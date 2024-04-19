4 из 10 переводчиков теряют работу из-за ИИ — опрос

Пока машинный перевод улучшается, спрос на переводчиков-людей падает. Согласно новому опросу британского профсоюза, из-за генеративного ИИ 36% переводчиков уже потеряли работу, а 43% стали зарабатывать меньше.

Представители профессии опасаются, что в будущем ситуация усугубится. 77% опрошенных считают, что технология негативно повлияет на доходы от творческого труда в будущем.

Опрос был проведен Обществом авторов (Society of Authors) — крупнейшим в Великобритании профсоюзом переводчиков, писателей и иллюстраторов. Его представители считают, что профессия переводчика находится под угрозой исчезновения.

Общество авторов хочет, чтобы разработчики генеративного ИИ обеспечили прозрачность, а также предоставили возможно дать согласие на использование контента и получить за это вознаграждение. Оно также призывает правительство обеспечить соблюдение этих мер.

«Никто не ожидает, что генеративный ИИ просто исчезнет, и мы знаем, что он может стать мощным и полезным инструментом, — сказала Никола Соломон, главный исполнительный директор Общества авторов, которая планирует уйти в отставку в конце апреля. — Но еще не поздно сделать так, чтобы он разрабатывался и использовался этично и в рамках существующих авторских прав».

Однако у разработчиков генеративного ИИ может быть иное мнение.

ИИ все лучше справляется с переводами

Страх потерять работу возникает на фоне значительного улучшения машинного перевода, которое последовало за развитием ИИ. Это представляет угрозу для переводческой индустрии стоимостью $65 млрд.

Яркий пример — Google Переводчик. Когда сервис только запускался, он использовал статистическую модель, которая справлялась с переменным успехом. После перехода на искусственную нейронную сеть в 2016 году качество перевода резко улучшилось.

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В связи с этим в Европе сформировалось новое поколение стартапов в области машинного перевода. Например, немецкий единорог DeepL утверждает, что создает лучшее в мире переводческое ПО на базе ИИ.

Среди новичков в этом секторе — первый в мире переводчик для мероприятий Interprefy (Швейцария) и поставщик переводческих услуг Translated (Италия). Обе компании преуменьшают угрозу, которую они представляют для переводчиков-людей.

Требования к переводчикам и спрос на них меняются

По словам CEO Interprefy Оддмунда Браатена, машины все еще не могут конкурировать с людьми в области решения сложных лингвистических задач.

«Переводчики способны адаптировать текст к любому сценарию, а также перефразировать и интерпретировать невербальную информацию, такую как язык тела и тон голоса», — говорит он.

«ИИ просто не может воспроизвести эти качества, а они особенно важны для общения на более высоком уровне, например на заседаниях совета директоров, юридических встречах и дипломатических переговорах».

CEO Translated Марко Тромбетти заявляет, что его сервис машинного перевода повышает спрос на специалистов-людей. «Все наши клиенты, которые внедряют машинный перевод в больших масштабах, тратят больше и на человеческий перевод», — утверждает он.

По его словам, машинный перевод связывает больше рынков и пользователей, и в результате появляется бизнес, которому нужен качественный контент от профессионалов.

Тромбетти также ожидает, что для квалифицированных лингвистов появятся новые рабочие места: например, они смогут обучать и настраивать системы машинного перевода. Как бы то ни было, это вряд ли развеет опасения переводчиков-людей.

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