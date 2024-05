8 психологических приемов, которые обеспечат уважение старших коллег

Старайтесь говорить медленнее

Торопливая речь создает впечатление, будто говорящий боится, что его перебьют. Или считает, что его мысли не так ценны, чтобы их слушать. Но как начать говорить медленнее?

Коуч по речи Джейми Чепмен считает: намеренно замедляя себя, мы делаем свою речь менее энергичной.

Вместо этого он советует два приема:

выделять некоторые слова,

специально делать паузы.

Вас перебили? Перебейте в ответ

Как быть с человеком, который бесцеремонно вмешался в разговор и перехватил инициативу?

Не допускайте этого. Спросите: «Можно мне договорить?». Не ждите паузы. Перебейте того, кто вас перебил. Это намного эффективнее, чем кажется.

Объясняйте картину в целом

То, что очевидно вам, может быть непонятно другим. Предоставьте им необходимую информацию и помогите увидеть целую картину. А если вы общаетесь с кем-то постарше, кто уже владеет ситуацией, он оценит ваши знания.

Избегайте вопросительных интонаций

Высказывание теряет эффект, если заканчивается на восходящей интонации. Если мы чувствуем неуверенность, в нашей речи появляются вопросительные нотки.

В результате мы теряем доверие и влияние, чего нам совсем не хочется. Требуется выразить неопределенность? Лучше используйте слова вроде «Я думаю, что…».

Важно: если кто-то другой говорит с вопросительной интонацией, не стоит смотреть на него свысока. Напротив, уделите этому человеку и его словам больше внимания.

Используйте речевые маркеры

Маркеры придают высказыванию структуру и последовательность, помогая яснее выразить мысли.

Например, коуч по коммуникациям Александр Лион советует использовать «во-первых», «во-вторых» и «в третьих», чтобы обозначать переходы между основными аргументами.

Речевые маркеры делают речь ясной, и вас будет легче услышать.

Пишите по делу

Сравните: «Отлично! Когда будет готов отчет?» и «PS: Смотрел кубок мира по футболу?».

Замечали, что коллеги постарше умеют писать короткие и прямые письма? При этом молодые сотрудники склонны использовать слова «дорогой» и «с наилучшими пожеланиями».

Откажитесь от дежурных фраз — пишите по делу и проявляйте искренность другими способами.

Используйте точки вместо восклицательных знаков

Посмотрите, насколько несерьезным выглядит email с изобилием восклицательных знаков.

Всем привет!

Совсем скоро наступит день, которого мы все так долго ждали! Уже завтра обсуждаем наши успехи и едим торт! Собираемся в 14:00!

До встречи!

А вот если заменить большинство восклицательных знаков на точки, письмо производит уже другое впечатление.

Всем привет!

Совсем скоро наступит день, которого мы все так долго ждали. Уже завтра обсуждаем наши успехи и едим торт. Собираемся в 14:00.

До встречи!

Занимайте больше пространства

Дебора Грюнфилд, профессор Стэнфорда и автор книги «Власть как искусство: почему мы можем больше, чем мы думаем» (Acting With Power: Why We Are More Powerful Than We Believe), отмечает: «Тот, кто играет по-крупному, должен занимать много места, выглядеть расслабленным и открытым».

Часто замечаете, что сидите со скрещенными ногами или сгибаетесь и кажетесь ниже? Расправьте плечи и постарайтесь занять как можно больше пространства.

Источник.

Фото на обложке: Unsplash