Ссылка дня: 160+ историй выпускников YCombinator

Проект Founders at work объединяет истории более 160 предпринимателей, которые прошли через всемирно известный стартап-акселератор YCombinator.

На странице каждого фаундера собраны ссылки на его интервью, в некоторых случаях — на видео-выступления и питч-деки.

Как это выглядит

На сайте представлены материалы на английском, русском и украинском языках. Контент может быть полезен предпринимателям, которые планируют подать заявку в YCombinator, а также тем, кто ищет новые источники вдохновения.

«‎Я надеюсь, что Founders at work сохранит 50-100 часов тысячам молодых предпринимателей», — написал автор проекта Алексей Стаценко в своем посте на Hackernoon.

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