Ультразвук и никакой термообработки: как стартап Sound Nutrition производит протеиновые батончики

Стартап Sound Nutrition использует необычный способ производства полезного перекуса: сухие ингредиенты формируются с помощью ультразвука. Это не только сокращает количество отходов, но и позволяет обойтись без наполнителей и связующих веществ.

Стартап Sound Nutrition выпустил новый продукт Sound Bite, призванный перевернуть представление о том, что такое протеиновые батончики. Компания предпочитает иной подход к созданию полезных перекусов — для формирования батончиков компания использует высокочастотный ультразвук с малой амплитудой.

Роберто Каподиечи, технический директор Sound Nutrition, изобрел технику ультразвуковой резки как способ устранения отходов при производстве продуктов питания. Позже он обнаружил, что этот подход можно использовать для придания формы сухим ингредиентам без термической обработки. Теперь компания применяет данный метод для придания овальной формы порошкообразным ингредиентам.

Дэвид Чо, директор по маркетингу Sound Nutrition, сказал, что одно из преимуществ использования звуковых волн состоит в том, что для создания формы больше не нужно использовать наполнители или связующие ингредиенты. Другие компании для этого используют финики или сироп из коричневого риса. Чо заметил, что эта технология также влияет на текстуру ингредиентов и обеспечивает насыщенный маслянистый вкус. Благодаря тому, что батончики не подвергаются термической обработке, они сохраняют свои питательные качества и вкус некоторых ингредиентов.

У Sound Bites четыре разных вкуса: «кокосовый сюрприз», «ванильный лайм», «мокко» и «шоколадно-малиновый». В протеиновые батончики обычно добавляют различные белковые изоляты, такие как соя или сыворотка, но Sound Nutrition для повышения содержания белка добавляет цельный яичный и сырный порошок. В составе нет натуральных или искусственных ароматизаторов. Для создания различных вкусов применяются порошок сока лайма и малины, а также молотая ваниль. Каждый батончик содержит 1 грамм сахара, а единственный используемый подсластитель — это аллюлоза, которая не содержит сахар.

Рынок протеиновых батончиков довольно обширен, и некоторые эксперты прогнозируют, что к 2027 году его стоимость достигнет $7 млрд. В настоящее время Sound Nutrition — единственная компания, использующая звуковые волны для производства пищевых продуктов. Чо заметил, что компания планирует использовать эту технологию для создания дополнительных производственных линий в будущем.

Стартап был запущен несколько месяцев назад, и сейчас его продукция доступна для покупки только на сайте. Коробка из 24 батончиков Sound Bites обойдется в $72.

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