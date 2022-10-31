4 ловушки, которые мешают вам решиться на перемены

Опыт показывает, что наиболее сложный этап, на котором застревают многие профессионалы, — просто начать. В материале — о ловушках, которые удерживают нас, и как с ними справиться.

Недавнее исследование Microsoft среди 30 тысяч людей показало, что после нескольких лет пандемии 46% работников задумались о том, чтобы кардинально изменить свою деятельность. Для многих это означает не просто найти новую должность, но переизобрести себя. Но на практике лишь немногим удается достичь цели.

Серьезные перемены особенно трудно даются руководителям высшего звена: идентичность лидера связана с его работой, а изменения означают, что нужно пересмотреть некоторые жизненные решения и продумать альтернативные пути. И хотя руководитель может иметь опыт в стратегическом планировании и переменах на организационном уровне, переизобретение на личном уровне вряд ли входит в учебную программу бизнес-школ.

Иронично, но те привычки, которые определяют успех руководителей, мешают им меняться на личном уровне. Хизер Кэрнс-Ли, адъюнкт-профессор IMD (Лозанна, Швейцария) и экс-президент Business Professional Women Lake Geneva, а также Билл Фишер, преподаватель по инновационному менеджменту IMD, поделились советами, как определить препятствия и начать путь к личной трансформации.

Самодостаточность

Лидеры часто гордятся своей независимостью. Они могут полагаться на собственный вклад, хорошо работать в одиночку и редко требуются в мотивации или управлении со стороны. Именно эти качества и приносят им управляющие должности.

Однако у самодостаточности есть и обратная сторона. Она может ограничить связи с другими и сократить доступ к новым идеям, обратной связи и вдохновению. Порой руководитель скрывает за этой привычкой сомнения и неуверенность.

Чтобы преодолеть эту ловушку, самодостаточным людям нужна помощь со стороны. Но чтобы обратиться за ней нужна смелость.

Если вам трудно просить о помощи или принимать ее, это может быть признаком ловушки самодостаточности. Найдите кого-то, кому доверяете, и расскажите, что вам нужно обсудить перемены.

Бывший CEO GE Джек Уэлч использовал это при «обратным менторинге», когда более взрослые руководители обращались к молодым сотрудникам, чтобы повысить цифровую грамотность.

Самокопание

Хорошие аналитические навыки необходимы, чтобы решать проблемы и руководить в сложных ситуациях. Однако, обдумывая кардинальные перемены, легко увязнуть в размышлениях, прежде чем будет предпринят хоть какой-то шаг.

Ловушка самокопания возникает, когда человек привыкает полагаться на анализ и логику в решении проблем, игнорируя другие пути познания — эмоциональные, интуитивные, визуальные или практические.

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В результате руководитель упускает сигналы из этих источников и не учится на экспериментах. Однако путь к изменениям на личном уровне нельзя спланировать заранее.

Если вы замечаете, что часто говорите «сначала мне надо подумать», вы наверняка склонны к самокопанию. Вместо этого постарайтесь обратиться к другим источникам данных — эмоциональным и интуитивным — и экспериментировать.

Желание найти правильный ответ

Еще со школьной статьи мы привыкли считать, что ответы бывают либо правильными, либо нет. Но перемены в жизни и карьере связаны со слишком большой неопределенностью. Достоверно правильных ответов не будет. Лидеры, которые уверенно отвечают на все вопросы в контексте текущей должности, неожиданно замолкают, если спросить об их личном будущем.

Если вы то и дело ловите себя на желании найти правильный выбор, это может быть знаком, что вы не готовы экспериментировать или мириться с ошибками на пути к новому знанию и росту. Всегда полезно задаться вопросом, какие возможности у вас есть.

Прокрастинация

Самый легкий способ отказаться от изменений в жизни — вспомнить о срочной работе. Успешные руководители получают в награду все больше ответственности, а, значит, у них меньше времени, чтобы сконцентрироваться на долгосрочных планах.

Ограниченная пропускная способность также может подпитывать тревожность: сложно представить будущее, когда потребности сегодняшнего дня так реальны.

Многим случалось откладывать перемены. Дело не в том, что мы ждем озарения, — нам хочется избежать беспокойства и сомнений. Из психологии нам известно, что мы прокрастинируем, стремясь избежать двусмысленных, трудных и неопределенных ситуаций или решений. Персональные перемены подходят под все пункты.

Если вы склонны откладывать все на потом, задумайтесь, почему вы медлите с важными решениями, которые касаются вашей жизни. Почему вы отдаете приоритет другим делам?

Вдохновляйтесь слоганом «Просто сделай это» (Just do it). Помните: кардинальные перемены в карьере и жизни — это многоэтапный процесс. поэтому даже небольшой первый шаг будет полезнее продуманной, но так и не проверенной идеи.

Все эти ловушки объединяет одно — сами по себе это не плохие привычки. Напротив, руководители, которые следуют этим стратегиям, добиваются успеха. Однако все это может помешать им видеть новые возможности.

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