Как работает Starline — технология видеочатов с голограммой, разработанная Google

В прошлом году Google представила Project Starline — кабину для видеочатов, которая позволяет общаться с реалистичной голограммой в режиме реального времени. На этой неделе стало известно, что компания приступает к ограниченному тестированию разработки и установит кабины в офисах корпоративных партнеров, в том числе Salesforce, WeWork и T-Mobile.

Исследователь из Google Джейсон Лоуренс сидел напротив меня, держа в руках яблоко. Оно было красным и блестящим, и мой мозг говорил мне, что я могу взять его — достаточно протянуть руку. Но на самом деле Лоуренс и яблоко находились в другой комнате. Это была всего лишь проекция на базе технологии Project Starline от Google.

Предполагается, что достаточно сесть в кабину, и ваше изображение будет проецироваться в другую кабину в режиме реального времени, как будто вы сидите за одним столом. В трогательном видеоролике Google демонстрировалось, как Starline помог воссоединиться семьям и друзьям. Виртуальные проекции выглядели впечатляюще правдоподобными.

«Это было умопомрачительно», — сказал один из людей.

«Я многое повидал, но такое вижу впервые», — добавил другой.

С тех пор Google практически не делилась новостями о проекте — до сих пор. Компания пригласила меня лично испытать Starline и оценить, насколько технология соответствует заявлениям.

«Мы считаем, что это прорыв в технологии коммуникаций, который позволяет почувствовать себя ближе к людям, которые могут находиться в любой точке мира», — сказал Эндрю Нарткер, директор по управлению продуктом в Starline.

Итак, мы отправляемся протестировать разработку. Кабина занимает большую часть компактного конференц-зала. С одной стороны находится длинная деревянная скамья, посередине которой размещено мягкое сиденье. С другой расположен дисплей, который демонстрирует пустое сиденье в другой кабине.

Когда я занимаю место, на меня наставлены более десятка камер и датчиков. Это действует на нервы — я чувствую, что они улавливают каждое мое движение.

Но когда Нарткер садится в свою кабину Starline, я практически забываю об этом. Мы сразу можем продолжить разговор, как будто просто пересели за другой стол.

Starline впечатляюще точно воспроизводит собеседника. И Нарткер и Лоуренс выглядят совсем так же, как несколько минут назад. Эффект усиливается благодаря виртуальным теням. Можно даже оценить расстояние между яблоком Лоуренса и его телом.

В целом это кажется намного реальнее, чем звонок по Zoom. Задержки в передаче движений или слов практически нет, и это выглядит совсем как обычный разговор. Было легко поверить, что собеседники находились рядом: вместо того, чтобы щуриться в крошечное окошко Zoom, технология обеспечивает полноценный зрительный контакт с виртуальными людьми реального роста.

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Отчасти Starline настолько убедителен благодаря тому, что вы смотрите не просто на экран, но на несколько линз, расположенных перед экраном. Лоуренс объясняет, что они работают примерно по тому же принципу, что и голографические карточки, которые показывают объемное изображение или разные картинки, если смотреть на них под разным углом.

Более того, Starline отслеживает направление глаз, чтобы правильно выстраивать изображение.

Иллюзию не назвать совершенной. Если присмотреться, можно заметить, что человек напротив — копия: голова не будет полностью круглой, а волосы в верхней части головы могут мерцать. Если собеседник активно движется, выходя за рамки зоны покрытия (по оценке Нарткера, это примерно 1 куб. м пространства), изображение будет расплываться, разбиваться на многоугольники и пропадать.

Однако технология определенно впечатляет и улучшает общение через видеочат. Думаю, Starline будет полезен для личных бесед, например в приемной врача или как часть клиентского сервиса. Но у него есть и очевидные ограничения.

Кабина громоздкая и наполнена довольно дорогой с виду техникой. Нарткер отказался сказать, сколько она стоит. При этом, чтобы использовать Starline, потребуются две таких кабины.

Тем не менее, возможностей протестировать новинку становится все больше. Google уже пригласила в свои офисы более 100 корпоративных партнеров из медиа, здравоохранения и розничной торговли, а также обещала установить кабины у нескольких компаний, в том числе Salesforce, WeWork, T-Mobile и Hackensack Meridian Health.

Starline еще не скоро станет доступным к покупке — если это вообще когда-нибудь произойдет.

«Это технология на ранней стадии, которая очень впечатляет и выглядит прорывом в своей области. Но на данном этапе это не продукт», — признал Нарткер.

На протяжении всей беседы он отмечал, что Starline удалось значительно улучшить эффект присутствия, поскольку он воссоздает общение лицом к лицу. Испытав новинку на личном опыте, я соглашусь: эффект присутствия действительно помогает общаться на расстоянии, и в будущем у нас должно быть что-то вроде Starline — даже если до этого еще далеко и это будет не гигантская видеокабина.

Невозможно не сравнить эту идею с разработками Meta*. По сути, Марк Цукерберг предлагает примерно то же самое, но с совершенно иными инструментами.

«Магия VR, для тех, кто испытал ее, заключается в том, что она практически мгновенно убеждает разум, что вы присутствуете в ином месте с другими людьми», — сказал Цукерберг в интервью The Verge.

Удивительно, что две крупнейших технологических компании пытаются улучшить эффект виртуального присутствия. Разумеется, обе получат от этого преимущество: Meta* делает ставку на метавселенную, а Google пытается завоевать корпоративный сектор.

Пока большинство пользователей вряд ли найдут практичными или желанными кабины для переговоров и дорогие дисплеи смешанной реальности. Но, возможно, то, что получит широкое распространение, находится где-то посередине.

Нарткер завершил разговор Starline, стукнувшись со мной виртуальным кулаком. Он сказал, что делает это на каждой демонстрации. Как и в случае с яблоком Лоуренса, логически я понимал, что не почувствую прикосновение.

Однако когда мы протянули руки, мой мозг все равно ожидал контакта, и рука действительно испытала некоторое ощущение. Мы засмеялись, когда наши руки прошли насквозь. Мы вместе пережили этот момент, хотя находились на расстоянии нескольких комнат.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Google