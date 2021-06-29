Почему нехватка воды все больше беспокоит крупный бизнес

Аналитики банка Barclays назвали нехватку воды «важнейшей экологической проблемой» для мирового сектора потребительских товаров. Дефицит этого ресурса грозит отрасли ущербом в $200 млрд, однако риски часто недооценивают из-за его относительно невысокой стоимости. Эксперты предупреждают: даже компании, который не испытают значимого ущерба, должны быть готовы к перебоям воды.

В аналитической записке Barclays, опубликованной 14 июня, нехватка воды определена как «важнейшая экологическая проблема» для мирового сектора потребительских товаров. Он включает все — от продуктов питания и напитков до сельскохозяйственной и табачной промышленности.

Считается, что сектор потребительских товаров наиболее уязвим перед нехваткой воды. По оценке банка, дефицит этого ресурса грозит ему ущербом в $200 млрд.

Это объясняется сильной зависимостью от сельскохозяйственных товаров, уязвимостью к колебаниям цен на воду и операционным рискам, включая сбои в результате экстремальных явлений (засухи и наводнения), а также штрафы и судебные иски, связанные с загрязнением.

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Банк обнаружил, что по сравнению с концом 2019 года количество упоминаний воды в корпоративных отчетах выросло на 43%. Это указывает растущую осведомленность корпораций о рисках, связанных с чистой водой и санитарией.

Тем временем, экологичные инвесторы, кажется, уделяют приоритет другим вопросам. «Наши недавние переговоры с инвесторами показывают, что многие фокусируются преимущественно на потенциальном влиянии роста затрат, связанных с выбросами углекислого газа», — отмечают аналитики Barclays.

Исследование показало, что потенциальные финансовые последствия рисков, связанных с водой, вероятно, будут в три раза выше, чем риск выбросов углерода.

Цена бездействия

«Нехватка воды действительно важна, потому что, когда она заканчивается, возникают действительно серьезные проблемы, и ввиду низкой цены воды это один из классических внешних рисков, — отмечает Бет Беркс, директор по устойчивому финансированию S&P Global Ratings, в телефонном разговоре с CNBC. — Этим ресурсом нужно управлять очень тщательно и вдумчиво, и у нас не всегда есть тот естественный ценовой сигнал, который помогает нам сохранить его».

Цены на воду, как правило, не отражают ее нехватку, особенно потому, что ее использование часто обходится очень дешево или даже бесплатно. Однако многие отрасли экономики основаны на доступности воды, и аналитики Barclays связывают последнее повышение мировых цен на воду с растущей нехваткой этого актива.

По оценкам Barclays, так называемая «истинная стоимость» воды в три-пять раз выше, чем цена, которую в настоящее время платят компании. Этот вывод сделан с учетом прямых и косвенных затрат, связанных с нехваткой воды, и других рисков.

Предупредительные меры обойдутся мировому сектору потребительских товаров в $11 млрд. Стоимость бездействия примерно в 18 раз выше.

Уязвимость агропрома считается «ключевым фактором» финансового риска, связанного с нехваткой воды. Банк отмечает, что для таких сельскохозяйственных предприятий, как ABF и Tyson Foods, влияние этого фактора на показатель EBITDA составит 22%.

Наиболее подверженными риску Barclays называет Unilever, Colgate и производителя чистящих средств Reckitt Benckiser — даже при наименее экстремальных условиях для них это 40-50% EBITDA.

К 2030 Reckitt Benckiser собирается стать водно-позитивной компанией — то есть производить больше чистой воды, чем потребляет. План будет внедрен в локациях, где наблюдается нехватка ресурса (сейчас у производителя 20 таких площадок). Компания уже начала серию слушаний с ключевыми заинтересованными сторонами, на которых обсуждается изменение климата и риски для водных ресурсов.

«Мы осознали влияние нехватки воды на людей, их жизнь, здоровье, а также на наш бизнес, Вот почему благодаря нашим брендам мы обеспечили лучший доступ к безопасной воде и гигиене во многих местах, испытывающих нехватку воды», — отметил представитель Reckitt Benckiser, имея в виду Индию, Пакистан и Бангладеш.

Unilever и Colgate не ответили на запрос о комментариях.

Физические, репутационные и регуляторные риски

S&P Global Ratings отмечает, что, хотя нехватка воды редко оказывает прямое влияние на кредитоспособность бизнеса, проблема может иметь другие неявные последствия — физические, репутационные и регуляторные.

Например, в 2018 году в Германии грузовые баржи на реке Рейн, одном из важнейших судоходных маршрутов континента, из-за критически низкого уровня воды столкнулись с проблемами при погрузке и транспортировке. Это привело к остановке производства в некоторых местах, увеличению производственных затрат и нарушению цепочек поставок в некоторых частях промышленного центра Европы.

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За последние годы некоторым брендам пришлось отказаться от строительства новых объектов. Constellation столкнулся с такой проблемой в Мексике, а Coca-Cola — в Индии. Причиной стали массовые протесты из-за количества воды, которое потребуется для этих объектов.

По словам аналитиков Barclays, повышаются и штрафы за загрязнение воды.

«Я не думаю, что цены на воду сами по себе могут значительно вырасти из-за социальных последствий такого выбора. Таким образом, скрытые издержки дефицита, влияющие на финансовые результаты, могут возникнуть при поиске альтернативных источников воды, когда вашей воды недостаточно, — говорит Беркс. — Если приходится подавать воду по трубам издалека, устанавливать опреснение, чтобы увеличить количество доступной пресной воды, все это повышает затраты на инфраструктуру и электроэнергию», — добавляет она.

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