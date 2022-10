4 ловушки, которые мешают вам решиться на перемены

Серьезные перемены особенно трудно даются руководителям высшего звена: идентичность лидера связана с его работой, а изменения означают, что нужно пересмотреть некоторые жизненные решения и продумать альтернативные пути. И хотя руководитель может иметь опыт в стратегическом планировании и переменах на организационном уровне, переизобретение на личном уровне вряд ли входит в учебную программу бизнес-школ.

Иронично, но те привычки, которые определяют успех руководителей, мешают им меняться на личном уровне. Хизер Кэрнс-Ли, адъюнкт-профессор IMD (Лозанна, Швейцария) и экс-президент Business Professional Women Lake Geneva, а также Билл Фишер, преподаватель по инновационному менеджменту IMD, поделились советами, как определить препятствия и начать путь к личной трансформации.

Самодостаточность

Лидеры часто гордятся своей независимостью. Они могут полагаться на собственный вклад, хорошо работать в одиночку и редко требуются в мотивации или управлении со стороны. Именно эти качества и приносят им управляющие должности.

Однако у самодостаточности есть и обратная сторона. Она может ограничить связи с другими и сократить доступ к новым идеям, обратной связи и вдохновению. Порой руководитель скрывает за этой привычкой сомнения и неуверенность.

Чтобы преодолеть эту ловушку, самодостаточным людям нужна помощь со стороны. Но чтобы обратиться за ней нужна смелость.

Если вам трудно просить о помощи или принимать ее, это может быть признаком ловушки самодостаточности. Найдите кого-то, кому доверяете, и расскажите, что вам нужно обсудить перемены.

Бывший CEO GE Джек Уэлч использовал это при «обратным менторинге», когда более взрослые руководители обращались к молодым сотрудникам, чтобы повысить цифровую грамотность.

Самокопание

Хорошие аналитические навыки необходимы, чтобы решать проблемы и руководить в сложных ситуациях. Однако, обдумывая кардинальные перемены, легко увязнуть в размышлениях, прежде чем будет предпринят хоть какой-то шаг.

Ловушка самокопания возникает, когда человек привыкает полагаться на анализ и логику в решении проблем, игнорируя другие пути познания — эмоциональные, интуитивные, визуальные или практические.

В результате руководитель упускает сигналы из этих источников и не учится на экспериментах. Однако путь к изменениям на личном уровне нельзя спланировать заранее.

Если вы замечаете, что часто говорите «сначала мне надо подумать», вы наверняка склонны к самокопанию. Вместо этого постарайтесь обратиться к другим источникам данных — эмоциональным и интуитивным — и экспериментировать.

Желание найти правильный ответ

Еще со школьной статьи мы привыкли считать, что ответы бывают либо правильными, либо нет. Но перемены в жизни и карьере связаны со слишком большой неопределенностью. Достоверно правильных ответов не будет. Лидеры, которые уверенно отвечают на все вопросы в контексте текущей должности, неожиданно замолкают, если спросить об их личном будущем.

Если вы то и дело ловите себя на желании найти правильный выбор, это может быть знаком, что вы не готовы экспериментировать или мириться с ошибками на пути к новому знанию и росту. Всегда полезно задаться вопросом, какие возможности у вас есть.

Прокрастинация

Самый легкий способ отказаться от изменений в жизни — вспомнить о срочной работе. Успешные руководители получают в награду все больше ответственности, а, значит, у них меньше времени, чтобы сконцентрироваться на долгосрочных планах.

Ограниченная пропускная способность также может подпитывать тревожность: сложно представить будущее, когда потребности сегодняшнего дня так реальны.

Многим случалось откладывать перемены. Дело не в том, что мы ждем озарения, — нам хочется избежать беспокойства и сомнений. Из психологии нам известно, что мы прокрастинируем, стремясь избежать двусмысленных, трудных и неопределенных ситуаций или решений. Персональные перемены подходят под все пункты.

Если вы склонны откладывать все на потом, задумайтесь, почему вы медлите с важными решениями, которые касаются вашей жизни. Почему вы отдаете приоритет другим делам?

Вдохновляйтесь слоганом «Просто сделай это» (Just do it). Помните: кардинальные перемены в карьере и жизни — это многоэтапный процесс. поэтому даже небольшой первый шаг будет полезнее продуманной, но так и не проверенной идеи.

Все эти ловушки объединяет одно — сами по себе это не плохие привычки. Напротив, руководители, которые следуют этим стратегиям, добиваются успеха. Однако все это может помешать им видеть новые возможности.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash