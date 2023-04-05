Мозговой штурм не помогает генерировать лучшие идеи — и вот почему

Мозговой штурм — популярный метод поиска решений, который, как считается, порождает самые неожиданные и нестандартные идеи. Однако эксперт в науке о принятии решений Шина Айенгар утверждает обратное. Приводим пересказ отрывка из ее книги Think Bigger: How to Innovate, в котором она объясняет, почему этот подход не работает.

Краткая история мозгового штурма

Метод появился в 1938 году, когда Алексу Осборну, вице-президенту сети рекламных агентств BBDO, поручили спасти компанию, потерявшую много клиентов во время Великой депрессии.

Чтобы привлечь новых, Осборн решил собрать всю команду и вместе придумать лучшие идеи для рекламных кампаний. Brainstorming или thinking up (так он назывался первоначально) стал наиболее часто используемым методом в компании.

Почему Осборн изобрел брейнсторминг? Дело в том, что на общих собраниях младшие сотрудники редко высказывались — разговором управляло высшее руководство. Поэтому он решил проводить еженедельные сессии «группового мышления», где у каждого была возможность выразить свое мнение.

Ниже — правила мозгового штурма от креативной компании IDEO, которая предлагает клиентам услуги брейнсторминга. Те же правила придумал Осборн в 1938 году.

Выдвигать как можно больше предложений.

Приветствовать необычные и даже безумные идеи.

Не критиковать и не оценивать чужие размышления.

Комбинировать и развивать идеи, предложенные другими участниками.

Не отклоняться от темы.

Подход решил первоначальную проблему Осборна — заставить говорить каждого. Действительно, если выбрать определенную проблему и следовать этим правилам, то получится вовлечь людей в интересный разговор. Но можно ли придумать так блестящие идеи?

Анализ пяти правил брейнсторминга

Во-первых, это игра с числами: чем больше мыслей будет высказано, тем больше шансов найти «жемчужину». Следующие два правила — приветствовать необычные идеи и воздерживаться от критики — подкрепляют первое и помогают каждой задумке увидеть свет.

Четвертое правило — комбинировать и развивать чужие предложения — звучит многообещающе. Однако если успешно следовать первым трем, получится сотня идей, которые не всегда хорошо сочетаются. Например, один участник может предложить, чтобы продукт светился красным ночью и зеленым днем, а другой — чтобы он был прозрачным. Если смешать несколько идей, получается то, что Айенгар называет «диареей идей».

Последнее правило, по мнению Айенгар, ограничивает ход беседы. Дело в том, что иногда мы ищем ответ на неправильный вопрос, а поиск проблемы — часть творческого процесса.

Причина, по которой мозговой штурм не работает

В рамках исследования 1987 года социальные психологи Майкл Диль и Вольфганг Штробе попросили участников провести традиционный сеанс мозгового штурма в группах по четыре человека. Еще четверо придумывали идеи в одиночестве.

Затем исследователи сравнили результаты и обнаружили, что те, кто работал по отдельности, предложили вдвое больше уникальных идей, чем группы, проводившие мозговой штурм.

Дело в том, что работа в группе может подавлять креативность отдельного человека. Мы подвержены самоцензуре в разных формах: опускаем информацию, цепляемся за идею, высказанную первой или последней, выбираем наиболее удобный вариант и так далее.

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Этот процесс постепенно усложняется и создает групповое мышление, которое препятствует креативности и индивидуальной ответственности. В результате ученые и практики пришли к выводу, что мозговой штурм — не лучший формальный способ генерировать идеи.

Брейнсторминг базируется на непосредственном опыте участников, а именно обмене информацией. Если они имеют большой и разнообразный опыт, то можно эффективно решать стандартные проблемы. Причина в том, что общая сумма опыта, вероятно, включает все необходимые решения.

Однако Генри Форд просил инженеров своей компании не проводить мозговой штурм, а искать идеи по всему миру. Так Уильям «Па» Кланн, один из его сотрудников, предложил концепцию сборочной линии после того, как посетил скотобойню в Чикаго.

Дело в том, что если в брейнсторминге участвуют пять человек, то идеи ограничиваются лишь их знаниями. Назовем это мышлением «в коробке» (in-the-box). Если же использовать знания человечества на протяжении всей истории, прислушиваться к чужим идеям и расширять знания за пределы зоны комфорта, получится «нестандартное» мышление (out-of-the-box). Что кажется вам более креативным?

Чтобы найти творческие решения, нужно мыслить шире — не стоит полагаться лишь на брейнсторминг.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney