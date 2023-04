Мозговой штурм — популярный метод поиска решений, который, как считается, порождает самые неожиданные и нестандартные идеи. Однако эксперт в науке о принятии решений Шина Айенгар утверждает обратное. Приводим пересказ отрывка из ее книги Think Bigger: How to Innovate, в котором она объясняет, почему этот подход не работает.

Мозговой штурм не помогает генерировать лучшие идеи — и вот почему