Решение: начать с малого и научиться принимать решения по несущественным вопросам как можно быстрее. Меньше раздумывайте о том, какое блюдо заказать, и куда пойти. Проявляйте инициативу вместо того, чтобы размышлять над выбором.

Задумываться о мнении окружающих

Мы слишком часто действуем, руководствуясь мнением других людей. При этом угодить всем невозможно. Хорошая новость в том, что это и не нужно делать.

У нас всего одна жизнь. Не нужно тратить ее на то, чтобы соответствовать чужим стандартам.

Решение: не пытаться угодить всем. Действуйте в своих интересах и не заглушайте свой внутренний голос.

Жить в ожидании выходных

Слишком многие люди тратят дни впустую, ожидая выходных. Это особенно опасная ловушка для тех, кто не любит свою работу. Вместо того, чтобы жить, они выживают.

Однако выходные – всего лишь малая часть нашей жизни. Нельзя быть несчастным с понедельника по пятницу и ожидать, что выходные компенсируют эти негативные эмоции.

Рабочие дни подходят для того, чтобы ставить небольшие, реалистические цели, и отслеживать свой прогресс. Каждый понедельник дает возможность прожить прекрасную неделю.

Решение: ценить каждый день. В конце концов, мы ненавидим не понедельник, а то, с чем он связан – это может быть работа, коллеги или начальник. Прекратите обвинять понедельники и определите, что именно вас расстраивает. Избавьтесь от этого и наслаждайтесь каждым днем своей жизни.

Бояться перемен

Не все события в жизни нас радуют, но это не значит, что страх перемен должен сдерживать нас. В конце концов, всегда могло быть хуже.

Жизнь меняется все быстрее, и каждый день может таить новые вызовы. Вот почему в долгосрочной перспективе выиграют те, кто наиболее способен к адаптации.

Решение: перестать бояться, как бы сложно это не было. Даже если последствия перемен неопределенны, у них почти всегда есть позитивная сторона. Каждая трудность в жизни помогает нам совершенствоваться и становиться лучшей версией себя. Задайте себе вопрос: что может произойти в худшем случае? Возможно, этого не стоит бояться.

Пытаться всем угодить

В определенных ситуациях радовать окружающих важно и даже необходимо. Однако полезнее будет научиться говорить «нет».

Если не отказываться от того, что вам не нужно, вы не сможете сказать «да» заманчивым проектам, людям и возможностям.

Решение: не забывать о собственной значимости. Помните, чего вы хотите, и что вам для этого нужно. Как только вы расставите приоритеты, вы будете тратить меньше времени на то, чтобы угодить другим.

Жить от зарплаты до зарплаты

Сейчас совершать покупки стало просто, как никогда. Мы рискуем расстаться с деньгами, даже если нам ничего не нужно.

Однако постоянные траты наносят ущерб не только нашему кошельку. Трудно повысить качество жизни, если вы живете от зарплаты до зарплаты и окружены ненужными вещами.

Решение: учиться копить деньги и не тратить их на покупки. Рано или поздно вы столкнетесь с непредвиденными расходами, и вам понадобится финансовая подушка.

Жить прошлым

Самый надежный способ сделать жизнь несчастной – тратить слишком много времени на беспокойство о прошлом. Учитесь наслаждаться настоящим и находить радость в повседневных ситуациях. Мы не можем контролировать прошлое.

Решение: концентрироваться на настоящем. Задайте себе вопрос: «Что можно сделать сегодня, чтобы жизнь была лучше?». Фокусируйтесь на своих задачах и думайте обо всем, за что можете быть благодарны. Для этого полезно вести дневник. Так вы научитесь присутствовать в настоящем времени и прислушиваться к себе.

Критиковать себя

Представьте, что рядом круглосуточно находится друг, который говорит, что у вас лишний вес, вы плохо выглядите, не справитесь с делом или ничего не заслуживаете. Часто мы сами выполняем роль такого человека. Сохраняйте с собой хорошие отношения. Поддерживайте себя, а не критикуйте.

Решение: сфокусироваться на своих сильных сторонах и достижениях. Оставайтесь своим главным фанатом. В течение жизни вы встретите много людей, которые не будут уважать ваши достижения. Что бы они не говорили – сохраняйте себе верность.

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Фото на обложке: 271 EAK MOTO / Shutterstock