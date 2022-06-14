24 совета, которые помогут завоевать уважение и доверие среди коллег

Даже, казалось бы, незначительные действия могут приводить к большим переменам. Это актуально и для взаимоотношений в коллективе: если вы хотите, чтобы коллеги относились к вам с уважением и доверием, следуйте этим простым советам.

Улыбайтесь чаще

В течение рабочего дня можно как испытывать стресс, перенося его на окружающих, так и создавать атмосферу уверенности и легкости. Более того, улыбка влияет и на наш мозг, снижая тревожность и повышая настроение. Попробуйте улыбаться чаще на работе — и вы заметите разницу.

Внимательно слушайте других

Существует ошибочное представление о том, что можно завоевать уважение, если много говорить и постоянно делиться знаниями. Однако простого монолога недостаточно. Нужно научиться внимательно слушать и поддерживать коллег, а также учитывать их идеи, а не только свои собственные.

Устраивайте совместные обеды

Чтобы завоевать уважение, важно делать первый шаг и проявлять инициативу. Иногда для этого нужно выходить из зоны комфорта и пробовать что-то новое. Например, пригласить малознакомого коллегу на совместный или групповой обед.

Делитесь историями

Истории обладают уникальной способностью: они воздействуют на участки мозга, которые не затрагивают обычные беседы. Рассказы об интересных ситуациях из повседневной жизни — отличный способ продемонстрировать себя и свои увлечения.

Публикуйте полезный контент

Делиться знаниями можно не только в офисе, но и в интернете. Если у вас есть актуальная история, тематическое исследование или просто информация, заслуживающая внимания, попробуйте опубликовать ее онлайн-издании, блоге или даже в своих социальных сетях.

Не разговаривайте впустую

Вступайте в разговор, только если уверены в том, что это необходимо, а тема вам хорошо знакома. Со стороны всегда заметно, когда человек просто хочет высказать свое мнение, но не разбирается в вопросе.

Не позволяйте другим себя перебивать

Если вы замечаете, что вас часто перебивают и прерывают во время встреч и разговоров, то постарайтесь побороть эту тенденцию. Просто вежливо прервите человека, перебившего вас, и сообщите, что не успели закончить свою мысль, которая, по вашему мнению, очень важна.

Следите за своим внешним видом

Потрепанная одежда и непричесанные волосы, как правило, лишь отталкивают окружающих. Ухоженный внешний вид, в свою очередь, не только придает уверенности, но и во многом помогает получить восхищенные взгляды.

Сохраняйте спокойствие

Этот пункт дополняет первый совет, касаемый улыбки. Помните, что ваше спокойствие распространяется и на других, что ценится многими. Особенно это важно в стрессовые моменты, например во время пожарной тревоги.

Ведите светские беседы

Время от времени отходите от компьютера и заводите легкие разговоры с коллегами. Во время удаленной работы для этих целей можно воспользоваться электронной почтой и мессенджерами.

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Такими сообщениями можно не только напомнить людям о себе, и но показать свою инициативность в общении.

Разнообразьте электронные письма

Часто рабочая почта настолько перегружена, что люди начинают общаться простыми однострочными сообщениями, в которых отсутствует человеческое тепло. Чтобы это исправить, попробуйте время от времени добавлять к ним более личное обращение, смайлик или шутку.

Не сутультесь

Осанка и язык тела играют огромную роль в том, как нас воспринимают окружающие. Поэтому не стоит горбиться, сидя за рабочим местом. Поднимите голову, расправьте плечи и грудь — так коллеги с большей вероятностью обратят на вас внимание.

Устанавливайте зрительный контакт с собеседниками

Отведение взгляда во время разговора говорит о недостатке уверенности и доверия. В то же время зрительный контакт способствует обмену энергией между собеседниками и помогает установить более доверительную связь.

Тренируйте голос

Если вас часто перебивают, обратите внимание на тональность своего голоса. У некоторых людей она от природы более мягкая или низкая, из-за чего им не так легко управлять разговором. Если вы обладатель мягкого голоса, попробуйте вокальные упражнения.

Помогайте окружающим

Уделяйте время тому, чтобы помогать коллегам с вопросами, вызывающими у них затруднения. Это один из самых простых способов завоевать уважение.

Будьте инициативны

Если вам кажется, что какие-либо рабочие процессы можно улучшить, то обязательно предложите свою идею. А если коллеги и руководство ею заинтересуются, то возьмите на себя ответственность за ее реализацию.

Не бойтесь говорить «нет»

Не стоит соглашаться с тем, что, по вашему мнению, ошибочно. Часто мы боимся выступать против привычного положения дел. Однако его можно изменить, если высказаться, и попутно получить уважение тех, кто побоялся это сделать.

Организуйте свое рабочее пространство

Важен не только ваш внешний вид, но то, как выглядит ваше рабочее место. Чтобы сделать его чистым и организованным, потребуется всего несколько минут в день. Однако это не только произведет хорошее впечатление на коллег, но и положительно скажется на вашем психическом здоровье.

Проявляйте эмпатию

Многие лидеры отлично справляются с тем, чтобы вдохновлять людей и способствовать изменениям. Однако не все умеют прислушаться к командам и разбираться в их трудностях.

Чтобы показать себя как настоящего лидера, следует проявлять эмпатию и прислушиваться к мнению членов команд во время важных событий, например крупных организационных изменений.

Задавайте вопросы

Подходящие вопросы заставляют людей задумываться, действовать и вдохновляться. Они способны влиять на качество встреч и способствовать разработке лучших идей.

Не опаздывайте

Если не уважать окружающих, то и не стоит рассчитывать на уважение к себе. Это относится и к чужому времени. Старайтесь всегда приходить вовремя независимо от того, кто вас ожидает.

Предоставляйте обратную связь

Чтобы члены команды росли, руководитель должен давать полезный фидбек об их работе. Попробуйте поделиться своими знаниями и опытом с другими, чтобы помочь им быстрее достичь целей.

Прислушивайтесь к чужому фидбеку

В то же время будьте готовы выслушать чужие отзывы о своей работе, даже если это конструктивная критика. Вместо того, чтобы принимать ее на свой счет, лучше улучшать свои навыки на ее основе.

Используйте вдохновляющие слова

«Хорошо» и «прекрасно», «отлично» и «великолепно» — каждое из этих слов пробуждает разные чувства. Слова обладают великой силой. Отдавайте предпочтение тем, что вдохновляют людей.

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