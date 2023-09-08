Власти США платят майнерам миллионы долларов за то, чтобы те приостанавливали добычу биткоинов

Этим летом США столкнулись с аномальной жарой — особенно пострадали южные штаты, в том числе Техас. Миллионы людей спасаются с помощью кондиционеров, что сильно нагружает электросети. И местные майнеры нашли способ заработать на этом.
Только в августе ERCOT, крупнейший поставщик электроэнергии в Техасе, предоставил криптокомпании Riot Platforms энергетические кредиты на сумму $31,7 млн — лишь за то, что та сократила энергопотребление в период жары.
На этой неделе Техас оказался на грани того, чтобы начать временно отключать электроэнергию. Недавно ERCOT впервые с 2021 года объявил о чрезвычайной ситуации из-за роста температуры и энергопотребления, связанного с использованием кондиционеров.
Между тем, к концу августа Riot удалось добыть только 333 биткоина, что составляет примерно $8,9 млн. И это приносит пользу в первую очередь самой компании.
Недавно в Техасе приняли два законопроекта, направленные на ограничение подобных операций. Взамен компаниям будут платить больше, чем они могли бы заработать на майнинге.
Читайте по теме:
Майнинг повышает загрязнение воздуха и стоимость электроэнергии в США — расследование New York Times
Такую схему в Riot считают большим успехом. «Август стал для Riot знаковым месяцем, когда мы продемонстрировали преимущества нашей уникальной энергетической стратегии, — заявил CEO Джейсон Лес. — Эти кредиты значительно снижают затраты Riot на добычу биткоинов и является ключевым элементом в том, чтобы сделать Riot одним из производителей биткоинов с самыми низкими затратами в индустрии».
В то же время финансовые показатели Riot снижаются.
- 2021 год выдался удачным, и доходы компании взлетели почти на 8000%.
- Однако в 2022 году стоимость криптовалют упала, и Riot потеряла $500 млн.
- Сейчас дела у компании дела обстоят не намного лучше: в последнем квартале ее убытки составили $27,7 млн.
Фото на обложке: Mark Agnor /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как и где купить криптовалюту в России?
- 2 Как NFT покоряют Биткоин и почему часть пользователей выступает против
- 3 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
- 4 Альтернатива доллару и евро — в какие криптовалюты сейчас можно вложиться
- 5 Легальная сторона криптовалют: где можно купить биткоин по закону?
ВОЗМОЖНОСТИ
08 сентября 2023
09 сентября 2023
10 сентября 2023