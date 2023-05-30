Забастовка сценаристов в США: что теряют ее участники и киностудии

2 мая голливудские сценаристы объявили крупнейшую за последние 15 лет забастовку. С тех пор была приостановлена работа над несколькими шоу, в том числе «Очень странные дела» и Saturday Night Live, а студии могли потерять миллиарды долларов. Однако точно измерить потери — задача не из простых.

Спустя несколько дней после начала забастовки акции крупных развлекательных брендов, таких как AMC, Comcast и Paramount, упали примерно на $10 млрд и до сих пор продолжают колебаться. Если забастовка продлится, потери могут вырасти — как для студий и сценаристов, так и для местных экономик.

По оценкам, в 2007 году из-за 100-дневной забастовки сценаристов экономика Калифорнии потеряла более $2 млрд. Текущая обходится штату в $30 млн в день, подсчитала Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America, WGA).

По мнению некоторых, студиям будет дешевле принять условия WGA. Другие считают, что руководства компаний пытаются затянуть забастовку, чтобы аннулировать сделки, за которые им придется расплачиваться, тем самым зафиксировав итоговые показатели.

Тем временем свыше 11 тыс. сценаристов бастуют, теряя зарплаты, рабочие места и медицинские страховки. По всей видимости, они решили, что будет дороже оставить все так, как есть.

За забастовку проголосовали рекордные 98% участников WGA. Причинами стали сокращение заработной платы, условия труда и сильная уязвимость перед ИИ.

За последнее десятилетие средняя недельная зарплата сценаристов и продюсеров с учетом инфляции снизилась на 23%. В то же время студии получали все больше. В 2000 году прибыль от сферы развлечений Disney, Fox, Paramount, NBC, Universal и Time Warner составила $5 млрд. В 2021 году эта цифра выросла до $28 млрд (с учетом Netflix).

Сценаристы также получают меньшие остаточные выплаты, чем раньше. Традиционно успешные телешоу доставались тому, кто больше заплатит. Сейчас студии часто продают их своим стриминговым платформам. Как утверждают сценаристы, в таком случае остаточные выплаты обычно меньше.

Еще одна проблема — использование ИИ, которое студии пока отказываются регулировать. Конечно, этим обеспокоены не только участники WGA: 47% российских работодателей считают, что с развитием нейросетей некоторые профессии со временем исчезнут.

Конечно, сложно оценить, во сколько обойдется внедрение ИИ работникам сферы развлечений и других индустрий. Возможно, стоит спросить у ChatGPT?

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Фото на обложке: Maxim Elramsisy / Shutterstock