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Инструкция: как организовать групповой звонок в WhatsApp

Истории
Анна Полякова
Анна Полякова

Редактор

Анна Полякова

В WhatsApp можно проводить небольшие видеоконференции, на которые получится пригласить до четырех человек. Этот сервис выгодно отличается от FaceTime доступностью и на iOS, и на Android, а от Zoom — наличием сквозного шифрования. Рассказываем, как организовать групповой звонок в WhatsApp.

Инструкция: как организовать групповой звонок в WhatsApp

Из раздела «Звонки»

  • Зайдите в раздел «Звонки» и нажмите на кнопку с телефонной трубкой и знаком плюс.
  • Нажмите «Новый групповой звонок»
  • После этого откроется ваш список контактов. Вы можете найти нужных людей, введя их имена в поисковой строке, которая находится вверху экрана. Чтобы добавить человека к звонку, нажмите на его имя.
  • Затем нажмите на кнопку с видеокамерой, чтобы начать видеовызов, или на кнопку с телефонной трубкой, чтобы начать аудиовызов. Во время группового звонка в WhatsApp нельзя изменить видеовызов на аудиовызов и наоборот, поэтому заранее определитесь, какой вариант для вас предпочтительнее.

Из группового чата

  • Зайдите в раздел «Чаты» и откройте нужный групповой чат.
  • Нажмите на кнопку с телефонной трубкой и знаком плюс.
  • После этого откроется список участников чата. Чтобы добавить человека к звонку, нажмите на его имя.
  • Затем нажмите на кнопку с видеокамерой, чтобы начать видеовызов, или на кнопку с телефонной трубкой, чтобы начать аудиовызов.

Сейчас WhatsApp выпускает обновление, которое позволит запускать вызовы непосредственно из групповых чатов, включающих в себя до четырех человек. Прямо в беседе появятся кнопки для начала видео- или аудио-звонка без промежуточных шагов. В WhatsApp говорят, что пока эта функция доступна не всем пользователям.

Из разговора один на один

  • Зайдите в раздел «Чаты» и откройте чат с нужным человеком.
  • Далее нажмите на кнопку с видеокамерой, чтобы начать видеовызов, или на кнопку с телефонной трубкой, чтобы начать аудиовызов.
  • После начала разговора один на один вы сможете добавить к нему еще одного-двух участников, нажав на кнопку с силуэтом человека и знаком плюс.
  • Это действие откроет ваш список контактов. Найти людей можно с помощью поисковой строки вверху экрана. Чтобы добавить человека к звонку, нажмите на его имя.
  • После этого может появиться всплывающее окно с вопросом, действительно ли вы хотите добавить этого человека в видеоконференцию. Чтобы подтвердить свое решение, нажмите «Добавить».

Источник.

Фото: The Verge

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