Британская компания создала куртку, которая может обмануть инфракрасную камеру

Человечество давно мечтает о технологии невидимости. Но до сих пор она казалась скорее явлением из области научной фантастики. Компания Vollebak собирается это изменить. Недавно она представила куртку, которая может казаться холодной или теплой в инфракрасном спектре, а через 5-10 лет собирается выпустить на рынок аналог «плаща-невидимки».

Не так давно, в 2016 году, исследователи пришли к выводу, что в соответствии с фундаментальными законами физики существование настоящего плаща-невидимки невозможно. В прошлом работа над технологией невидимости предполагала создание объектов, блокирующие электромагнитные волны определенной длины. Но когда нужно было отразить весь спектр волн, они не работали.

Возможно, сейчас это изменилось. Патент 2019 года канадской компании Hyperstealth Technology, предполагает, что можно изгибать поток света вокруг объекта, используя «квантовую невидимость», чтобы заставить его исчезнуть — хотя и не полностью.

С тех пор военные по всему миру пытаются применить идею на практике. В 2020 году Министерство обороны Израиля и компания Polaris Solutions анонсировали 500-граммовый тепловизионный маскирующий лист с полимерами, который позволяет скрыть за ним человека или объект.

Однако новый метод предполагает, что направление, которое казалось бесперспективным, может иметь шанс.

Компания Vollebak (наиболее известна благодаря пуленепробиваемой куртке, одежде с добавлением меди для уничтожения вирусов и футболке из водорослей, которая высыхает за 12 недель) в сотрудничестве с британским ученым разработали прототип тепловой камуфляжной куртки, котораядолжна стать первым шагом к созданию плаща-невидимки.

Материал был создан Коскуном Кокабасом, профессором материалов для 2D-устройств в Манчестерском университете и Национальном центре графена. В 2019 году Vollebak обратилась к Кокабасу и предложила сотрудничество, чтобы попытаться дальше развивать технологию.

Спустя три года Vollebak и Kocabas наконец-то готовы представить свою тепловую камуфляжную куртку.

В отличие от подхода, который был признан невозможным в 2016 году, эта технология основана на слоях графена.

Фото в тексте: Vollebak

Куртка состоит из 42 графеновых панелей площадью около 5 кв. см, которые прикреплены к ее внешней стороне и управляются за счет плотности электронов материала. На ее поверхности располагается многослойное графеновое покрытие. Между ионами в слоях графена находится жидкость, примерно как в литий-ионной батарее.

Напряжение передается через слои с помощью компьютерной программы, которая заряжает ионы внутри жидкости между более чем 100 слоями графена, которые накапливают электроны.

«В целом, мы управляем электроном на графене», — говорит Кокабас.

В результате графен из поглощающего материала превращается в отражающий. Пока что метод работает для инфракрасного теплового излучения. Почти беспрецедентная проводимость графена при подаче напряжения позволяет ему управлять оптикой любого предмета одежды, на который он нанесен.

Каждую из этих 42 панелей можно рассматривать как пиксель на дисплее, которым можно управлять индивидуально, объясняет сооснователь Vollebak Стив Тидболл.

«Проще говоря, мы можем включать и выключать его, — говорит сооснователь Vollebak. — Немного более сложный подход заключается в том, что вместо включения и выключения мы можем контролировать, сколько теплового излучения испускает каждая из этих панелей».

Таким образом, панели могут обмануть инфракрасную камеру, заставив ее думать, что горячие панели выглядят холодными, или холодные панели выглядят горячими.

Конечно, каждую панель требуется запрограммировать и передать сигнал на микроконтроллер, установленный внутри корпуса. Затем этот микроконтроллер управляет напряжением, проходящим через каждую панель на куртке, с разной скоростью, в зависимости от желаемой схемы.

«Самое главное, что это происходит без изменения температуры самой куртки, — говорит Тидболл. — Меняется лишь тепловое излучение».

Андреа Алу, профессор физики имени Эйнштейна в Городском университете Нью-Йорка и один из исследователей, который в 2016 году заявил, что плащ-невидимка теоретически невозможен, отказался комментировать утверждения Воллебака, поскольку в нем отсутствовала подтверждающая научная статья, рецензируемая экспертами.

Фото в тексте: Vollebak

Марио Пелаес-Фернандес, постдок из Университета Лилля, специализирующаяся на материалах, связанных с графеном, говорит, что настраивать ионные жидкости при помощи электричества, чтобы информировать панели, какую температуру они должны отображать, «изобретательно и, вероятно, очень дорого на данный момент». Использование этой технологии, добавляет она, «безусловно, осуществимо».

Однако она скептически относится к вероятности того, что куртка в будущем превратится в мантию-невидимку, поскольку инфракрасное излучение отличается от видимого. Кроме того, любой источник света будет помехой.

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Несмотря на смелые заявления, Тидбалл и Vollebak открыто заявляют, что это не более чем доказательство концепции. В отличие от некоторых других инноваций, разработанных компанией, тепловая камуфляжная куртка еще не поступила в продажу и это вряд ли произойдет в ближайшее время. Кроме того, пока куртку необходимо подключать к компьютеру с помощью проводов.

«В конечном счете, до настоящей невидимости придется подождать еще 5-10 лет», — говорит Тиндалл. Придется также решить, как уменьшить куртку так, чтобы можно было продавать ее.

«Обманывать инфракрасные камеры — лишь шаг на пути к цели», — признает сооснователь Vollebak.

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Фото на обложке: Vollebak