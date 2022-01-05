Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Ссылка дня: 160+ историй выпускников YCombinator

Истории
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Проект Founders at work объединяет истории более 160 предпринимателей, которые прошли через всемирно известный стартап-акселератор YCombinator. 

Ссылка дня: 160+ историй выпускников YCombinator

На странице каждого фаундера собраны ссылки на его интервью, в некоторых случаях — на видео-выступления и питч-деки. 

 

Ycombinator Founders

Как это выглядит

 

На сайте представлены материалы на английском, русском и украинском языках. Контент может быть полезен предпринимателям, которые планируют подать заявку в YCombinator, а также тем, кто ищет новые источники вдохновения.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

«‎Я надеюсь, что Founders at work сохранит 50-100 часов тысячам молодых предпринимателей», — написал автор проекта Алексей Стаценко в своем посте на Hackernoon.

Читайте по теме: Куда идти с идеей стартапа: кто поможет превратить её в действующий бизнес?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 27 побед: главные достижения российских фаундеров за рубежом
  2. 2 Семеро по лавкам. Как предприниматели из России развивают модель дарксторов за рубежом
  3. 3 Серые кардиналы e-commerce. Кто помогает корпорациям управляться с товарным контентом
  4. 4 «В конечном итоге ничего не работает, кроме опыта». Основатель ManyChat — о Долине, фокусах и первом миллионе
  5. 5 История Discord: из непопулярной игры в социальный хаб для молодежи
Куда идти стартапу в США
Список полезных контактов, предпринимательских сообществ и инвесторов
Получить список

ВОЗМОЖНОСТИ

20 января 2022

Международная олимпиада «Траектория будущего»

21 января 2022

Data Fusion Awards от ВТБ

31 января 2022

Pulsar VC Acceleration Program

Все ВОЗМОЖНОСТИ