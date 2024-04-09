9 типов коллег, с которыми трудно работать

В материале — девять типов трудных коллег и советы о том, как с ними справляться.

Столкнулись со сложным человеком на работе? Чтобы научиться с ним взаимодействовать, для начала нужно определить, к какому типу он относится.

Эксперт в своем деле

Этот человек отлично разбирается в своей области и не боится сообщать об этом. В других людях ему важна компетентность, и он устанавливает очень высокие стандарты. Вы либо помогаете ему хорошо выполнять свою работу, либо сталкиваетесь с критикой с его стороны.

Защищайте свои границы и требуйте, чтобы коллега начал развивать межличностные и функциональные навыки.

Тайный стратег

Чтобы реализовать амбициозный план, такой коллега готов управлять другими как шахматными фигурами. Какими бы позитивными ни были его намерения, он может допускать ошибки в деталях и вызывать у людей ощущение, что ими манипулируют и их недооценивают.

Если вы можете говорить на его языке (рассматривать общую картину и мыслить стратегически), этого достаточно, чтобы побудить его использовать более широкий подход: учитывать интересы других и уделять внимание не только стратегии, но и задачам.

Убежденный идеалист

Этот принципиальный человек серьезно относится к работе и создает лояльные команды. Однако он может невзлюбить коллег, которые, по его мнению, не преданы своим принципам и недостаточно самоотверженны.

Чтобы наладить отношения с таким человеком, нужно показать, что вы следуете своим принципам. Не допускайте критики и осуждения с его стороны. Вместо этого предложите прийти к взаимному компромиссу, который позволит команде устойчиво развиваться.

Инициативный работяга

Такому коллеге свойственны находчивость и решительность. Он обожает трудности и не переносит тех, кто не любит трудиться. Он склонен брать на себя больше задач, чем ему под силу, и может пытаться сохранить это в секрете.

Защитите свои границы и сообщите, чтобы не будете брать слишком большой объем работы. Будьте прямолинейны и сохраняйте позитивный настрой — как правило, с «инициативным работягой» удается договориться.

Революционер

Этот человек с готовностью воспринимает новые идеи и масштабные перемены. Часто он начинает действовать, не согласовав свои действия с другими и не учитывая возможных последствий.

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Низкая продуктивность и выгорание? Это может исправить «сознательная негибкость»

Чтобы сработаться с революционером, нужно найти точки соприкосновения. Но даже в этом случае старайтесь не вовлекаться в его поспешные действия. Вместо этого помогайте поддерживать связь с возможными союзниками, избегайте выгорания и настаивайте на том, чтобы улучшить управление проектами.

Строитель империи

Такой человек харизматичен и дальновиден. Он поручает отдельные задачи последователям, а сам пытается получить больше контроля, чтобы избежать критики и сложностей.

Используйте подход «Да, и…», чтобы открыто обсуждать неопределенности и сложности. Например, можно сказать: «Да, план действий, который вы нам поручили, может сработать. И, возможно, сначала нам придется разобраться с этой проблемой».

Паникер

Такой коллега внимателен к деталям и готов помогать другим — за исключением тех случаев, когда из-за волнения он допускает ошибку или начинает заниматься микроменеджментом.

Предложите ему поддержку и наставничество, чтобы он не превратился в «трудного коллегу». Старайтесь избегать микроменеджмента с его стороны или же четко заявите, что такого не потерпите. Например, бросьте бумаги на стол и скажите: «Если вы знаете, как все нужно делать, почему бы вам не заняться этим вопросом».

Скала

Этот человек очень ответственен и предан своему делу. Однако он откажется от любой задачи, которую посчитает рискованной, непродуманной или менее важной, обычно не сообщая об этом.

Пригласите его поучаствовать в планировании более широкой картины — так он сможет понять общие приоритеты. Чтобы побороть его негибкость, объясните, что может произойти, если ваши требования будут проигнорированы.

Добряк

Это приятный и скромный коллега, которому все доверяют. Но, избегая конфликтов и перемен, он может оставить без внимания риски и упустить возможности.

Убедитесь, что коллега согласился на сложную задачу не для того, чтобы умиротворить вас, и действительно собирается ее выполнить. Научите его вести сложные разговоры. Не допускайте плохого поведения и низких стандартов со стороны других членов команды, которые «добряк» может игнорировать.

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