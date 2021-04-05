Как сеть быстрого питания Taco Bell стала популярна среди веганов и вегетарианцев

В августе прошлого года сеть ресторанов быстрого питания Taco Bell решила убрать из своего меню картошку. Это вызвало волну негодования со стороны вегетарианских поклонников бренда. В результате в начале этого марта Taco Bell все же вернула в меню блюда из картофеля (Spicy Potato Soft Taco и прочие). Разбираемся, как компании удалось охватить растущую потребность в растительном питании и чем она выделяется среди других сетей.

После того, как Taco Bell решила «упростить меню», под каждым постом в социальных сетях компании появлялись комментарии от тех, кто огорчен этим изменением. «Мне кажется, будто я слышала об этом практически от каждого жителя страны», — сообщила руководитель по инновациям в области питания Taco Bell Лиз Мэтьюз.

Но то, что Taco Bell, вероятно, считает любовью клиентов к картошке и бренду в целом, на самом деле говорит о его привлекательности для вегетарианцев и веганов. Действительно, путь в эту сторону компания прошла довольно незаметно.

В 2015 году Taco Bell стала первой национальной сетью, предлагающей блюда, сертифицированные Американской вегетарианской ассоциацией (American Vegetarian Association).

В 2019 году, спустя год после того, как компания убрала из основного меню искусственные красители и ароматизаторы, был запущен отдельный вегетарианский раздел.

Сейчас даже PETA рекламирует разнообразие вегетарианских и веганских опций в Taco Bell.

От других сетей быстрого питания Taco Bell также отличает то, что растительные позиции были частью его основного меню в течение многих лет. «Наш буррито с фасолью — второй по популярности продукт в меню. Поэтому даже те, кто не является вегетарианцем, едят растительные блюда в Taco Bell», — рассказал один из представителей компании в 2016 году.

Кроме того, в прошлом году Taco Bell представила мексиканскую пиццу (Mexican Pizza), которая также стала популярной среди вегетарианцев. Дело в том, что при заказе говядину можно с легкостью заменить на фасоль.

Рынок вегетарианской продукции продолжает расти, и к нему активно присоединяются многие сети.

По данным Gallup poll, в 2018 году всего 5% американцев считали себя вегетарианцами.

В то же время за последние 15 лет число последователей растительной диеты среди жителей США выросло более чем на 300%.

Тенденция набирает популярность и у молодых поколений: недавнее исследование Aramark показало, что минимум 79% представителей поколения Z стремятся употреблять растительные блюда один или два раза в неделю.

Чтобы удовлетворить меняющимся потребностям, Taco Bell предлагает не только буррито с фасолью и возможность заменить ингредиенты животного происхождения. Теперь в пунктах заказа сети представлена функция под названием Veggie Mode, которая показывает большую часть меню с уже включенными вегетарианскими ингредиентами. Позднее в этом году компания также представит новый растительный белок, разработанный в партнерстве с Beyond Meat.

Исторически Taco Bell была популярна среди непредвзятых потребителей, поэтому такая эволюция выделяет ее среди других ресторанных сетей, которые всегда пытались всем угодить. А умение привлечь в ряды своих клиентов подрастающее поколение вегетарианцев и веганов действительно достойно внимания.

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