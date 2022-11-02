После покупки Маском Twitter начал терять рекламодателей и руководителей

Тем временем, обещания Маска смягчить контроль за контентом уже насторожили рекламодателей. Опасаясь, что это приведет к распространению токсичного контента, они приостанавливают сотрудничество с площадкой.

Сразу после покупки Twitter Илоном Маском социальная сеть столкнулась с оттоком рекламодателей и руководителей. Уволились по меньшей мере 5 топ-менеджеров, и, вероятно, за ними последуют и другие.

В понедельник одна из крупнейших рекламных компаний мира IPG выпустила рекомендацию для клиентов временно приостановить расходы в Twitter из-за проблем с модерацией. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на три источника, в распоряжении которых есть это сообщение.

Глобальный альянс за ответственные медиа, коалиция платформ, рекламодателей и отраслевых групп, которая борется с вредным контентом в социальных сетях, также заявила на этой неделе, что внимательно следит за планами Twitter в отношении модерации контента.

На прошлой неделе Илон Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд, и с тех пор социальная сеть переживает турбулентный период, приспосабливаясь к новой реальности. Маск сразу уволил главного CEO Twitter, финансового директора и других руководителей, а затем назначил в Twitter доверенных лиц и надежных инженеров из других своих компаний.

С тех пор Маск и его советники работали над изменениями продукта и сокращением кадров.

Менеджеры Twitter, в котором работает около 7500 сотрудников, сообщают, что завершают работу над списками высоко- и низкоэффективных работников, которые, скорее всего, будут использованы для увольнений. Хотя несколько человек уже были освобождены от должности, сроки и масштабы массовых увольнений остаются неопределенными.

Во вторник Маск объявил, что пользователи будут платить $8 в месяц за сервис Twitter Blue, который будет верифицировать пользователей галочкой. По его словам, подписчики будут видеть меньше рекламы, смогут размещать длинные видеоролики и читать платные материалы в новостных источниках, которые сотрудничают с Twitter.

Среди руководителей, покинувших Twitter в последние дни, были директор по маркетингу Лесли Берланд, руководитель отдела продуктов Джей Салливан, директор по работе с клиентами Сара Персонетт (отвечала за отношения с рекламодателями), глава отдела людей и разнообразия Далана Брэнд и исполнительный директор Ник Колдуэлл.

На прошлой неделе Персонетт встретилась с Маском, чтобы обсудить отношения Twitter с клиентами. После Маск опубликовал открытое письмо рекламодателям, в котором заявил, что Twitter не станет «бесплатным для всех адом», и анонсировал создание консультационного совета по вопросам модерации контента.

В твите о своем уходе она написала, что, по ее мнению, команда Маска «понимает важность соблюдения стандартов», установленных Глобальным альянсом за ответственные медиа.

В понедельник коалиция написала, что она следит за тем, как Twitter планирует создать панель для проверки модерации контента. Она обещала поделится своими оценками с представителями рекламной индустрии. Twitter является частью коалиции с момента создания группы в 2019 году.

«Для рекламодателей безопасность бренда не подлежит обсуждению», — написала группа.

На прошлой неделе General Motors заявила, что временно прекращает размещать рекламу в Twitter. GM — конкурент производителя электрокаров Tesla, который принадлежит Маску.

IPG — холдинговая компания с несколькими агентствами, занимающимися расходами на рекламу. Среди ее клиентов American Express, Coca-Cola, Johnson & Johnson, Mattel и Spotify. Ее подразделение Mediabrands управляет примерно $40 млрд маркетинговых инвестиций по всему миру.

Кэти Клампер, исполнительный директор Black Glass, консалтинговой компании, принадлежащей IPG, сказала, что они опросили многих своих клиентов, в том числе Walmart, Pepsi и Cadillac. Большинство заявили, что планируют приостановить свои расходы на Twitter до тех пор, пока у них не появится больше уверенности и ясности в том, в каком направлении движется платформа.

По ее словам, они активно следят за развитием событий и комментариями Илона.

Во вторник более 40 групп по защите гражданских прав направили открытое письмо 20 ведущим рекламодателям Twitter, призывая их приостановить рекламу в Twitter, если Маск отменит гарантии модерации контента платформы. Среди адресатов письма были топ-менеджеры таких компаний, как Amazon, CBS, Coca-Cola, Disney, Mondelez и Procter & Gamble.

«Если Илон Маск выполнит хотя бы часть того, что он уже пообещал сделать, то Twitter не будет и не может быть безопасной платформой для брендов, — говорится в нем. — Рекламодателям необходимы срочные действия».

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