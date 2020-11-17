Четыре способа победить зимнюю хандру и сохранить продуктивность

Во время пандемии сохранять рабочий настрой непросто, а с наступлением зимы это стало еще сложнее. Часто в этот период мы чувствуем упадок энергии и больше устаем . Эти способы помогут поддерживать продуктивность даже в холодные и пасмурные дни.

Составьте список 15-минутных задач

Если холодным зимним утром работать над большой презентацией совсем не хочется, выберите что-нибудь из списка дел, на которые потребуется не больше 15 минут. Например, записать собаку на прием к ветеринару, подготовиться к докладу или придумать темы для месячной рассылки. Это простые и быстрые задания, на которые потребуется минимум усилий.

Вычеркивая пункты из списка, вы почувствуете, как ваша продуктивность растет. Через некоторое время вы будете готовы приступить к презентации.

Список также можно использовать, чтобы занять время в ожидании конференции в Zoom. Так вы не будете прокрастинировать и будете больше успевать.

Работайте как перед отпуском

Вспомните, как готовитесь к отпуску. В последнюю рабочую неделю продуктивность возрастает: вам нужно успеть все доделать, поэтому бегать к холодильнику и обсуждать фильмы некогда.

Попробуйте передвигать дедлайны, например, выключать компьютер не в 18:30, а в 17:30. Ваша продуктивность резко вырастет. И не забывайте придумывать себе приятную причину пораньше уйти с работы. Это может быть что угодно — занятие по йоге, новая книга или звонок другу.

Обновите список дел

Со временем список заданий может сильно разрастись. Пора подготовить его к зиме. Вычеркните из него пункты, которые не отвечают следующим условиям:

соответствуют тому, зачем вас наняли на работу;

используют и выделяют ваши уникальные способности, навыки и опыт;

помогают команде или компании достичь цели;

создают выручку;

способствуют созданию выручки;

обеспечивают потребности клиентов.

Вспомните о принципе Парето: 20% усилий дают 80% результата. Направьте время и энергию на те задачи, которые дадут наибольший эффект.

Автоматизируйте свои действия

Работу необходимо выполнять, но это не значит, что вы должны заниматься всем.

Определите самые рутинные действия, которые можете выполнять даже во сне, и автоматизируйте их в первую очередь. Затем сфокусируйтесь на том, что не требует человеческого контроля, но является частью сложного процесса. Даже если его нельзя автоматизировать полностью, некоторые элементы можно отдать на аутсорсинг. Выберите сервис для автоматизации.

Например, Zapier — один из самых распространенных инструментов интеграции, который связывает интернет-приложения, чтобы автоматизировать задания. Он может привязать Evernote к календарю Google или таким таск-менеджерам, как Asana и Trello, выводить продажи с PayPal в Google-таблицу или транслировать действия из BaseCamp в Slack.

Интернет-сервис IfThisThenThat позволяет переносить информацию из одного приложения в другое и настраивать контроль за определенными событиями. Он действует по принципу: «Если [происходит заданное событие на одном сервисе], то [нужно выполнить определенное действие на другом]». Например, «Если я выкладываю новое фото в Instagram, нужно загрузить его на Dropbox». Также можно использовать так называемые «рецепты» — наборы готовых заданий, созданные другими пользователями.

Поддерживать продуктивность важно не только в зимнее время. Однако именно сейчас это как никогда трудно.

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Фото на обложке: Floral Deco / Shutterstock