Это приложение позволяет пережить воспоминания в VR

Предполагается, что с его помощью пользователи смогут снимать видео на телефоны и преобразовывать их в 3D, иммерсивные воспоминания, которые можно просматривать либо через телефоны с AR, либо с помощью VR-гарнитуры.

Даже самые яркие воспоминания со временем могут померкнуть. Технологии помогают нам сохранить их, но пересмотреть видеозапись — это не то же самое, что пережить момент вновь. Эндрю Р. Макхью надеется, что сможет восполнить этот пробел с помощью приложения Wist.

Макхью, CEO и сооснователь приложения, объясняет, что Wist должен помочь справиться с тоской и сожалением.

«Моя бабушка умерла, когда я учился в средней школе, — говорит он. — У меня есть кое-какие воспоминания с того времени, но я не очень хорошо ее помню. У нас есть несколько фотографий и видео, но это не то же самое, что быть там… и она так и не познакомилась с моим ребенком».

Если бы Wist существовал, когда Макхью учился в средней школе, все могло бы быть по-другому: сначала пользователь снимает видео на телефон, а затем — преобразует его в иммерсивный 3D-контент.

Он объясняет, что для этого приложение собирает из исходного ролика 3D-данные, включая глубину, цвет и звуковую информацию. После обработки пользователи могут либо надеть гарнитуру Quest VR, либо просмотреть экран своего телефона, чтобы увидеть, как VR или AR накладывается на их реальное окружение.

Во время видеозвонка с журналистом Vice Макхью, объясняя, как работает технология, даже продемонстрировал некоторые из собственных воспоминаний. После того, как он надевает VR-гарнитуру, прямая трансляция иммерсивной среды выводится на экран компьютера.

На стене гостиной появляется 3D-видео с его ребенком в младенчестве, и звук детского смеха заполняет пространство. Можно даже подойти и рассмотреть изображение поближе. Картинка расплывается по краям, но центральный образ вполне различим.

В то время как многие сочли технологию впечатляющей или футуристичной, другие сравнивали ее с антиутопией и сериалом «Черное зеркало». В эпизоде «Вся твоя история» технический имплант с аналогичной технологией позволял пользователям записывать и при желании перематывать свои воспоминания, что закончилось не слишком хорошо.

С Wist воспоминания можно пережить индивидуально или поделиться ими с друзьями и семьей в иммерсивном режиме. По его словам, эта особенность сыграла важную роль в ожидании рождения его ребенка.

«Мы проходили одно из обычных ультразвуковых исследований, и я запечатлел этот момент. У меня получилось вовлечь в этот опыт мою мать, которая живет на другом конце страны», — рассказывает он.

Первоначально идея Wist (тогда он назывался Vivid) пришла Макхью в голову, когда он работал руководителем группы AR/VR и старшим дизайнером в Samsung. После 4 лет работы в 2021 году он покинул должность и начал работать над проектом с соучредителем и техническим директором Майклом Одером в 2022 году. Вместе они запустили первую бета-версию Wist в конце января 2023 года.

В своем нынешнем виде Wist имеет ряд ограничений. Например, он совместим только с самыми последними телефонами iOS и двумя гарнитурами Quest VR, хотя, по словам Макхью, в будущем спектр поддерживаемых устройств будет расширен. Существуют также элементы памяти — например, запах, — которые технология еще не способна запечатлеть.

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Сейчас Макхью и Одер, опираясь на обратную связь бета-пользователей, совершенствуют интерфейс и возможности Wist, включая безопасность данных и улучшение преобразования видео, которые записывались не через приложение. Сроки выхода более широкого релиза пока не определены, но пользователи могут подать заявку на участие в закрытом бета-тестировании на сайте.

Макхью надеется, что его работа позволит большому числу людей испытать такой же опыт, который он считает очередным этапом эволюции в длинном ряду технологических достижений, решающих проблемы человеческой памяти.

«Технологии всегда позволяли нам записывать моменты и возвращаться к ним. Даже рисование и письмо. Для нас они были первыми способами запечатлеть мгновения — это то, что было всегда» — говорит он.

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Обложка снегерирована нейросетью Midjourney