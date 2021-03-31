Стартап Nourish Ingredients разрабатывает жиры, которые помогут разнообразить вкус растительного мяса

Сейчас индустрия растительного мяса оценивается почти в $20 млрд. Компании пытаются наполнить полки супермаркетов и рестораны альтернативным продуктом, снизив при этом вред для экологии. Но такое мясо все же уступает по вкусу обычному: жиры в нем заменяют пальмовым и кокосовым маслами. А их производство также влечет за собой ряд экологических проблем.
Поэтому Nourish Ingredients решила сосредоточиться на создании альтернативных жиров, которые, как считают создатели, и делают мясо вкусным.
Стартап Nourish Ingredients был запущен в Австралии в городе Канберра. Он собрал $11 млн финансирования от Horizons Ventures, которую поддерживает гонконгский миллиардер и спонсор Impossible Foods Ли Ка-шинг, а также инвестиционной компании Main Sequence Ventures, основанной Государственным объединением научных и прикладных исследований (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation — CSIRO).
В 2013 году в этой организации и встретились два основателя Nourish Ingredients Джеймс Петри и Бен Лейта. Петри специализировался в сельскохозяйственных культурах и возглавлял разработку рапсового масла с омега-3. У Лейта был опыт в химии и биопластике.
Ранее оба они работали в компании, которые стремилась увеличить производство масла на предприятиях, в чем и была заинтересована CSIRO в 2017 году. Как только рынок альтернативного мяса начал развиваться, оба предпринимателя обратили внимание на возможность создать альтернативу животным жирам.
Инновационный подход Nourish Ingredients заключается в использовании бактерий вместо растений. Стартап задействует бактерии или организмы, вырабатывающие значительное количество триглицеридов и липидов, например род грибов Yarrowia. По словам Петри, эти организмы можно настраивать, чтобы создавать животные жиры, придающие мясу вкус.
Основатели Nourish Ingredients отмечают: именно жиры позволяют различать разновидности мяса на вкус.
Сейчас в Nourish Ingredients работают 18 сотрудников. Компания уже привлекла нескольких клиентов как в сфере производства растительных, так и рекомбинантных белков.
Другие стартапы и устоявшиеся компании также обладают технологиями, которые позволяют выйти на этот рынок. Например, Geltor, которая специализируется на коллагене, и Solazyme, производящая специализированные масла и химикаты на биологической основе.
Как отмечает партнер Main Sequence Ventures Фил Морле, жиры, не содержащие животных продуктов и имитирующие их вкус, станут следующим прорывом в индустрии. «Nourish Ingredients нашли экологичный способ создать вкусный продукт, и мы рады присоединиться к ним на раннем этапе», — добавил он.
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