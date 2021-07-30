Возрождение магазинов на диване: будущее соцсетей за стриминг-продажами

Стриминг-продажи набирают популярность во всем мире. В Китае во время трансляций в социальных сетях можно купить не только одежду и косметику, но и еду и напитки. Тем временем, все больше сервисов и платформ добавляют функции, призванные упростить продажу товаров. Рассказываем, какие бренды уже начали использовать преимущества нового канала продаж.
В апреле сеть товаров для животных Petco организовала в Facebook необычную трансляцию: собака по кличке Синди шагала по подиуму в зелено-голубом надувном жилете за $29,99. В качестве моделей на показе выступали животные из приютов. Каждый зритель мог приобрести такой жилет и другие товары для питомцев в режиме реального времени.
Мероприятие, организованное американской телеведущей и инфлюенсером Ариэль Ванденберг, стало первым шагом компании Petco в сфере стриминг-продаж. Это было нечто среднее между Вестминстерской выставкой собак и магазином на диване. Бренд решил таким забавным способом повысить осведомленность клиентов, увеличить продажи и найти собакам хозяев.
В мире покупки в прямом эфире все еще находятся в зачаточном состоянии, но популярность этого подхода в Китае говорит о том, что скоро этот тренд придет и в другие страны. Бренды и инфлюенсеры в социальных сетях смогут привлекать платежеспособную аудиторию и продвигать свои товары и услуги.
Китайские истоки тренда
По прогнозу Insider Intelligence, в 2021 году стриминг-продажи принесут Китаю $132 млрд, то есть около 37% от всей социальной коммерции (продажи в социальных сетях) в стране. К 2023 году эти показатели будут равны $281 млрд и 60% соответственно.
В отличие от других стран, где во время трансляций предлагают в основном одежду и косметику, в Китае бренды и инфлюенсеры продают в прямых эфирах буквально все — даже еду и напитки.
«Поведение потребителей в Китае сейчас очень отличается от всего мира, — заявил Блейк Дреш, аналитик Insider Intelligence. — В Китае блогер может быстро продать в сети лимитированную коллекцию одежды. Покупатели также смотрят эти трансляции, чтобы найти и другие повседневные товары. В Америке такого не происходит».
Социальная коммерция в США в принципе сильно отстает от Китая, а продажи в прямом эфире — тем более. В этом году розничные продажи через социальные сети в Китае составили $352 млрд —примерно в 10 раз больше, чем в США.
Новая ниша
На американском рынке все чаще стали появляться различные эксперименты, подобные показу мод Petco. «Стриминг-продажи — это медленно развивающаяся тенденция, ускоренная пандемией», — говорит Дреш.
Социальные сети все больше стремятся побудить пользователей тратить деньги на их платформах.
Facebook недавно представил шоу Live Shopping Friday, в котором такие бренды, как Petco и Abercrombie & Fitch, будут продавать товары в прямых эфирах. В Instagram любой бренд или блогер также могут использовать Live Rooms для стриминг-продаж.
В мае Pinterest также протестировал подобную функцию на трехдневном интерактивном мероприятии с участием Джонатана Ван Несса и модельера Ребекки Минкофф.
Фото в тексте: I AM NIKOM /
В TikTok уже давно появилась возможность продавать и покупать товары. В приложении Douyin, которое также принадлежит ByteDance, существует очень продуманная система электронной коммерции. В 2020 году она принесла компании $77 млрд, преимущественно благодаря стриминг-продажам.
«Судя по всему, TikTok планирует активно инвестировать в эту сферу, поддерживать авторов и дать им возможность продавать товары прямо на платформе. Также сервис будет развивать стриминг-продажи в различных категориях, включая моду, бьюти-сферу, стиль жизни, технологии», — написал Тэ Ким, обозреватель Bloomberg.
Amazon Live
Amazon, крупнейший сайт электронной коммерции в США, также имеет функцию прямых трансляций под названием Amazon Live, которую компания использует для специальных мероприятий, например Prime Day. С ее помощью другие продавцы могут демонстрировать свои продукты. Но вопрос состоит в том, будет ли покупателям также удобно совершать покупки в Amazon Live, как в Instagram.
В социальных сетях инфлюенсеры могут рассчитывать на доверие со стороны своих подписчиков. По словам Алессандро Больяри, CEO Influencer Marketing Factory, в прямом эфире блогеры могут представлять новинки продукции, делая ставку на ограниченность тиража.
Успешный опыт Petco
По данным компании, мероприятие Petco на Facebook посмотрело почти 1 млн человек в Facebook, что увеличило посещаемость сайта Petco на 12%. Компания заявила, что дважды окупила свои вложения в мероприятие.
После такого положительного опыта, сеть зоотоваров провела еще одно подобное мероприятие в Facebook с бывшей олимпийской гимнасткой Габби Дуглас и дрессировщиком Даррисом Купером.
«Когда потребители ищут одежду, корм и другие товары для питомцев, они, как правило, смотрят на профили брендов в соцсетях. Это дает компаниям возможность привлечь клиентов на раннем этапе», — сказал Джей Альтшулер, вице-президент по медиатрансформации в Petco.
То, что происходит сейчас с электронной коммерцией, больше похоже на возрождение торгового центра. «Только теперь социальные сети — это торговый центр, где люди будут открывать для себя новые продукты», — рассуждает Дреш.
Фото на обложке: Zivica Kerkez /
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