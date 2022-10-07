Как попасть в сферу венчурного капитала необычным путем: 3 совета

Традиционно в сферу венчурного капитала приходят люди, имеющие образование в области финансов или семейные связи. Однако индустрия начинает расширяться. Советами о том, как стать таким специалистом, имея совершенно иной опыт, поделилась Джанин Сикмейер, венчурный капиталист и бизнес-ангел.

Погрузитесь в среду

Самообразование — ключевой шаг к тому, чтобы попасть в сферу венчурного капитала. Сикмейер рекомендует изучать информацию любыми возможными способами: слушать подкасты, подписываться на рассылки и читать экспертов в социальных сетях.

Получить практический опыт помогут группы бизнес-ангелов (компании, состоящие из нескольких бизнес-ангелов) и SVP (special purpose vehicles или проектные компании — группы бизнес-ангелов, которые совместно инвестируют в стартап). Так вы узнаете, как оцениваются и заключаются сделки, не отказываясь при этом от основной работы.

Еще один способ набраться опыта, не меняя работу полностью, — внештатные позиции в небольших венчурных компаниях с такими задачами, как оценка рынков и помощь со сделками.

Совет: некоторые организации стремятся больше инвестировать в определенные индустрии, например в криптовалютную. Если у вас есть опыт в какой-либо области, включите его в свой набор навыков.

Заведите знакомства

По словам Сикмейер, работать с людьми, которые немного вас опережают, — крайне эффективный подход, особенно для тех, у кого нет опыта в сфере венчурного капитала.

Сикмейер работает наставником в организации Gen Z VCs, которая обучает новое поколение венчурных капиталистов. Она утверждает, что такие сообщества помогают завести полезные знакомства среди будущих коллег и менторов.

Нет ничего плохого в том, чтобы заводить друзей в этой сфере, но Сикмейер советует новичкам не следовать мнению большинства. «Идти против сложившегося порядка и поступать по-своему — лучший способ преуспеть», — говорит она.

Выясните, как создаются стартапы

Как и любая другая индустрия, VC требует упорного труда и формирования навыков. Важно разобраться в том, что представляет из себя сектор в целом и сама работа — это поможет убедиться, что вы движетесь в верном направлении.

«Вам предстоит не только общаться с основателями и инвестировать в том, что вы считаете крутым», — говорит Сикмейер.

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Самый важный навык — знать, что нужно для запуска стартапа. И, как утверждает Сикмейер, он есть не у каждого специалиста. Конечно, не стоит запускать стартап лишь для того, чтобы потом начать карьеру в венчурном капитале. В качестве альтернативы можно устроиться в компанию на ранней стадии — так вы увидите, как она строится изнутри.

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