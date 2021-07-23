Пунктуальность как протест: почему в Тайване не принято приходить на работу заранее

По всему Тайваню офисные сотрудники приходят ровно к началу рабочего дня, и ни минутой раньше. Эта практика называется ya miao и несет важное значение для местной корпоративной культуры: так подчиненные демонстрируют несогласие с переработками и тотальным контролем. Сохранится ли она после пандемии?

Джулия Хсу, секретарь одной из многочисленных школ интенсивной подготовки в Тайване, всегда удивляется, когда кто-то из ее коллег добровольно решает заранее прийти на работу. Она понимает, как важно вовремя быть на рабочем месте, но перспектива появляться там заранее ее совсем не привлекает.

В большинстве организаций Тайваня ранний приход не одобряется. И это позиция не начальства, но и рядовых сотрудников. В результате за считанные секунды до начала смены у офисов обычно наблюдается резкий наплыв людей. Быть пунктуальным до секунды настолько важно, что сотрудники могут сидеть снаружи и ждать нужного времени, прежде чем войти в офис.

Эта практика называется ya miao — «выжать каждую секунду». Она распространена среди сотрудников семейных бизнесов или крупных, более традиционных компаний, в которых привыкли работать долго и под строгим контролем. В условиях жесткого регламента движение ya miao стало наиболее эффективным, хотя и пассивно-агрессивным, способом для персонала утвердить форму контроля.

Бунт против презентеизма

Трудно найти человека или группу, которые могли бы точно объяснить, когда и почему появилась эта практика. Но она настолько распространена, что уже не найти отрасль, представители которой стали бы добровольно появляться на рабочем месте раньше, чем нужно.

«Существует некоторое давление, чтобы соответствовать ya miao, и это давление невидимо, — говорит Хуан Цзя-я, 30 лет, бывший гид, который сейчас трудится в НКО. — Люди чувствуют, что ya miao — это то, чему им нужно следовать, и это стало культурной практикой».

37-летняя Лу Шу-Хань работала в семейной торговой компании перед тем, как перешла в аффилированную с правительством спортивную ассоциацию. Она считает, что движение ya miao появилось как ответ на традиционные рабочие практики.

«Рядовым офисным сотрудникам никогда не платили за сверхурочную работу, если она не была выполнена, ожидалось, что они все равно останутся и все закончат», — говорит она.

«Если нам все равно придется задерживаться после работы, зачем приходить раньше, чем нужно?», — рассуждает Лу Шу-Хань.

Несмотря на то, в течение 1970-х и 1980-х гг. Тайвань совершил переход от сельскохозяйственной экономики к производственной, в стране по-прежнему применяются традиционные методы работы. Особенно это характерно для малого и среднего бизнеса.

Начнем с того, что идея гибкой работы здесь не прижилась. Дни в офисе, как правило, длятся долго: в 2018 году Тайвань занял четвертое место в мире по средней продолжительности рабочего времени, согласно отчету Организации экономического сотрудничества и развития. При этом от работников ожидают, что они задержатся и после окончания смены.

«Если вы заканчиваете работу вовремя, возникает ощущение, что вы сделали недостаточно. Бывает, что все выполнено за выделенное время, но начальство может почувствовать, что вам было слишком легко или вам не хватает работы», — говорит Хуан.

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Рабочую среду также можно жестко контролировать. Лю и Хуан рассказывают, что супервайзеры и владельцы компаний часто сидят в задней части офиса, чтобы видеть экраны подчиненных. В некоторых местах тайваньским работникам не позволяют говорить друг с другом. Возможность воспользоваться мобильным телефоном также зависит от руководства.

Негласные правила распространяются и на отдых, предусмотренный законом. «Даже сегодня некоторым более традиционным компаниям не очень нравится, когда вы берете отпуск», — говорит Лу. По ее словам, несмотря на усилия правительства ограничить сверхурочную работу, персонал просто просят сделать отметку об уходе с работы, а затем вернуться на место.

Кэри Л. Купер, профессор организационной психологии в Университете Манчестера, Великобритания, изучавший офисные культуры по всей Азии, оценивает ya miao как акт неповиновения, «бунт против культуры переработок и презентеизма». «Они чувствуют, что это единственный способ сказать об этом», — добавляет он.

Также это проявление недовольства среди молодых офисных работников, многие из которых недавно закончили университет и получают низкую зарплату.

«Старшее поколение пришло к достатку, усердно работая и проводя много часов на работе. Для них приоритетом было зарабатывать. Но времена изменились, и упорная работа уже не гарантирует финансового процветания», — говорит Лю.

Эффект COVID-19?

Тайвань довольно успешно сдерживал распространение коронавируса в течение года. Но недавний всплеск вынудил многих впервые протестировать работу в удаленном режиме. Это едва ли улучшило отношения между руководством и работниками.

Профессор Чиа-Хуэй Ву, тайваньский ученый из бизнес-школы Университета Лидса, который специализируется на дизайне рабочих мест и субъективном благополучии сотрудников, говорит, что не уверен, приведет ли введение дистанционной работы к существенным изменениям в трудовой культуре. Скорее наоборот, это усугубит проблему презентеизма.

До карантина в Тайване не было принято работать из дома. Это было трудно как для руководителей, так и для подчиненных.

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«Начальники хотели знать, продолжают ли сотрудники заниматься своей работой дома, а они хотели показывать, что они все еще выполняют свои обязанности», — говорит он. Это означало, что давление, влияющее на презентеизм, который и породил ya miao, никуда не пропало.

Купер считает, что ситуацию могло бы улучшить изменение отбора на руководящие должности. Линейные менеджеры, по его словам, обычно выбираются из-за технических навыков, а не умения работать с персоналом.

«Нам нужно больше начальников самого разного уровня, которые обладают хорошим эмоциональным интеллектом и навыками социального межличностного общения». Таким образом, они смогут заметить, кто справляется с нагрузкой, а кто лишь изображает деятельность. Признание заслуг увеличит доверие, и, возможно, потребность в ya miao исчезнет.

Изучив причины возникновения этого движения, работодатели смогут решить ключевые проблемы, например, недостаток мотивации.

Но до тех пор ya miao останется частью рабочей культуры и возможностью сотрудников напомнить себе, если не руководству, что они все еще контролируют какую-то часть собственной судьбы.

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