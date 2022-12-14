Главные тренды 2023 года по версии Trend Hunter: еда и напитки

В этом году сообщество традиционно подготовило обзор самых значимых трендов в различных областях. В этой части мы рассмотрим главные тенденции в области еды и напитков на 2023 год.

Конкурентоспособность и гибкость — важные качества, определяющие успех бизнеса. А чтобы их обрести, необходимо быть в курсе актуальных тенденций в своей индустрии. Эту задачу упрощает сообщество Trend Hunter, которое отслеживает тренды и инновации с помощью ИИ, больших данных и исследователей-людей.

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Тренды 2022 года от Trend Hunter по направлениям: технологии, бизнес и маркетинг

Отчет включает:

тренды (перспективные возможности в отрасли);

инсайты (мотивацию пользователей, их убеждения и точки трения, которые стоят за этой возможностью);

примеры;

оценку (средний балл, который учитывает новизну тренда, активность пользователей, взаимодействующих с тематическими статьями, и популярность тренда внутри категории).

Веганские обеды

Продукты питания и закуски для детей в веганском формате

Тренд — Все больше потребителей становятся флекситарианцами, и они предлагают ту же диету своим детям. Это заметно и по школьным обедам — спрос на веганскую еду и напитки растет.

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Инсайт — Этичное потребление становится все популярнее. Теперь на выбор покупателя влияют и такие факторы, как фермерские практики обращения с животными и изменение климата. Все чаще люди стремятся передать свои взгляды следующему поколению, чтобы препятствовать долгосрочным последствиям неэтичного потребления.

Сырные палочки из растительного молока. Для детей, сочувствующих животным и планете.

Для детей, сочувствующих животным и планете. Пудинг на альтернативном молоке. Пудинг GoGo squeeze AlmondBlend содержит меньше сахара, чем молочный пудинг.

Пудинг GoGo squeeze AlmondBlend содержит меньше сахара, чем молочный пудинг. Бесплатное веганское молоко. В шотландских детских садах будут бесплатно предлагать детям обогащенное молоко на растительной основе.

В шотландских детских садах будут бесплатно предлагать детям обогащенное молоко на растительной основе. Альтернативные мясные продукты для обеда. Новая линейка от бренда Richmond включает четыре вкуса.

Новая линейка от бренда Richmond включает четыре вкуса. Органические вафли для детей. Вафли от Envirokidz подходят для веганов, не содержат глютен и подходят для веселого и питательного перекуса.

Оценка: 6,2.

От носа до хвоста

Бизнес, включающий в меню субпродукты, сокращает количество отходов

Тренд — Туземные сообщества употребляли в пищу все части животных. Вдохновленное этим влиянием, движение «от носа до хвоста» (англ. nose-to-tail) набирает популярность. Сегодня рестораны и магазины деликатесов используют в производстве субпродукты ради этичного и экологичного потребления.

Инсайт — Сокращение отходов важно не только чтобы сократить последствия изменений климата, но и чтобы убедиться, что нужные нам ресурсы Земли не иссякнут. Поскольку беспокойство растет, потребители становятся все осознаннее, и обращаются к брендам, которые придерживаются устойчивых бизнес-моделей. Такие методы получают особое значение, если в их основе лежит давняя традиция.

Премиум-деликатесы. Поставщик мяса класса премиум Nose to Tail предлагает мясо, произведенное по методам регенеративного фермерства.

Поставщик мяса класса премиум Nose to Tail предлагает мясо, произведенное по методам регенеративного фермерства. Необычные мясные лавки. В Prospect Butcher Co. можно приобрести мясо нестандартной разделки от местных фермеров.

В Prospect Butcher Co. можно приобрести мясо нестандартной разделки от местных фермеров. Эксклюзивные обеды в формате Nose- to- Tail. Австралийская ферма-ресторан Frida's Field организовала обед на 80 персон, чтобы отпраздновать новый отел.

Австралийская ферма-ресторан Frida's Field организовала обед на 80 персон, чтобы отпраздновать новый отел. Новый взгляд на итальянскую кухню. В меню лондонского ресторана Manteca есть нестандартные блюда — деликатесы из субпродуктов.

Оценка: 4,8.

Мясо из микроводорослей

Альтернативные мясо и морепродукты для веганов

Тренд — Микроводоросли используются для имитации самых разных продуктов — от рыбы до мяса. Такие альтернативы подходят для веганов, вегетарианцев или флекситарианцев и при этом экологичны.

Инсайт — Альтернативные продукты становятся популярны даже среди потребителей, которые не придерживаются особой диеты. Причина в том, что они продвигают устойчивое производство. Традиционная молочная и мясная промышленность может вредить окружающей среде, и желание снизить этот ущерб заставляет людей искать другие варианты.

Колбаса из микроводорослей. Растительная колбаса от NewFish производится из вакаме и бурых водорослей.

Растительная колбаса от NewFish производится из вакаме и бурых водорослей. Полуфабрикаты из альтернативной свинины. Mewery делает культивированное мясо на регенеративной растительной основе.

Mewery делает культивированное мясо на регенеративной растительной основе. Боулы с растительным тунцом. В меню сети ресторанов Poké Bar есть растительный тунец Kuleana.

В меню сети ресторанов Poké Bar есть растительный тунец Kuleana. Растительные котлеты из микроводорослей. Sophie's Bionutrients представила котлеты для бургеров.

Sophie's Bionutrients представила котлеты для бургеров. Культивированное филе сибаса. Algae2Fish — питательная альтернатива рыбе без костей.

Оценка: 7,0.

Экоподсластители

Экологичная замена сахару

Тренд — Подсластители становятся все популярнее и производятся из продуктов переработки. Кроме того, потребители видят в них большую пищевую ценность.

Инсайт — Индустрия альтернативных продуктов продолжает расти, а с ней — и ожидания покупателей: они хотят, чтобы у продукта были не только усовершенствованные вкус и ингредиенты, но и питательные свойства и экологичность.

Пищевые заменители сахара из елочной хвои. Исследователи находят способы использовать ненужные рождественские ели.

Исследователи находят способы использовать ненужные рождественские ели. Натуральные бескалорийные подсластители. NutraSweet Natural — экологичный заменитель сахара на растительной основе.

NutraSweet Natural — экологичный заменитель сахара на растительной основе. Шоколад с альтернативным сахаром. Ограниченная серия плиток шоколада Supplant с сахаром из клетчатки.

Оценка: 6,2.

Экологичные бары

В будущем розничная торговля продуктами и напитками будет дружелюбной к природе

Тренд — устойчивость становится все более важным приоритетом для потребителей, институтов и брендов. Как следствие, появляются эко-бары, которые уделяют внимание сокращению отходов, апсайклингу и сохранению воды.

Инсайт — Потребители ждут, что бренды будут сокращать воздействие на окружающую среду, и предпочитают бизнес, который искренне следует этим ценностям.

Экологичные коктейли. Безотходный месяц поощряет экологичный подход к созданию коктейлей.

Безотходный месяц поощряет экологичный подход к созданию коктейлей. Брендовые бары из побочных продуктов производства. Бренд Jose Cuervo сообщил об открытии бара, на 100% созданного из агавы.

Бренд Jose Cuervo сообщил об открытии бара, на 100% созданного из агавы. Экологичные коктейльные бары. Discarded Spirits Co. создала «самый мусорный бар в мире».

Discarded Spirits Co. создала «самый мусорный бар в мире». Концепции эко-баров. Heineken Greener Bar экономит энергию и воду, а также сокращает отходы.

Оценка: 6,4.

Углеродно-нейтральная готовка

Домашняя кулинария без ущерба для окружающей среды

Тренд — Все больше брендов предлагают продукты, произведенные с нейтральным углеродным следом, — от растительного молока до оливкового масла.

Инсайт — Современные потребители хотят сделать экологичнее свои повседневные занятия. Они все чаще обращают внимание на бренды, которые стремятся к сохранению окружающей среды и по мере возможности сокращают или нейтрализуют свое влияние на нее.

Углеродно-нейтральные яйца. Respectful Eggs предлагает яйца от куриц бесклеточного содержания, в рационе которых отсутствует соя.

Respectful Eggs предлагает яйца от куриц бесклеточного содержания, в рационе которых отсутствует соя. Климатически нейтральное молоко. Бренд Neutral получает молоко от ферм, которые используют технологии снижения углеродного следа.

Бренд Neutral получает молоко от ферм, которые используют технологии снижения углеродного следа. Углеродно-нейтральные масла для готовки. west-bourne запускает экологичный набор масел авокадо для готовки.

west-bourne запускает экологичный набор масел авокадо для готовки. Углеродно-нейтральное молоко из бобовых. Wunda — новый бренд молока с использованием желтого гороха.

Оценка: 6,3.

Доступная веганская диета

Бренды стараются сделать растительные продукты более демократичными по цене

Тренд — Как правило, здоровые растительные продукты питания стоят дорого, но некоторые бренды намерены бороться с этим стереотипом. Они создают как веганские версии фаст-фуда, так и более утонченные предложения.

Инсайт — Совокупность таких факторов, как инфляция, высокая стоимость жизни и отсутствие повышения зарплат, заставляют потребителей делать покупки, ориентируясь на цены. Этот тренд сохраняется, и бренды, которые смогут предложить более дешевые варианты, завоюют наибольшее признание аудитории.

Доступная растительная продукция. Линейка свежей растительной продукции Amazon включает мясные и молочные альтернативы.

Линейка свежей растительной продукции Amazon включает мясные и молочные альтернативы. Романтические ужины из растительных продуктов. Специально ко Дню святого Валентина Tesco подготовила праздничные наборы из трех веганских блюд.

Специально ко Дню святого Валентина Tesco подготовила праздничные наборы из трех веганских блюд. Растительные консервы. Британский бренд Princes выпустил готовые к употреблению обеды, которые подходят для веганов и доступны по цене.

Британский бренд Princes выпустил готовые к употреблению обеды, которые подходят для веганов и доступны по цене. Печенье с крошкой из растительного шоколада. Burton's Biscuit разработала веганскую версию популярного продукта.

Burton's Biscuit разработала веганскую версию популярного продукта. Растительный аналог цыпленка. Vegan Fried Chick*n помогает британским потребителям отказаться от мяса.

Оценка: 5,8.

Микрозелень

Рестораны включают в меню блюда с этим ингредиентом

Тренд — Микрозелень набирает популярность, и многие выращивают ее дома. Этот тренд подхватывают и рестораны.

Инсайт — Сейчас потребители лучше понимают, из чего состоит их еда, и что им нужно, чтобы улучшить здоровье. Все больше потребителей предпочитают разнообразное питание диетам, и пищевые бренды реагируют, выделяя важнейшие ингредиенты в составе.

Доставка культивированного мяса. Жители Сингапура могут заказать три блюда с мясом от GOOD Meat.

Жители Сингапура могут заказать три блюда с мясом от GOOD Meat. Пицца с микрозеленью. Посетители ресторана Paper Thin Pizza смогут заменить базилик на пицце суперфудом — микрозеленью конопли.

Посетители ресторана Paper Thin Pizza смогут заменить базилик на пицце суперфудом — микрозеленью конопли. Телеужин с акцентом на свежую продукцию. В честь Национального дня телеужина компания Fresh представила здоровую версию ужина на скорую руку.

Оценка: 5,6.

Напитки для метавселенной

Производители выходят в виртуальный мир с цифровыми версиями напитков

Тренд — Алкогольные компании обращаются к метавселенной, чтобы создать цифровые брендовые активы. Компании выпускают коллекционные NFT вместе с физическими продуктами, чтобы создать присутствие в виртуальном мире и связать осязаемый и цифровой опыт.

Инсайт — Пространство метавселенной быстро привлекает внимание масс. Современная технология впечатляет потребителей, но кажется слишком сложной. Цифровые продукты, связанные с реальным миром через брендинг, создают чувство чего-то знакомого и позволяют лучше ориентироваться в новом пространстве.

Коллекционные NFT-коктейли. Цифровые активы от Eve Bar являются копиями знакомых напитков бара.

Цифровые активы от Eve Bar являются копиями знакомых напитков бара. Подкрепленные активами NFT виски. Специально к Лунному Новому году Rlon Wang и Glenfiddich создали токен для бутылки виски.

Специально к Лунному Новому году Rlon Wang и Glenfiddich создали токен для бутылки виски. Безалкогольное пиво. Новинка Bud Light Next не содержит углеводов и получила собственную коллекцию NFT.

Новинка Bud Light Next не содержит углеводов и получила собственную коллекцию NFT. Текила в формате фиджитал. Текила Patrón Chairman’s Reserve была представлена одновременно с первым невзаимозаменяемым токеном бренда.

Текила Patrón Chairman’s Reserve была представлена одновременно с первым невзаимозаменяемым токеном бренда. Вина, привязанные к NFT. Бренд Enigma, вдохновленный британскими дешифровщиками времен Второй мировой войны, распространял новый выпуск через аукцион.

Оценка: 6,9.

Гибриды ресторанов и магазинов

Они сочетают возможность поесть вне дома с розничной торговлей

Тренд — Хотя в розничных магазинах часто находятся заведения общественного питания, обратная модель — разместить в ресторане магазин — также набирает популярность. Такие пространства становятся более современными версиями того опыта, который популяризировали крупные ритейлеры.

Инсайт — Пандемия изменила то, как люди делают покупки и взаимодействуют с брендами. В условиях растущей популярности интернет-торговли людям требуется больше причин для шопинга вне дома. Теперь факторы удобства и впечатлений необходимо произвести и в традиционных магазинах.

Гибридные пространства, где можно сделать покупки и перекусить. Яркий пример — лондонский проект Pantechnicon от архитектурной компании Farrells.

Яркий пример — лондонский проект Pantechnicon от архитектурной компании Farrells. Гибриды кафе и розничной торговли. Компания Greggs открыла свое концепт-кафе во флагманском магазине fast-fashion бренда Primark.

Компания Greggs открыла свое концепт-кафе во флагманском магазине fast-fashion бренда Primark. Флагманские рестораны-бутики. Breitling представила флагманский магазин с кафе и рестораном.

Breitling представила флагманский магазин с кафе и рестораном. Гибридные продуктовые магазины для особых потребностей. В магазине Rundle General Store с продукцией, подходящей для аллергиков, разместилось и тематическое кафе.

Оценка: 7,4.

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Фото на обложке: Oleksandra Naumenko / Shutterstock