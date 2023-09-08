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Истории

Власти США платят майнерам миллионы долларов за то, чтобы те приостанавливали добычу биткоинов

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Этим летом США столкнулись с аномальной жарой — особенно пострадали южные штаты, в том числе Техас. Миллионы людей спасаются с помощью кондиционеров, что сильно нагружает электросети. И местные майнеры нашли способ заработать на этом.

Только в августе ERCOT, крупнейший поставщик электроэнергии в Техасе, предоставил криптокомпании Riot Platforms энергетические кредиты на сумму $31,7 млн — лишь за то, что та сократила энергопотребление в период жары.

Власти США платят майнерам миллионы долларов за то, чтобы те приостанавливали добычу биткоинов

На этой неделе Техас оказался на грани того, чтобы начать временно отключать электроэнергию. Недавно ERCOT впервые с 2021 года объявил о чрезвычайной ситуации из-за роста температуры и энергопотребления, связанного с использованием кондиционеров.

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Между тем, к концу августа Riot удалось добыть только 333 биткоина, что составляет примерно $8,9 млн. И это приносит пользу в первую очередь самой компании.

Недавно в Техасе приняли два законопроекта, направленные на ограничение подобных операций. Взамен компаниям будут платить больше, чем они могли бы заработать на майнинге.

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Такую схему в Riot считают большим успехом. «Август стал для Riot знаковым месяцем, когда мы продемонстрировали преимущества нашей уникальной энергетической стратегии, — заявил CEO Джейсон Лес. — Эти кредиты значительно снижают затраты Riot на добычу биткоинов и является ключевым элементом в том, чтобы сделать Riot одним из производителей биткоинов с самыми низкими затратами в индустрии».

В то же время финансовые показатели Riot снижаются.

  • 2021 год выдался удачным, и доходы компании взлетели почти на 8000%.
  • Однако в 2022 году стоимость криптовалют упала, и Riot потеряла $500 млн.
  • Сейчас дела у компании дела обстоят не намного лучше: в последнем квартале ее убытки составили $27,7 млн.

Источник.

Фото на обложке: Mark Agnor / Shutterstock

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