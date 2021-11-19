S&P Dow Jones Indices запустила индексы, учитывающие настроения пользователей Twitter

Прошлой зимой профессиональные инвесторы потеряли миллиарды долларов из-за пользователей Reddit, которые поддерживали «мемные акции» и разгоняли их стоимость . Теперь Уолл-стрит разрабатывает новые инструменты, чтобы отслеживать разговоры об акциях в социальных сетях.

18 ноября Twitter и S&P Dow Jones Indices объявили о запуске двух новых индексов, ориентированных на онлайн-сообщество. Они используют данные API Twitter, чтобы оценивать настроение пользователей в отношении компаний из S&P 500.

S&P 500 Twitter Sentiment Index отслеживает 200 крупнейших компаний из S&P 500, в отношении которых пользователи Twitter высказывались наиболее положительно.

отслеживает 200 крупнейших компаний из S&P 500, в отношении которых пользователи Twitter высказывались наиболее положительно. S&P 500 Twitter Sentiment Select Equal Weight Index — равновзвешенный индекс 50 компаний из S&P 500, получивших наиболее высокую оценку среди аудитории Twitter.

Индексы анализируют так называемые кэштеги (например $TSLA для Tesla) и отсеивают публикации, которые считаются спамом. Стоит отметить, что определить грань между спамом и скоординированной деятельностью в социальных сетях не так просто.

Запуск индексов позволит лучше понять настроение розничных трейдеров, численность которых продолжает расти.

Уолл-стрит приспосабливается к розничному инвестору

Инструменты для оценки общественного мнения существовали и раньше, но теперь Уолл-стрит будет уделять больше внимания настроениям в соцсетях и адаптировать свои стратегии в соответствии с ними. Уже сейчас институциональные инвесторы переоценивают влияние «коротких позиций» и следят за сообществами вроде WallStreetBets, чтобы заранее узнать, куда нанесет удар армия розничных игроков.

GameStop был предупредительным выстрелом.

В январе 2021 года розничные трейдеры объединились в социальных сетях, чтобы скупить акции GameStop, повысив цену акций и оказав давление на инвесторов с Уолл-стрит, которые занимались короткими продажами. Акции GameStop выросли: если в начале года они торговались по $17,25, то в конце того же месяца достигли пика в $347.

Почти год спустя стоимость ценных бумаг по-прежнему составляет $200 за акцию. Один хэдж-фонд, который делал ставки против GameStop, закрылся в июне 2021 года, а другой потерял 50% инвестиций в первом квартале 2021 года.

Теперь благодаря энтузиазму платформ вроде Reddit и возможности торговать без комиссий, спекулятивные акции стали почти обычным явлением. AMC, Bed Bath & Beyond, Nokia и Blackberry испытали аналогичные эффекты, вызванные бешеным интересом розничных трейдеров. Иногда розничные инвесторы превосходят числом институциональных, как в случае с AMC: розничным инвесторам принадлежит около 70% всех акций компании.

«Мемные» акции управляют рынком

Спекулятивная торговля процветала во время пандемии. Миллионы новых розничных трейдеров, более молодых и разнообразных, чем когда-либо, открыли брокерские счета.

В интернете уже давно обсуждают рынок акций — еще со времен инвестиционных форумов на Yahoo 1990-х годов. Но сейчас появляется все больше сообществ вроде WallStreetBets на Reddit и Discord, а также финансовых инфлюенсеров на YouTube, TikTok и Twitter, которые управляют целыми легионами пользователей.

В то время как шорт-сквиз GameStop начался только в январе 2021 года, в социальных сетях розничные трейдеры давно проявляли интерес к этому активу.

С января 2019 года по январь 2021 года число участников сообщества WallStreetBets на Reddit выросло в 4 раза: с 450 тыс. до 1,8 млн человек. К февралю 2021 года оно составило уже 8,5 млн.

Кроме того, Twitter является хорошо зарекомендовавшим себя источником финансовых новостей и разговоров об акциях. Twitter сообщает, что с 2019 по 2020 год, до роста «мемных» акций, обсуждение финансов в США выросло на 26%.

Новая эра для Уолл-стрит

Расстановка сил на Уолл-стрит уже меняется. Не все «мемные» акции входят в S&P 500. Например, GameStop, Bed Bath & Beyond и AMC не вошли в индекс. Однако Уолл-стрит, скорее всего, будет использовать эти индексы, чтобы отслеживать, какие акции нравятся розничным инвесторам, а также предвидеть любые радикальные изменения, когда они пересматриваются в начале каждого месяца.

Кевин Маллалли, профессор финансов Университета Центральной Флориды, считает, что «мемные» акции остаются исключением из правил. Институциональным инвесторам по-прежнему принадлежит большая часть капитала на Уолл-стрит. Но он полагает, что новые индексы и аналогичные инструменты определенно пригодятся.

«Если бы я был институциональным инвестором, я думаю, что [настроения в социальных сетях] имели бы для меня значение, — говорит он. — Возможно ли быть в безопасности, если толпа может выступить против меня?».

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