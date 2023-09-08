Этим летом США столкнулись с аномальной жарой — особенно пострадали южные штаты, в том числе Техас. Миллионы людей спасаются с помощью кондиционеров, что сильно нагружает электросети. И местные майнеры нашли способ заработать на этом.

Только в августе ERCOT, крупнейший поставщик электроэнергии в Техасе, предоставил криптокомпании Riot Platforms энергетические кредиты на сумму $31,7 млн — лишь за то, что та сократила энергопотребление в период жары.

Власти США платят майнерам миллионы долларов за то, чтобы те приостанавливали добычу биткоинов