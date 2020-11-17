Четыре способа победить зимнюю хандру и сохранить продуктивность

Во время пандемии сохранять рабочий настрой непросто, а с наступлением зимы это стало еще сложнее. Часто в этот период мы чувствуем упадок энергии и больше устаем. Эти способы помогут поддерживать продуктивность даже в холодные и пасмурные дни.
Составьте список 15-минутных задач
Если холодным зимним утром работать над большой презентацией совсем не хочется, выберите что-нибудь из списка дел, на которые потребуется не больше 15 минут. Например, записать собаку на прием к ветеринару, подготовиться к докладу или придумать темы для месячной рассылки. Это простые и быстрые задания, на которые потребуется минимум усилий.
Вычеркивая пункты из списка, вы почувствуете, как ваша продуктивность растет. Через некоторое время вы будете готовы приступить к презентации.
Список также можно использовать, чтобы занять время в ожидании конференции в Zoom. Так вы не будете прокрастинировать и будете больше успевать.
Работайте как перед отпуском
Вспомните, как готовитесь к отпуску. В последнюю рабочую неделю продуктивность возрастает: вам нужно успеть все доделать, поэтому бегать к холодильнику и обсуждать фильмы некогда.
Попробуйте передвигать дедлайны, например, выключать компьютер не в 18:30, а в 17:30. Ваша продуктивность резко вырастет. И не забывайте придумывать себе приятную причину пораньше уйти с работы. Это может быть что угодно — занятие по йоге, новая книга или звонок другу.
Обновите список дел
Со временем список заданий может сильно разрастись. Пора подготовить его к зиме. Вычеркните из него пункты, которые не отвечают следующим условиям:
- соответствуют тому, зачем вас наняли на работу;
- используют и выделяют ваши уникальные способности, навыки и опыт;
- помогают команде или компании достичь цели;
- создают выручку;
- способствуют созданию выручки;
- обеспечивают потребности клиентов.
Вспомните о принципе Парето: 20% усилий дают 80% результата. Направьте время и энергию на те задачи, которые дадут наибольший эффект.
Автоматизируйте свои действия
Работу необходимо выполнять, но это не значит, что вы должны заниматься всем.
- Определите самые рутинные действия, которые можете выполнять даже во сне, и автоматизируйте их в первую очередь.
- Затем сфокусируйтесь на том, что не требует человеческого контроля, но является частью сложного процесса. Даже если его нельзя автоматизировать полностью, некоторые элементы можно отдать на аутсорсинг.
- Выберите сервис для автоматизации.
Например, Zapier — один из самых распространенных инструментов интеграции, который связывает интернет-приложения, чтобы автоматизировать задания. Он может привязать Evernote к календарю Google или таким таск-менеджерам, как Asana и Trello, выводить продажи с PayPal в Google-таблицу или транслировать действия из BaseCamp в Slack.
Интернет-сервис IfThisThenThat позволяет переносить информацию из одного приложения в другое и настраивать контроль за определенными событиями. Он действует по принципу: «Если [происходит заданное событие на одном сервисе], то [нужно выполнить определенное действие на другом]». Например, «Если я выкладываю новое фото в Instagram, нужно загрузить его на Dropbox». Также можно использовать так называемые «рецепты» — наборы готовых заданий, созданные другими пользователями.
Поддерживать продуктивность важно не только в зимнее время. Однако именно сейчас это как никогда трудно.
Фото на обложке: Floral Deco / Shutterstock
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