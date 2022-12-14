Главные тренды 2023 года по версии Trend Hunter: еда и напитки

Конкурентоспособность и гибкость — важные качества, определяющие успех бизнеса. А чтобы их обрести, необходимо быть в курсе актуальных тенденций в своей индустрии. Эту задачу упрощает сообщество Trend Hunter, которое отслеживает тренды и инновации с помощью ИИ, больших данных и исследователей-людей.
В этом году сообщество традиционно подготовило обзор самых значимых трендов в различных областях. В этой части мы рассмотрим главные тенденции в области еды и напитков на 2023 год.
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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии, бизнес и маркетинг
Отчет включает:
- тренды (перспективные возможности в отрасли);
- инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью);
- примеры;
- оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).
Веганские обеды
Продукты питания и закуски для детей в веганском формате
Тренд — Все больше потребителей становятся флекситарианцами, и они предлагают ту же диету своим детям. Это заметно и по школьным обедам — спрос на веганскую еду и напитки растет.
Фото в тексте: Oksana Kuzmina /
Инсайт — Этичное потребление становится все популярнее. Теперь на выбор покупателя влияют и такие факторы, как фермерские практики обращения с животными и изменение климата. Все чаще люди стремятся передать свои взгляды следующему поколению, чтобы препятствовать долгосрочным последствиям неэтичного потребления.
- Сырные палочки из растительного молока. Для детей, сочувствующих животным и планете.
- Пудинг на альтернативном молоке. Пудинг GoGo squeeze AlmondBlend содержит меньше сахара, чем молочный пудинг.
- Бесплатное веганское молоко. В шотландских детских садах будут бесплатно предлагать детям обогащенное молоко на растительной основе.
- Альтернативные мясные продукты для обеда. Новая линейка от бренда Richmond включает четыре вкуса.
- Органические вафли для детей. Вафли от Envirokidz подходят для веганов, не содержат глютен и подходят для веселого и питательного перекуса.
Оценка: 6,2.
От носа до хвоста
Бизнес, включающий в меню субпродукты, сокращает количество отходов
Тренд — Туземные сообщества употребляли в пищу все части животных. Вдохновленное этим влиянием, движение «от носа до хвоста» (англ. nose-to-tail) набирает популярность. Сегодня рестораны и магазины деликатесов используют в производстве субпродукты ради этичного и экологичного потребления.
Инсайт — Сокращение отходов важно не только чтобы сократить последствия изменений климата, но и чтобы убедиться, что нужные нам ресурсы Земли не иссякнут. Поскольку беспокойство растет, потребители становятся все осознаннее, и обращаются к брендам, которые придерживаются устойчивых бизнес-моделей. Такие методы получают особое значение, если в их основе лежит давняя традиция.
- Премиум-деликатесы. Поставщик мяса класса премиум Nose to Tail предлагает мясо, произведенное по методам регенеративного фермерства.
- Необычные мясные лавки. В Prospect Butcher Co. можно приобрести мясо нестандартной разделки от местных фермеров.
- Эксклюзивные обеды в формате Nose-to-Tail. Австралийская ферма-ресторан Frida's Field организовала обед на 80 персон, чтобы отпраздновать новый отел.
- Новый взгляд на итальянскую кухню. В меню лондонского ресторана Manteca есть нестандартные блюда — деликатесы из субпродуктов.
Оценка: 4,8.
Мясо из микроводорослей
Альтернативные мясо и морепродукты для веганов
Тренд — Микроводоросли используются для имитации самых разных продуктов — от рыбы до мяса. Такие альтернативы подходят для веганов, вегетарианцев или флекситарианцев и при этом экологичны.
Инсайт — Альтернативные продукты становятся популярны даже среди потребителей, которые не придерживаются особой диеты. Причина в том, что они продвигают устойчивое производство. Традиционная молочная и мясная промышленность может вредить окружающей среде, и желание снизить этот ущерб заставляет людей искать другие варианты.
- Колбаса из микроводорослей. Растительная колбаса от NewFish производится из вакаме и бурых водорослей.
- Полуфабрикаты из альтернативной свинины. Mewery делает культивированное мясо на регенеративной растительной основе.
- Боулы с растительным тунцом. В меню сети ресторанов Poké Bar есть растительный тунец Kuleana.
- Растительные котлеты из микроводорослей. Sophie's Bionutrients представила котлеты для бургеров.
- Культивированное филе сибаса. Algae2Fish — питательная альтернатива рыбе без костей.
Оценка: 7,0.
Экоподсластители
Экологичная замена сахару
Тренд — Подсластители становятся все популярнее и производятся из продуктов переработки. Кроме того, потребители видят в них большую пищевую ценность.
Инсайт — Индустрия альтернативных продуктов продолжает расти, а с ней — и ожидания покупателей: они хотят, чтобы у продукта были не только усовершенствованные вкус и ингредиенты, но и питательные свойства и экологичность.
- Пищевые заменители сахара из елочной хвои. Исследователи находят способы использовать ненужные рождественские ели.
- Натуральные бескалорийные подсластители. NutraSweet Natural — экологичный заменитель сахара на растительной основе.
- Шоколад с альтернативным сахаром. Ограниченная серия плиток шоколада Supplant с сахаром из клетчатки.
Оценка: 6,2.
Экологичные бары
В будущем розничная торговля продуктами и напитками будет дружелюбной к природе
Тренд — устойчивость становится все более важным приоритетом для потребителей, институтов и брендов. Как следствие, появляются эко-бары, которые уделяют внимание сокращению отходов, апсайклингу и сохранению воды.
Инсайт — Потребители ждут, что бренды будут сокращать воздействие на окружающую среду, и предпочитают бизнес, который искренне следует этим ценностям.
- Экологичные коктейли. Безотходный месяц поощряет экологичный подход к созданию коктейлей.
- Брендовые бары из побочных продуктов производства. Бренд Jose Cuervo сообщил об открытии бара, на 100% созданного из агавы.
- Экологичные коктейльные бары. Discarded Spirits Co. создала «самый мусорный бар в мире».
- Концепции эко-баров. Heineken Greener Bar экономит энергию и воду, а также сокращает отходы.
Оценка: 6,4.
Углеродно-нейтральная готовка
Домашняя кулинария без ущерба для окружающей среды
Тренд — Все больше брендов предлагают продукты, произведенные с нейтральным углеродным следом, — от растительного молока до оливкового масла.
Инсайт — Современные потребители хотят сделать экологичнее свои повседневные занятия. Они все чаще обращают внимание на бренды, которые стремятся к сохранению окружающей среды и по мере возможности сокращают или нейтрализуют свое влияние на нее.
- Углеродно-нейтральные яйца. Respectful Eggs предлагает яйца от куриц бесклеточного содержания, в рационе которых отсутствует соя.
- Климатически нейтральное молоко. Бренд Neutral получает молоко от ферм, которые используют технологии снижения углеродного следа.
- Углеродно-нейтральные масла для готовки. west-bourne запускает экологичный набор масел авокадо для готовки.
- Углеродно-нейтральное молоко из бобовых. Wunda — новый бренд молока с использованием желтого гороха.
Оценка: 6,3.
Доступная веганская диета
Бренды стараются сделать растительные продукты более демократичными по цене
Тренд — Как правило, здоровые растительные продукты питания стоят дорого, но некоторые бренды намерены бороться с этим стереотипом. Они создают как веганские версии фаст-фуда, так и более утонченные предложения.
Инсайт — Совокупность таких факторов, как инфляция, высокая стоимость жизни и отсутствие повышения зарплат, заставляют потребителей делать покупки, ориентируясь на цены. Этот тренд сохраняется, и бренды, которые смогут предложить более дешевые варианты, завоюют наибольшее признание аудитории.
- Доступная растительная продукция. Линейка свежей растительной продукции Amazon включает мясные и молочные альтернативы.
- Романтические ужины из растительных продуктов. Специально ко Дню святого Валентина Tesco подготовила праздничные наборы из трех веганских блюд.
- Растительные консервы. Британский бренд Princes выпустил готовые к употреблению обеды, которые подходят для веганов и доступны по цене.
- Печенье с крошкой из растительного шоколада. Burton's Biscuit разработала веганскую версию популярного продукта.
- Растительный аналог цыпленка. Vegan Fried Chick*n помогает британским потребителям отказаться от мяса.
Оценка: 5,8.
Микрозелень
Рестораны включают в меню блюда с этим ингредиентом
Тренд — Микрозелень набирает популярность, и многие выращивают ее дома. Этот тренд подхватывают и рестораны.
Инсайт — Сейчас потребители лучше понимают, из чего состоит их еда, и что им нужно, чтобы улучшить здоровье. Все больше потребителей предпочитают разнообразное питание диетам, и пищевые бренды реагируют, выделяя важнейшие ингредиенты в составе.
- Доставка культивированного мяса. Жители Сингапура могут заказать три блюда с мясом от GOOD Meat.
- Пицца с микрозеленью. Посетители ресторана Paper Thin Pizza смогут заменить базилик на пицце суперфудом — микрозеленью конопли.
- Телеужин с акцентом на свежую продукцию. В честь Национального дня телеужина компания Fresh представила здоровую версию ужина на скорую руку.
Оценка: 5,6.
Напитки для метавселенной
Производители выходят в виртуальный мир с цифровыми версиями напитков
Тренд — Алкогольные компании обращаются к метавселенной, чтобы создать цифровые брендовые активы. Компании выпускают коллекционные NFT вместе с физическими продуктами, чтобы создать присутствие в виртуальном мире и связать осязаемый и цифровой опыт.
Инсайт — Пространство метавселенной быстро привлекает внимание масс. Современная технология впечатляет потребителей, но кажется слишком сложной. Цифровые продукты, связанные с реальным миром через брендинг, создают чувство чего-то знакомого и позволяют лучше ориентироваться в новом пространстве.
- Коллекционные NFT-коктейли. Цифровые активы от Eve Bar являются копиями знакомых напитков бара.
- Подкрепленные активами NFT виски. Специально к Лунному Новому году Rlon Wang и Glenfiddich создали токен для бутылки виски.
- Безалкогольное пиво. Новинка Bud Light Next не содержит углеводов и получила собственную коллекцию NFT.
- Текила в формате фиджитал. Текила Patrón Chairman’s Reserve была представлена одновременно с первым невзаимозаменяемым токеном бренда.
- Вина, привязанные к NFT. Бренд Enigma, вдохновленный британскими дешифровщиками времен Второй мировой войны, распространял новый выпуск через аукцион.
Оценка: 6,9.
Гибриды ресторанов и магазинов
Они сочетают возможность поесть вне дома с розничной торговлей
Тренд — Хотя в розничных магазинах часто находятся заведения общественного питания, обратная модель — разместить в ресторане магазин — также набирает популярность. Такие пространства становятся более современными версиями того опыта, который популяризировали крупные ритейлеры.
Инсайт — Пандемия изменила то, как люди делают покупки и взаимодействуют с брендами. В условиях растущей популярности интернет-торговли людям требуется больше причин для шопинга вне дома. Теперь факторы удобства и впечатлений необходимо произвести и в традиционных магазинах.
- Гибридные пространства, где можно сделать покупки и перекусить. Яркий пример — лондонский проект Pantechnicon от архитектурной компании Farrells.
- Гибриды кафе и розничной торговли. Компания Greggs открыла свое концепт-кафе во флагманском магазине fast-fashion бренда Primark.
- Флагманские рестораны-бутики. Breitling представила флагманский магазин с кафе и рестораном.
- Гибридные продуктовые магазины для особых потребностей. В магазине Rundle General Store с продукцией, подходящей для аллергиков, разместилось и тематическое кафе.
Оценка: 7,4.
Фото на обложке: Oleksandra Naumenko /
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